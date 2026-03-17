子どもの食支援「こどもごちめし」寄附金2億円突破ー昨年8月の発表から約7カ月で2倍増

NPO法人 Kids Future Passport

NPO法人Kids Future Passport（読み：キッズ・フューチャー・パスポート／代表理事：中本真理子／所在地：福岡県福岡市博多区、以下「KFP」）は、地域の飲食店を子ども食堂として活用する食支援サービス「こどもごちめし」を通じ、設立以来の累計寄附金が2億円※を突破したことを、3月17日の「みんなで考えるSDGsの日」に合わせてご報告いたします。これは、2025年8月に寄附金1億円突破を発表して以降、約7カ月で寄附金が2倍に拡大したことになります。

※食事支援チケット分も含みます。

■寄附金額・提供食数・登録者数累計

※2026年2月末時点／速報値

[表: https://prtimes.jp/data/corp/124773/table/59_1_cbc8fc5af8d2c00897b88e2b608c9bd7.jpg?v=202603170351 ]■支援の広がりの背景

寄附金総額が2億円を突破した背景には、「こどもごちめし」の取り組みに共感する企業や団体からの支援が広がってきたこと、また夏休みや冬休みなど給食がない期間に昼食がなくなってしまう子どもたちの食事支援のためのプロジェクト実施などがあります。

具体的には、以下の通りです。

- 飲食チェーンをはじめとする協賛企業と連携し、夏休み・冬休み期間中の子どもたちへ累計7.5万食分の食事支援を実施- 株式会社ユニリタによる、社員参加型「チャリティウォーキングイベント」を通じた寄附- セブン・カードサービス株式会社の推し活サービス「ナナコネクト」と連携し、nanacoポイントを通じた寄附の取り組みを実施- 株式会社ブルーコネクトによる、レトルトカレー販売売上の一部を寄附- 三井住友カード株式会社による、生活者参加型キャンペーンを通じた寄附

このように、マーケティング、インナーブランディング、推し活といった企業の多様なプロジェクトを通じた支援が要因のひとつです。さらに、夏休み・冬休み期間の食事支援にはこれまで未参画だった飲食チェーンの新規参画も実現するなど、活動の実施ごとに支援の輪が着実に拡大しています。

■「こどもごちめし」とは

「こどもごちめし」は、地域の飲食店を子ども食堂として機能させることで、子どもたちへ食事を届ける仕組みです。 開始以来、持続可能な支援の実現を目指し、ITやデジタルチケットを活用した子ども食堂のDX化を推進。従来のボランティアベースの子ども食堂が抱えていた「人手不足」「不定期開催」「資金難」といった課題の解決を図りながら、地域の飲食店・子ども・支援者の三者すべてにメリットのある三方よしの支援モデルを構築しています。

また2025年度には、長期休み期間中の子どもたちへ計7.5万食の提供、ナナコネクトと連携し、ポイントを通じた寄附の取り組みなども実施しています。日常の行動の中で支援に参加できる仕組みを展開することで、「こどもごちめし」をより身近な社会貢献の選択肢として広げていきます。 ぜひ私たちとともに、子どもたちに「食の安心」を届ける取り組みにご参加ください。

ご支援はこちらから :https://kodomo-gochimeshi.org/support■寄附金の使い道

皆さまからお寄せいただいた寄附金は、主に以下の用途に活用しています。

- 食事提供費用

こどもごちめしの加盟飲食店で利用できる食事チケットとして活用し、子どもたちへ栄養バランスのとれた温かい食事を届けています。

- プラットフォーム運営費・事務経費

デジタルチケットの発行・管理などに関わるシステム運用費のほか、事務局の運営に必要な経費として活用しています。

これまでに、全国のこどもごちめし加盟店を通じて累計311,410食（2026年2月末時点）の食事を子どもたちへ提供してきました。

■コメント

KFP代表理事 中本真理子

このたび、「こどもごちめし」に寄せられた寄附金の総額が2億円を突破いたしました。これまで活動を支えてくださった企業・個人の皆さまに、心より感謝申し上げます。昨年8月に寄附金1億円を発表して以降、子どもの食をめぐる課題への社会的関心が広がっていることに加え、企業の皆さまと新たな寄附の取り組みを進めてきたことで、「こどもごちめし」の認知と支援の輪がさらに広がってきたことを実感しています。私たちはこれからも、一人でも多くの子どもたちに「食の安心」と笑顔を届けられるよう取り組んでまいります。引き続きのご支援とご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

■今後の展望

今後、こどもごちめしのプラットフォームを活かし、さまざまな企業・団体との連携を通じて、活動の範囲を一層拡大してまいります。

こどもごちめしの仕組みを活用することで、

- スポーツチームや駅ビルなど、コトや場所を起点とした食支援の展開- 食事チケットやポイント寄附など、日常の行動が支援につながる仕組みづくり

を広げてまいります。また、フードロス削減にも取り組みながら、本当に支援を必要としている方々へ食事を届ける仕組みづくりを進め、すべての子どもたちに「食の安心」を届けていきます。

■NPO法人 Kids Future Passport 概要

所在地：福岡県福岡市博多区千代1-20-31福岡県千代合同庁舎6階 オフィス4

設立日：2023年6月2日

代表理事：中本真理子

事業内容：地域こども支援事業「こどもごちめし」

ホームページ：https://kids-future-passport.org/

子ども支援活動のために設立されたNPO法人です。全ての子どもの健やかな成長を見守る持続可能な仕組みを目指し「こどもごちめし」を運営しています。 企業や個人から寄附や支援金を基金とし、地域の登録飲食店で子どもたちに食事を提供しています。

「こどもごちめし」はGigi株式会社の有するGOCHIプラットフォームを利用しています。