【2026シーズン体制発表】モータースポーツ界のレジェンド・本山哲氏がエグゼクティブオフィシャルアンバサダーに就任！脇阪寿一氏、土屋武⼠氏ら超豪華メンバーが集結

株式会社日本レースプロモーション

国内最高峰のモータースポーツである全日本スーパーフォーミュラ選手権(以下「SUPER FORMULA」)を運営する株式会社日本レースプロモーション(以下「JRP」)は、4/3(金)・4(土)・5(日)にかけてモビリティリゾートもてぎ(栃木県茂木町)で開催される「もてぎ2&4レース｜2026 SUPER FORMULA 第1戦(開幕戦)・第2戦」を前に、2026シーズンを熱く盛り上げるオフィシャルメンバーを発表いたしました。

＜2026 SUPER FORMULAオフィシャルメンバー＞

2026シーズンは新たに、優勝回数歴代1位など、国内トップフォーミュラにおける数々の記録を保有するレジェンド、本山哲氏をエグゼクティブオフィシャルアンバサダーに迎え、エンジニアリングとドライビングの両面に精通する視点から的確な解説を加える土屋武⼠氏(オフィシャルアドバイザー)、鋭くも愛のある解説とファン目線のエンターテインメント性の高い語りに定評がある脇阪寿一氏(オフィシャルコメンテーター)とともにSUPER FORMULAの魅力を余すことなくお届けいたします！

2026 SUPER FORMULAオフィシャルメンバー一覧

SUPER FORMULAとは

時速300kmに迫るF1に次ぐ速さを誇り、レースに使用する車両やタイヤ・エンジンに性能の差が無い「イコール・コンディション」が大きな特徴。ドライバーの実力だけでなく、チームの戦略とチームワークが勝敗を分ける 『世界最高峰のHUMAN MOTORSPORTS』です。SUPER FORMULAは2シーズン続けて過去最多の来場者数を更新し、今、日本国内で人気急上昇中のスポーツ・エンターテインメントです。2026年シリーズは国内5サーキ ットにて7大会12レースを戦います。

2026 SUPER FORMULA開催スケジュール

参考情報

・国内最高峰のモータースポーツ“SUPER FORMULA” ファン待望の2026シーズンがいよいよ開幕！ 開幕シリー ズは4/3(金)・4(土)・5(日)の3日間、モビリティリゾートもてぎで開催

→ https://superformula.net/sf3/release/24630/

・2026年 第1回合同テスト ドライ・コンディションの2日目は福住仁嶺が総合トップタイム

→https://superformula.net/sf3/release/24605/

・2026年シーズン始動！2026年 第1回合同テスト 初日は佐藤蓮が総合トップタイム

→https://superformula.net/sf3/release/24590/

・いよいよSUPER FORMULA はプレシーズンテストへ 2026 チームラインナップ発表(2/21 時点) 新規参戦2チ ーム、ルーキー6名、海外勢7名を含む16チーム24台！

→ https://superformula.net/sf3/release/24559/