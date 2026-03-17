次世代XR体験イベントで等身大VTuberとの共体験を実現「mmWAVE DE VTuber～凪乃ましろ スペシャル3Dトークライブ」にXREAL ARグラス採用

XREAL株式会社

AR（拡張現実）グラスを開発・販売しているXREALは、XREALが提供する最新ARグラス「XREAL Air 2 Ultra」が、株式会社MawariとKDDI株式会社が主催する次世代XR体験イベント『mmWAVE DE VTuber～凪乃ましろ スペシャル3Dトークライブ』（3月17日開催）の体験デバイスとして採用されたことをお知らせいたします。

本イベントは、Mawari社の3D配信サービス「ARAWA」とKDDI社の通信技術「5Gミリ波」を駆使し、等身大VTuberと同じ空間にいるかのような没入体験を提供するものです。

「XREAL Air 2 Ultra」は、その軽量設計と、視野角52度・PPD42を誇る高精細な映像表現により、参加者を究極のリアリティへと導く役割を担います。Mawari社の技術によって配信される高精細な3Dコンテンツを、現実世界に重ねて鮮明に映し出すことで、これまでにないファン体験の創出に貢献します。

■イベント概要

イベント名: mmWAVE DE VTuber ～凪乃ましろ スペシャル3Dトークライブ

開催日時: 2026年3月17日（火）

主催: 株式会社Mawari、KDDI株式会社

採用デバイス: XREAL Air 2 Ultra

※すでに参加募集は終了しております。

■XREALについて

XREALは、急成長中のAR（拡張現実）企業で、物理的な世界とデジタルの世界を融合させるハードウェアとソフトウェアのソリューションによって、次世代のユーザーインタラクションの到来を提供しています。

ARグラス製品「XREAL Air 2シリーズ、XREAL Oneシリーズ」を通じて拡張現実体験を革新してきました。

ARを誰しもが利用でき、アクセスできるような世界を目指し、日々開発や普及活動に励んでいます。

それに共感していただいている多くの投資家と世界有数の5G企業とのパートナーシップに支えられながら、今日XREALのARグラスはグローバルで展開されています。

■販売元（国内）

XREAL 株式会社

住所：〒107-0052 東京都港区赤坂５丁目４－１５ ARAプレイス赤坂７階

新規取引、広報・マーケティングについて：japan@xreal.com

購入前・購入後のご相談、修理交換について: jpas@xreal.com

開発について: developer@xreal.com

■公式サイト

https://www.xreal.com/jp

■Amazon販売先

https://amzn.to/45afN4l

■楽天市場販売先

https://www.rakuten.co.jp/xreal/

■取り扱い販売店

https://www.xreal.com/jp/air/stores/

■SNS（国内アカウント）

X（旧twitter） https://twitter.com/xrealjapan

Instagram https://instagram.com/xreal_japan

YouTube https://youtube.com/@XREALJapan