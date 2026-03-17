次世代XR体験イベントで等身大VTuberとの共体験を実現「mmWAVE DE VTuber～凪乃ましろ スペシャル3Dトークライブ」にXREAL ARグラス採用
AR（拡張現実）グラスを開発・販売しているXREALは、XREALが提供する最新ARグラス「XREAL Air 2 Ultra」が、株式会社MawariとKDDI株式会社が主催する次世代XR体験イベント『mmWAVE DE VTuber～凪乃ましろ スペシャル3Dトークライブ』（3月17日開催）の体験デバイスとして採用されたことをお知らせいたします。
本イベントは、Mawari社の3D配信サービス「ARAWA」とKDDI社の通信技術「5Gミリ波」を駆使し、等身大VTuberと同じ空間にいるかのような没入体験を提供するものです。
「XREAL Air 2 Ultra」は、その軽量設計と、視野角52度・PPD42を誇る高精細な映像表現により、参加者を究極のリアリティへと導く役割を担います。Mawari社の技術によって配信される高精細な3Dコンテンツを、現実世界に重ねて鮮明に映し出すことで、これまでにないファン体験の創出に貢献します。
■イベント概要
イベント名: mmWAVE DE VTuber ～凪乃ましろ スペシャル3Dトークライブ
開催日時: 2026年3月17日（火）
主催: 株式会社Mawari、KDDI株式会社
採用デバイス: XREAL Air 2 Ultra
※すでに参加募集は終了しております。
■XREALについて
XREALは、急成長中のAR（拡張現実）企業で、物理的な世界とデジタルの世界を融合させるハードウェアとソフトウェアのソリューションによって、次世代のユーザーインタラクションの到来を提供しています。
ARグラス製品「XREAL Air 2シリーズ、XREAL Oneシリーズ」を通じて拡張現実体験を革新してきました。
ARを誰しもが利用でき、アクセスできるような世界を目指し、日々開発や普及活動に励んでいます。
それに共感していただいている多くの投資家と世界有数の5G企業とのパートナーシップに支えられながら、今日XREALのARグラスはグローバルで展開されています。
■販売元（国内）
XREAL 株式会社
住所：〒107-0052 東京都港区赤坂５丁目４－１５ ARAプレイス赤坂７階
新規取引、広報・マーケティングについて：japan@xreal.com
購入前・購入後のご相談、修理交換について: jpas@xreal.com
開発について: developer@xreal.com
■公式サイト
https://www.xreal.com/jp
■Amazon販売先
https://amzn.to/45afN4l
■楽天市場販売先
https://www.rakuten.co.jp/xreal/
■取り扱い販売店
https://www.xreal.com/jp/air/stores/
■SNS（国内アカウント）
X（旧twitter） https://twitter.com/xrealjapan
Instagram https://instagram.com/xreal_japan
YouTube https://youtube.com/@XREALJapan