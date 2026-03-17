【FaW TOKYO 2026春】一人でブランド創設も可能に！OpenFashion COO上條が、一人でのブランド創設を可能にする「AI活用最前線」を特別講演

株式会社OpenFashion

ファッションとAIを掛け合わせたサービス開発を行う株式会社OpenFashion（本社：東京都港区、代表：上田 徹）は、2026年4月8日（水）～10日（金）に東京ビッグサイトで開催される日本最大級のファッション総合展「FaW TOKYO 2026（第29回 ファッション ワールド東京）春」にて、当社COOの上條千恵が登壇することをお知らせいたします。講演では、生成AIの活用により「一人でのブランド創設」を可能にする、アパレル業界の最新DX事例について詳説します。

OpenFashion社は、アパレル特化型の生成AI技術を用いたデザイン支援やデータ分析ソリューションを展開しています。同社が開発した生成AIプラットフォーム「Maison AI（メゾンエーアイ）」は、現在AuthenticAI社に運営が引き継がれているものの、OpenFashion社はその開発・運用で培った膨大な知見を活かし、現在もアパレル企業のデジタル変革（DX）を強力に支援しています。

◼️登壇の背景と講演内容について

現在、ファッション産業では生成AIをはじめとするテクノロジーの導入が急速に進んでおり、業務プロセスの根本的な見直しや新しいビジネスモデルの創出が求められています。

本講演では、ワールドグループのAI戦略も担う上條が、「EC・PRからブランド立ち上げまで一人でも可能に。AI活用最前線」と題して登壇。従来、多大なリソースを要したブランド構築や日々のマーケティング（EC運用・PR業務）が、AIによっていかに少人数かつスピーディに完遂できるのか。経営戦略と現場実装の両面から、実践的なアプローチをお話しいたします。

◼️特別講演 概要

・日時：2026年04月09日（木） 12:30～13:15

・セッション番号：FaW-S5

https://biz.q-pass.jp/f/11951/faw_spring26/seminar_register#seminar111693

・講演テーマ：「EC・PRからブランド立ち上げまで一人でも可能に。AI活用最前線」

・登壇者：上條 千恵（株式会社OpenFashion COO / 株式会社ワールド 企業戦略室 AI・イニシアティブ長）

◼️プロフィール

ファッション業界で20年にわたる豊富な実績を持つ、ファッションテック＆AIスペシャリスト。

デザイナー、マーケティング、システム開発、グローバル新規事業開発など、業界横断的な経験を積み、現在はOpenFashion COOとして、企業向け生成AIプラットフォーム「MaisonAI」の開発・展開を牽引。デザインや企画といったクリエイティブ業務から、販売・バックオフィスに至るまで、生成AIを活用したワークフロー全体の革新を推進している。

2025年9月より、株式会社ワールドの企業戦略室「AI・イニシアティブ長」に就任。役員向けの生成AI研修をはじめ、社内でのAIエージェント活用や啓蒙活動を通じて、企業全体のAI活用をリードしている。また、自らも生成AIを活用したAIファッションデザイナーとして活動し、AIとの“対話”を通じた新たな創造のかたちを日々探求。自社主催の「TOKYO AI FASHION WEEK」の運営も手がけるなど、ファッションとAIの融合による新しい価値創造を通じて、業界の未来を切り拓くことに情熱を注いでいる。

・会場：東京ビッグサイト「FaW TOKYO 2026 春」セミナー会場

・参加費：無料（※事前申込み等の詳細はFaW TOKYO公式サイト(https://biz.q-pass.jp/f/11951/faw_spring26/seminar_register#seminar111693)をご確認ください）

◼️「FaW TOKYO 2026（第29回 ファッション ワールド東京）春」開催概要

会期：2026年4月8日（水）～10日（金）会場：東京ビッグサイト

公式サイト：https://www.fashion-tokyo.jp/hub/ja-jp/lp-vis/faw.html

FaW TOKYO （ファッション ワールド 東京）とは

ファッション業界の「今」と「未来」を集め、産業の発展を促進し、「世界一商売につながる場を提供します。FaW TOKYOは、年2回東京ビッグサイトで開催する日本最大のファッション展です。最新のサステナブルファッション、アパレル、バッグ、シューズ、アクセサリー、生地・素材・副資材、ファッションテック、リユースビジネスなどの製品・サービス を扱う企業が世界中から出展。世界中から20,000名※が来場します。

※2026年4月開催の春展（予定）



◼️株式会社OpenFashionについて

会社名：株式会社OpenFashion

所在地：〒107-0061 東京都港区北青山3-5-1ワールド北青山ビル12階

代表者：CEO 上田徹

事業内容：生成AI技術を活用したファッション産業のAIX（AI・トランスフォーメーション）

URL：https://jp.open-fashion.com/





■生成AIプラットフォーム「Maison AI」サービス概要

株式会社AuthenticAIが提供する「Maison AI（メゾンエーアイ）」は、ファッション、インテリア、雑貨などのクリエイティブ業界に特化した生成AIプラットフォームです。GPT-5やGemini 3 Proをはじめとする14種類の高性能な生成AIモデルを搭載し、言語理解と画像生成の両面で高いパフォーマンスを発揮します。さらにデザイナーやマーチャンダイザーなど、様々な専門職に対応したAIエージェントを含む多機能なツール群を備えており、業務効率化から新規事業開発、教育活用まで多様なニーズに応じた活用が可能です。

「Maison AI」サービス公式サイト： https://maisonai.io/