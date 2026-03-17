AI時代の起業家を育てる事業創出プログラム「AXIS Matching Accelerator Program」中間発表イベント「Demo Day #1」を開催

アクシスコンサルティング株式会社

「あらゆる課題は、人で解決する。」をコーポレートステートメントとするアクシスコンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区／代表取締役社長 COO：伊藤 文隆）は、AIを活用した社会課題解決型ビジネスの創出を支援する伴走型事業開発プログラム「AXIS Matching Accelerator Program」（以下、本プログラム）において、書類審査などの選考プロセスを経て、採択が決定した8チームによる中間発表イベント「Demo Day #1」を開催しました。



本プログラムは、東京大学 松尾・岩澤研究室と共同で、AI技術を活用して社会課題の解決に挑む新たなビジネスの創出を目的に設計された事業創出プログラムです。リーンローンチパッドや起業家メンタリングを通じて、アイデア創出から事業化・創業までを一貫して支援します。

「Demo Day #1（中間発表）」では、厳しい書類選考を勝ち抜いた全8チームが、シリコンバレー発の起業支援プログラム「リーンローンチパッド」で仮説検証した事業モデルをピッチ形式で発表しました。本プログラムの大きな特徴である「産学連携」も本格始動しており、東京大学 松尾・岩澤研究室の講座を受講する学生とのマッチングを実施。ビジネスの専門性とAI技術のスペシャリストが融合した、強力な事業推進チームが続々と誕生しています。

中間審査を経て、本プログラムは「実装フェーズ」へと突入します。採択された全8チームは、6月の最終成果報告会「Demo Day #2」に向け、引き続き事業開発に邁進してまいります。なかでも高い評価を得た上位4チームには、プロトタイプ開発を加速させる活動支援金（50万円）の支給および専門家による重点的な伴走支援を提供し、事業の垂直立ち上げを強力にバックアップいたします。

全チームがこの中間審査という重要な節目を経て、それぞれの事業フェーズに最適化された支援体制のもと、最終発表に向けたブラッシュアップを加速させてまいります。

■ 「Demo Day #1」上位入賞チーム（4チーム）

西川 智章 氏：「Dependable AI」

鈴木 隆之 氏：「事業承継プラットフォーム」

神田 良輝 氏：「AIチームマネジメント」

小澤 真生 氏：「考えさせられるAI」

■審査員コメント

伊藤 文隆 アクシスコンサルティング株式会社 代表取締役社長 COO

各チームが掲げる事業モデルには、それぞれが解決すべき切実な社会課題と、それに対する深い洞察が込められていました。中間発表を経て、AI人材とのマッチングという新たな武器を得た各チームが、ここからさらに事業を研ぎ澄ませていくプロセスに大きな可能性を感じています。今回の出会いや切磋琢磨の機会を大切にしながら、6月の最終審査に向けて全チームが一丸となって邁進することを期待しています。

常盤木 龍治氏 パラレルキャリアエバンジェリスト・岡田バルブ製造株式会社 取締役 DX推進本部長・EBILAB 取締役ファウンダー CTO／CSO

上位チームに共通していたのは、事業を必ず実現させるという強いオーナーシップでした。テーマそのもの以上に、勝ち筋を描き、人や資金を巻き込みながら社会実装まで導く覚悟が重要です。ぜひ“勝つ事業”を自ら宣言し、その実現に向けて挑戦を続けてほしいです。

高萩 浩之氏 OASIS FUND 代表パートナー

現時点の完成度以上に、ここから3カ月でどこまで事業を成長させられるかという伸びしろが重要だと感じました。順位は現時点での評価に過ぎず、今後の取り組み次第で結果は大きく変わります。6月の最終発表に向けて、さらなる進化を期待しています。

■ AXIS Matching Accelerator Program Demo Day#1開催概要

日時：2026年3月7日（土）午後1時～午後4時30分

場所：日比谷国際ビル コンファレンススクエア 8D

（東京都千代田区内幸町2丁目2-3 日比谷国際ビル8階）

参加：8チーム

■ 今後のスケジュール（予定）

・2026年3月中旬～5月下旬：リーンローンチパッド（第2ターム）

・2026年6月13日（土）：Demo Day #2（最終発表）

※最終発表では優勝賞金などを設け、事業化を後押しします。

■ AXIS Matching Accelerator Programについて

「AXIS Matching Accelerator Program」は、東京大学 松尾・岩澤研究室と共同で、AI時代における新たな起業家の輩出を目指し、技術・研究シーズとビジネス人材を掛け合わせることで、社会課題解決型ビジネスの創出を支援する事業開発プログラムです。アクシスコンサルティングが培ってきたハイエンド人材ネットワークや事業開発の知見を生かし、単なるアイデア検討にとどまらない、実践的な事業創出の場を提供します。

URL：https://bd.techplay.jp/axis-amap

■アクシスコンサルティング株式会社について

企業理念「人が活きる、人を活かす。」を軸に、あらゆる企業や組織の「課題解決と価値創造のパートナー」として、正社員採用、フリーコンサル、スポットコンサルなどを複合的にサービス展開しています。働く一人ひとりに柔軟な働き方や自律的なキャリア形成、活躍の場の広がりを提供すると同時に、コンサルタントなどのハイエンド人材の価値があらゆる組織でシェアされ、循環し続けてゆくような社会づくりを推進します。

設立：2002年4月

資本金：762百万円

業務内容：ハイエンド人材領域における人材紹介およびスキルシェアの複合サービスを提供するヒューマンキャピタル事業

従業員数：170名（2025年12月末現在）

拠点：東京本社、大阪オフィス

東京本社所在地：東京都千代田区麹町4-8 麹町クリスタルシティ6F（受付）

グループ企業：株式会社サン・システムプランニング

WEBサイト：https://axc-g.co.jp/