【開催報告】空の物流革命 in 笠岡「最新」物流ドローン×物流版空飛ぶクルマの共演

一般社団法人日本ドローンビジネスサポート協会

一般社団法人日本ドローンビジネスサポート協会（岡山県岡山市、代表理事：森本宏治、以下「DBA」）は、2026年3月11日（水）に岡山県笠岡市の笠岡ふれあい空港にて「空の物流革命 in 笠岡」を開催し、成功裏に終了いたしました。

東日本大震災から15年の節目となるこの日に、物流用「空飛ぶクルマ」EHang社製「EH216L」（最大250kg積載・現在日本国内に1台のみ存在）と、DJI社製最新物流ドローン「FlyCart 100」（最大80kg積載）という、現在の日本でこの組み合わせを実現できる唯一のチームによる開催が実現。岡山県内外から行政・ドローン事業者・企業・個人など50名以上が参加し、次世代の物流インフラを体感する機会となりました。

※FlyCart100は（株）キンシュウ、EH216Lは（一社）MASCが保有

「EH216L」× 「FlyCart 100」── 日本初の夢の共演が実現

EH216L 機体展示 ─ 石川県以外では初。国内1台の「空飛ぶクルマ」を間近で

左から「FlyCart100」「EH216L」「FlyCart30」

一般社団法人MASC（岡山県倉敷市 https://masc-jp.com/）が保有するEHang社製「EH216L」は最大250kgの貨物を搭載可能な物流用eVTOL（電動垂直離着陸機）。MASCはMASCフォーラム2026をはじめ、空飛ぶクルマの社会実装に向けた取り組みを精力的に進めている団体です。

この規模のeVTOLを屋外で間近に見られる機会は国内でも極めて限られており、参加者からは驚きと興奮の声が相次ぎました。災害時の大量物資輸送や医薬品の迅速な配送など、次世代物流インフラとしての可能性を肌で感じる場となりました。

なお、DBAはMASCの会員として活動しています。

DJI FlyCart 100 デモフライト ─ 80kg積載ドローンが笠岡の空へ

FlyCart 100は最大積載量80kgを誇る次世代空輸ドローン。山間部や離島への資材搬入、建設現場への部材輸送、災害時の緊急物資搬送など、これまで人力やヘリコプターに頼らざるを得なかった領域をドローンが担う、まさに「物流の常識を変える」1機です。

笠岡ふれあい空港の広大なフィールドで行われたデモフライトでは、約40kgの水タンクを実際に吊り下げた状態での飛行を実施。カタログスペックの「最大80kg積載」が現実の重量物としてどう飛ぶのかを、参加者は目の前で確認することができました。重量物を吊り下げた状態でも安定した飛行を見せる姿に、会場からは驚きの声が上がりました。

能登半島地震 ─ 現場のリアルをお伝えしました

DBA代表理事・森本宏治は、令和6年（2024年）能登半島地震の発生直後から被災地支援を開始し、ドローンを活用した災害対応活動を実施。被災状況の空撮・調査、孤立集落への物資輸送、被害状況の発信など、現場で培ったリアルな知見を参加者と共有しました。

この経験をもとに、2025年より災害対応ドローン講習を開始しています。詳細は協会公式サイトをご確認ください。

災害訓練 ： https://www.drone-license.or.jp/dis/

参加者50名以上 ─ 行政・事業者・企業・個人が集結

岡山県内はもとより、県外からも多数の方にご参加いただきました。自治体担当者とのネットワーク構築や、ドローン事業者同士の情報交換の場としても大いに機能しました。

デモフライト後の質疑応答では、自治体担当者からの離島・過疎地への物資輸送への活用可否、建設・物流事業者からの導入コストや運用ライセンスに関する質問など、具体的な事業検討につながる活発な意見交換が行われました。

共催・協力団体・企業のご紹介

【共催】

株式会社キンシュウ（山口県岩国市） https://juida-yds.com/

一般社団法人MASC（岡山県倉敷市） https://masc-jp.com/

【協力】

株式会社SEKIDO（東京都港区） https://sekidocorp.com/

doSORA（山形県東置賜郡） https://dosora-drone.com/

ＡＫドローンコンサルタント株式会社（東京都多摩市） https://www.akdrone.jp/

drtm（兵庫県姫路市）

株式会社ロジクトロン（東京都練馬区） https://logictron.jp/

「空の物流革命」シリーズは今後も全国各地で開催予定です。

また、同様のイベント開催、国内唯一のEH216Lを活用した展示・デモフライトのご依頼も随時受け付けております。

▶ 自治体・地域イベントでのEH216L展示／デモフライト

▶ 物流・建設・農林業事業者向けの実機デモ商談会

▶ 防災・減災をテーマにしたドローン活用体験会

▶ FlyCart 100 × EH216L 共演イベントの企画・開催

▶ ドローン物流・eVTOL導入検討のご相談

ご関心のある自治体・団体・企業の皆様は、下記お問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。

【お問合せ先】

一般社団法人 日本ドローンビジネスサポート協会

担当：森本

所在地：岡山県岡山市北区本町6-36

E-mail：info@drone-business.jp

TEL：086-948-2761

https://www.drone-business.jp/