じゅわっと溢れる出汁の旨みが味わえる「満腹御膳！具沢山そぼろの揚げ出し豆腐」が3月17日（火）に新登場

ナッシュ株式会社

当社は「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」のミッションの下、管理栄養士と専属のシェフが開発した、糖質30g以下・塩分2.5g以下の食事を冷凍でお客様にお届けするサービスを提供しています。買い出し・調理・片付けが不要なので、リモートワークや日常の家事を軽減することが可能です。ユーザーを飽きさせることなく食事を楽しんでいただくため、継続的にメニューの入れ替えやリニューアルを行い、新商品も続々と登場しています。

今回新登場する「満腹御膳！具沢山そぼろの揚げ出し豆腐」は、ふんわりと揚げたお豆腐が3つ入った、食べ応えが自慢の一品です。さらに、卵、山芋、コーンを合わせた彩り豊かな特製鶏そぼろをたっぷりトッピング。山芋のシャキシャキとした食感が良いアクセントになり、素材の旨みを楽しみながらもしっかりとした満足感を得られます。

副菜は、さっぱりと仕上げたなすのごまぽん酢、彩り豊かなオクラのひじき和えです。



＊レンジ加熱時は容器のふたを3～4cmほどしっかり剥がして加熱してください。

＜担当者のコメント＞

今回こだわったのは、揚げ出し豆腐を引き立てる「あん」の具材感です。鶏そぼろだけでなく、甘みのあるコーンやホクホクとした山芋、ふんわりとした卵を組み合わせることで、最後の一口まで飽きさせない食感を目指しました。奥行きのある本格的な味わいを、ぜひお召し上がりください。

■商品概要

商品名：満腹御膳！具沢山そぼろの揚げ出し豆腐（通常料金＋130円）

発売日：3月17日

商品URL：https://nosh.jp/menu/detail/1043

栄養価：

・カロリー 291kcal

・たんぱく質 12.6g

・糖質 26.2g

・脂質 14.1g

・塩分 2.4g

※1個当たりの栄養成分です。

※栄養成分値は当社都合で変更になる場合がございます。

◼️nosh’s シェフのこだわり

当社のお弁当は、管理栄養士と専属のシェフが共同で開発を行っています。糖質・塩分に配慮し健康を第一に考え、また見た目や味にもこだわっています。お客さまに少しでも食生活を楽しんでいただくために、日々新商品の開発や既存商品のリニューアルに取り組んでいます。和食、中華、フレンチなど、様々なジャンルのシェフがいるため、幅広いお食事をお届けすることが可能です。

◼️ナッシュ株式会社について

「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」をミッションとする当社は、商品の企画・製造・販売までを一貫して自社で行っています。 多忙な毎日の中で健康的な食事の準備をすることは簡単ではありません。そうした中で、手軽に栄養管理ができる「nosh」は、自宅に常備される“国民食”となることを目指しています。管理栄養士と専属のシェフが開発したすべての商品は糖質30g以下、塩分2.5g以下の栄養価を満たし、飽きずにお召し上がりいただけるよう100種類以上の商品ラインアップを常時ご用意しております。2018年に「nosh」を販売開始。2025年12月には累計販売食数1.5億食を突破しました。今後も「食事」を通して社会の問題を解決し、皆さんの豊かな暮らしに寄り添います。

社名 ：ナッシュ株式会社

所在地 ：大阪府大阪市北区中之島 3-3-3 中之島三井ビルディング16F

代表者 ：代表取締役 田中 智也

設立 ：2016年6月

事業内容 ：nosh（ナッシュ）の製造・販売

会社URL ：https://nosh.jp/

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