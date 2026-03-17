【3/17より】最大1500万円(補助率1/2)「宿泊事業者経営力強化支援事業費補助金」の申請サポートを開始します！【助成金なう】
株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、
助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。
秋田県「宿泊事業者経営力強化支援事業費補助金」が公募開始するため、取り急ぎ共有します。
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/87075
募集期間：令和8年3月16日(月)～令和8年4月15日(水)
・冬季宿泊客の増加やインバウンド誘客の促進等を目的とした宿泊サービスの高付加価値化
・人材確保に向けた従業員寮や休憩室の整備並びに新規開業にかかる備品購入
に対して、最大1500万円を補助します。
ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。
ご興味がある方は是非お申し込みください！
〇申請サポート相談はこちら↓
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php
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(1)冬季宿泊客の増加やインバウンド誘客の促進等を目的とした施設整備【高付加価値化枠】
補助率：1/2以内
補助上限：750万円（要件を満たす場合は1500万円）
（例：露天風呂客室等高単価客室、インバウンド向け客室の整備、バリアフリー・ペット対応施設への改修 等）
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(2)人材確保に資する施設整備【人材確保枠】
補助率：1/2以内
補助上限：600万円
（例：従業員寮・休憩室の新設・改修 等）
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(3)宿泊施設新設等に係る備品購入【新規開業枠】
補助率：1/2以内
補助上限：500万円
（例：客室、レストラン、ロビー等へ備えつける物品の購入 等）
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(4)宿泊施設の環境改善に資する整備【環境改善枠】【新設】
補助率：1/2以内
補助上限額：100万円（対象経費5万円以上）
（例：監視カメラ・フェンス・電気柵等の設置、自動ドア改修、ウェブサイトの多言語化改修等）
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〇申請サポート相談はこちら↓
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php
☆お問合せはこちら
認定経営革新等支援機関
株式会社 ナビット 助成金なう事務局
TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702
営業時間：(月～金 10:00～19:00)
e-mail：info@joseikin-now.com