冷感+遮熱の高機能ウェア！「valborder」から遮熱冷感ナイロンコンプレッションウェアが登場

株式会社コメリ

ホームセンターの「コメリパワー」や「コメリハード＆グリーン」を通し地域のライフラインであり続けたいと願う株式会社コメリ（所在地：新潟県 新潟市、代表取締役社長：捧 雄一郎）は、コメリのプロ向け作業衣料・手袋・靴のブランド「valborder（ヴァルボーダー）」から、遮熱冷感ナイロンコンプレッションウェアを、2026年3月17日（火）、「コメリパワー」、「コメリハード＆グリーン」、オンラインショッピングサイト「コメリドットコム」にて販売開始いたしました（一部店舗を除く）。

近年の記録的な夏の猛暑により、屋外や空調のない現場での作業環境は年々厳しさを増しています。危険な暑さから身を守る熱中症対策は欠かせません。

本製品は、単なるインナーではなく、「接触冷感」と「遮熱」のダブル効果と、抗菌防臭、吸汗速乾、紫外線カット率最高値のUPF50+の高性能ウェアです。現場作業では、すでに標準装備となったファンが取り付けられるウェアとの相性も抜群で、組み合わせて使うことにより、単体着用時よりも涼しさを体感することができます。

valborderの遮熱冷感ナイロンコンプレッションウェアが、現場で働く方々の過酷な夏を乗り切るためのサポートをいたします。

さらに今なら、「ファンが取り付けられるウェア・水冷服」の先行予約販売も受付中です。ご予約期間は、3月31日までとなっております。記録的な猛暑が予想される今夏に向け、急な暑さに備えましょう。

■製品特徴

1、-10℃の遮熱効果※太陽光の熱線を遮熱し、衣類内の温度上昇を抑制します。

※第三者機関による生地性能試験の結果値です。

2、ファンが取り付けられるウェアと相性抜群の「部分メッシュ」

脇の下からサイドにかけての部分と、上背部の汗をかきやすい箇所にメッシュを配置。ファンが取り付けられるウェアと併用することで、風が直接肌の水分を奪い、気化熱による強力な冷却効果を促進します。

3、夏場に嬉しい機能

紫外線カット率最高値の「UPF50+」で、紫外線からお肌を守ります。脇には、消臭テープ付で汗のニオイの原因となる成分に対して消臭機能を発揮します。さらに抗菌防臭加工により、ニオイのもととなる菌の増殖を抑え、夏場の気になるニオイの発生を軽減、清潔感をキープします。

4、袖の長さは選べる２種類

長袖タイプ： 腕全体を日差しから守り、ファンが取り付けられるウェア内での冷感最大化に最適。

半袖タイプ： 動きやすさを重視し、ポロシャツ等のインナーとしても幅広く活躍。

valborder 遮熱冷感ナイロンコンプレッション 長袖

・価格：1,480円（税込）

・サイズ：M、L、LL、3L

・カラー：チャコール、ブラック、ネイビー

・URL：https://www.komeri.com/shop/g/g2462613/

valborder 遮熱冷感ナイロンコンプレッション 半袖

・価格：1,280円（税込）

・サイズ：M、L、LL、3L

・カラー：チャコール、ブラック

・URL： https://www.komeri.com/shop/g/g2462631/

※掲載当時の価格です。変更となる場合があります。

■「ファンが取り付けられるウェア・水冷服」先行予約販売を受付中！

https://www.komeri.com/shop/e/e009032014002/

ご予約期限は、3月31日まで。

在庫が豊富な今のうちに。過酷な夏を乗り切るための一着を、お早めにお申し込みください。

■コメリオリジナルブランド「valborder (ヴァルボーダー)」

機能的でリーズナブルなワークウェアを通して、

快適な労働環境を創造・提供することにより、

ユーザーが効率よく作業でき、

充実した報酬と余暇を得ることが可能になる。

それはまた次の労働への活力となり、

持続可能な働き方へとつながる。

https://www.komeri.com/contents/event/valborder/

＜コメリについて＞

地域の日々を、明るくしていきたい。

地域のライフラインでありたい、と願うコメリは

地域での生活、仕事にとって必要なものを、必要な時に揃え、

いざという時の頼りとなるのはもちろん、

地域で暮らす人たちの笑顔をつくり出す場所でもありたい、と考えています。

コメリがあることで 暮らしがアップデートし、

そこで生きる人たちの気持ちが勇気づけられ、温かくなり、明るくなっていく。

コメリが地域の人々をつないで、元気を生み出すハブになっていく。

「ここにコメリがあって、よかったね」

全国各地の一店一店、そんなお店を目指していきます。

私たちは、プロ向けからホームオーナー向けまで、資材・建材、金物・工具、園芸・農業用品を中心とした幅広い商品ラインナップで店舗を展開するホームセンターチェーンです。独自のシステムとノウハウで、お客様が必要とされる商品を、お求めやすい価格で安定的にご提供することを目標に、流通の近代化にチャレンジしています。これからも、お客様の立場に立った店づくり、お客様の声を反映した品揃え、お客様に喜んでいただける接客を心がけ、「豊かで快適な暮らし」のお役に立てるように取り組んでまいります。

オンラインショッピングサイト コメリドットコム https://www.komeri.com/shop/default.aspx

公式ホームページ https://www.komeri.bit.or.jp/

＜会社概要＞

社名：株式会社コメリ

設立：1962年7月

資本金：188億2百万円

代表者：代表取締役社長 捧 雄一郎

本社所在地：新潟県 新潟市南区清水4501番地1

事業内容：パワーおよびハード＆グリーン等のチェーンストア経営

株式上場：東京証券取引所 プライム市場

店舗数：1229店舗（2026月2月28日現在）

北海道26、青森県21、岩手県39、宮城県36、秋田県40、山形県27、福島県52、茨城県46、栃木県39、群馬県40、埼玉県34、千葉県51、東京都10、神奈川県8、新潟県79、富山県25、石川県20、福井県21、山梨県20、長野県57、岐阜県39、静岡県23、愛知県10、三重県48、滋賀県28、京都府19、大阪府8、兵庫県30、奈良県16、和歌山県20、鳥取県12、島根県8、岡山県29、広島県22、山口県16、徳島県17、香川県10、愛媛県11、高知県12、福岡県26、佐賀県15、長崎県17、熊本県40、大分県15、宮崎県21、鹿児島県26