いなば食品　「静岡工場設立90周年式典」2026年8月6日に地元由比で開催

いなば食品株式会社

いなば食品株式会社（本社：静岡県静岡市清水区由比、稲葉優子(会長)）は2026年8月6日（木）、静岡工場の設立90周年に伴う地元由比町への感謝の集いを、旧由比町の皆様のみを対象に、由比町民センターにて開催いたします。

1936年に設立された静岡工場は、現在国内外に15棟存在する工場及び、弊社の原点であり、今なお重要な製造拠点の役割を担っております。

本年に節目となる90周年を迎えられたのは、地域住民・団体の皆様から長年にわたり賜った温かいご支援・ご協力のおかげであり、このたび感謝の気持ちを由比町の皆様に対し、直接お伝えする場を設けさせていただく運びとなりました。

■式典概要- 日時： 2026年8月6日（木） 11:00～14:00- 場所：由比町民センター- 規模：地域住民の代表者様、地域団体の関係者様など約300名程度。- 内容：90年の歩みを振り返る映像上映、各地域団体への感謝状贈呈、懇親会。

いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)