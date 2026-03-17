2026年8月30日(日) 箱根・強羅に大涌谷の温泉風呂付き宿「箱根G邸.」開業、予約を2026年4月1日(水)より開始

株式会社Plan・Do・See

日本及び世界46拠点の主要都市でホテル・レストラン・ウェディング等の事業を展開する株式会社Plan・Do・See(本社：東京都港区麻布台、代表取締役社長：浅葉 翔平)は、株式会社パインランド(本社：東京都千代田区、代表取締役：松島 裕二郎)が保有する物件の運営マネジメントを受託し、2026年8月30日(日)に神奈川県箱根の温泉郷・強羅に「箱根G邸.」を開業することをお知らせいたします。また、同宿のティザーサイトを2026年3月17日(火)より公開、宿泊予約の受付を2026年4月1日(水)12時より開始いたします。

ティザーサイトURL：https://hakone-g.jp/

■箱根の山並みと温泉に包まれ、まるで別荘に招かれたような滞在。感性を潤す宿泊体験を提供する「箱根G邸.」

箱根・強羅は、1900年代初頭より、世界の要人や文化人が集い、心と体を休め、感性を育んできました。「箱根G邸.」は、その趣を空間とおもてなしに息づかせ、滞在する方の感性を潤す宿泊体験を提供いたします。

邸宅をイメージした全23室に、大涌谷からの温泉を引いた温泉風呂を備え、眼前に広がる箱根の山並みを眺めながら、高揚感とくつろぎをお楽しみいただける空間となっています。3タイプあるお部屋は、滞在中の心地よさを追求し、それぞれにシンプルながらも上質なインテリアや、こだわり抜かれたアートが設置され、訪れるたびに新たな発見のあるひとときを演出します。また、箱根西麓の三島野菜やお肉、相模・駿河の海の幸などを使用したお料理を提供する和食ダイニングや、サウナ、外気を感じられるととのいスペースを備えた大浴場をご用意しました。気構えることなく、上質な非日常をお楽しみ頂ける空間をご提供いたします。

■客室・館内施設について

客室は建築家の邸宅を思わせるしつらえで、非日常の中にどこか懐かしさを宿す空間となっています。全室温泉風呂付きで、箱根の山々を望みながら湯浴みをお楽しみいただけるほか、滞在はオールインクルーシブスタイルを採用し、ゆったりとした時間をお過ごしいただけます。お一人からグループまで、プライベート感を保ちながらゆっくりと食事を楽しめる和食ダイニングでは、新鮮な海や山の幸をシンプルに仕立て、素材本来の持ち味を丁寧に引き出した料理をご用意します。

また、館内には、木の温もりと暖炉のやわらかな灯りに包まれたラウンジのほか、サウナ・水風呂・外気浴スペースを備えた大浴場を設けています。箱根の雄大な自然を感じながら心身を養うひとときを提供し、シーンや気分に寄り添い、それぞれの心地よい過ごし方を見つけていただける滞在をお届けします。

木の温もりとやわからな灯りに包まれたラウンジ全室にしつらえられた客室風呂箱根外輪山を望める開放感のある客室品のある家具とデザインで落ち着いた雰囲気内風呂、サウナ、外気浴を設けた大浴場新鮮な海や山の幸を取り揃えたお食事■施設概要

施設名 ：箱根G邸.

所在地 ：〒250-0408 神奈川県足柄下郡箱根町強羅1320-153

階数 ：3階

客室数 ：23室

開業日 ：2026年8月30日(日)

客室タイプや主な特徴：35～90平方メートル 全室温泉風呂付 オールインクルーシブ

主要施設：ダイニング/ラウンジ/大浴場/サウナ

ティザーサイトURL：https://hakone-g.jp/

インスタグラムURL：https://www.instagram.com/hakone_g_official/

採用サイト：https://recruit.plandosee.co.jp/career/jobs/hakone-g/

＜アクセス＞

■公共交通機関をご利用の場合：箱根登山線 強羅駅より徒歩約9分

■お車をご利用の場合：東名高速道路 厚木ICより約60分御殿場ICより約30分

※無料の駐車場がございます。

■PDS HOTELS 概要

Plan・Do・Seeが運営するホテルを傘下に入れた統一ホテルブランドとして2023年2月に発表。「Our Uniqueness, Our Aesthetics」をフィロソフィーに掲げ、それぞれの土地や建築、歴史が持つ独自性と、Plan・Do・Seeの美学を通した空間づくりを大切にしている。

一つとして同じ名前・コンセプトのホテルは存在しないPDS HOTELSであるが、ホテルひとつひとつに込める共通の想いや大切にしていること、脈々と受け継がれるそこで働く人たちが織り成す空気感を統一ブランドとしてお客様へ発信し、旅をする人々の人生がもっと豊かになるよう、より一層おもてなしに満ち溢れたホテルづくりを行う。

【PDS HOTELS オフィシャルブランドサイト】

https://pdshotels.com/

【PDS HOTELS オフィシャルインスタグラム】

@pds_hotels

https://www.instagram.com/pds_hotels/

■株式会社パインランド概要

会社名 ：株式会社パインランド

代表者 ：代表取締役 松島 裕二郎

所在地 ：〒100-0005東京都千代田区丸の内1丁目8番2号 鉃鋼ビルディング4階

設立 ：1991年

事業内容：不動産売買、不動産賃貸、不動産再生・開発、M＆A及び関連事業、海外不動産

URL ：https://www.pineland.co.jp/

■株式会社Plan・Do・See概要

2026年より「時代を越える憧れをつくり続ける」を新ビジョンに掲げ、日本及び世界46拠点の主要都市でホテル、レストラン、ウェディング事業を国内外に展開。任天堂旧本社社屋と建築家・安藤忠雄氏設計監修の新建築が融合したホテル「丸福樓（京都市）」、青山ベルコモンズ跡地に生まれたホテル「THE AOYAMA GRAND HOTEL（東京青山）」、「おちあいろう（伊豆市）」、「ザ ソウドウ 東山 京都（京都市）」、「THE ORIENT（神戸市）」などを運営。

会社名 ：株式会社Plan・Do・See

代表者 ：代表取締役社長 CEO 浅葉 翔平

所在地 ：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ 森JPタワー

設立 ：1993年

事業内容：ホテル・レストラン・ウェディング事業の企画・運営

国内外におけるホスピタリティ事業のプロデュース

URL ：https://plandosee.co.jp