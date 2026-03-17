株式会社SIVA CEO 杉浦、1年で総額100億円規模のM&Aを実現した“資本と経営の舞台裏”を語るLeading Startup Square 主催 スタートアップ経営者向けイベントに登壇

株式会社SIVA

業界特化型ソフトウェアグループの株式会社SIVA（本社：東京都港区、代表取締役CEO：杉浦稔之、以下「SIVAグループ」）の杉浦稔之は、3月30日（月）に開催されるLeading Startup Square（LSS）主催のイベント「スタートアップ経営者必見！1年で4社合計100億円以上の買収をする成長戦略としてのM&A ―実務と意思決定のリアル」に登壇することをお知らせします。

本イベントは、スタートアップにおけるM&A活用が再注目される一方、事業設計・法務／ガバナンス整備やFA連携、交渉実務などの論点整理が遅れ、機会損失につながる課題が顕在化していることを背景に、弁護⼠、ファイナンシャルアドバイザー、起業家のそれぞれの視点で、スタートアップがM&Aを検討する際に押さえておくべき実務ポイントと、M&Aを含めた新しい成長戦略のリアルをお届けします。

当社代表である杉浦は、PEファンド「日本成長投資アライアンス株式会社（JGIA）」をご紹介いただいた株式会社ファイナンス・プロデュース 松井克成氏との特別対談に登壇します。業界特化型ソフトウェア企業を対象としたM&Aを連続的に実行し、直近1年間の累計実行額は100億円を突破した杉浦が、各フェーズで直面した葛藤や意思決定時のポイントをはじめ、驚異的なスピードでM&Aを推進できた背景、そしてSIVAの今後の展望についてお話しします。

◆開催概要

名称｜スタートアップ経営者必見！1年で4社合計100億円以上の買収をする成長戦略としてのM&A ― 実務と意思決定のリアル

日程｜2026年3月30日（月）17:00～20:00 ※16:45開場、19:00受付終了

会場｜オルクドール・サロン AOYAMA（東京都港区南⻘山3-1-34 3rd MINAMI AOYAMA 12階）

定員｜40名（参加費無料・事前申込制）

申込方法｜2026年3月30日（月）12:00までに下記サイトよりお申込みください。

定員に達し次第、申込を締め切らせていただきます。

https://zelo-seminar-20260330.peatix.com/

プログラム｜

16:45～17:00 開場・受付

17:00～17:10 ご挨拶／Leading Startup Squareのご紹介（株式会社Leading Startup Square 代表取締役 御幡 勇気氏）

17:10～17:55 講義「M&Aにおける目的別の法務課題とリスク対応策」（法律事務所ZeLo 島内洋人弁護⼠）

17:55～18:10 講義「成長企業専門FAの立場から見るスタートアップM&A最新動向・事例」（株式会社ファイナンス・プロデュース共同創業者・米国公認会計⼠ 松井克成氏）

18:10～18:55 特別対談「資金調達ゼロ・高収益化から売却・再投資へ―連続M&Aを決断した経営判断の核心」（株式会社SIVA 代表取締役CEO 杉浦稔之氏、株式会社ファイナンス・プロデュース 共同創業者・米国公認会計⼠ 松井克成氏）

18:55～19:00 質疑応答

19:05～19:55 ネットワーキング

19:55～20:00 クロージング

主催｜Leading Startup Square(LSS)

参加費｜無料

◆株式会社SIVA 代表取締役CEO 杉浦稔之 プロフィール

SIVA HD／CEO。一部グループ会社のCEOを兼任。2016年に株式会社SIVA（現Squad）を創業。コンサル業から2020年にSaaS業へのピボット、高収益化を資金調達ゼロで実現。2024年、JGIA（日本成長投資アライアンス）に株式会社Squadを売却。売却資金を全て再投資しJGIAと共同でSIVA HDを創業。初年度に約100億円を投資し自身で創業・売却したSquad社を含む4社のM&A・PMIを実行。創業以前は2013年から株式会社みんなのウェディング（現 株式会社くふうウェディング）、2014年～2017年まで株式会社Gunosyで広告セールスを担当。複数回の上場を経験。

◆株式会社ファイナンス・プロデュース 共同創業者 / Co-Founder 松井 克成氏 プロフィール

アフラック、SBIインベストメントを経てドリームインキュベータ（DI）に参画、 新規事業として起業家専門の投資銀行事業を立ち上げ、MBOを経てファイナンス・プロデュースを共同創業。

・米国公認会計⼠、慶應義塾大学法学部法律学科卒

・国内外スタートアップと大企業や政府系ファンドとの資本業務提携やM&A、資本政策や成長戦略を支援

・2022年10月には、東大発AIスタートアップとして東証グロース市場に上場したJDSCと「更なる成長のためのM&A」によるグループインを実行

・ポリシーとして、スタートアップの資金調達やM&A助言は「ディールを成約するため」ではなく「事業創造を成功させるため」であること

◆会社概要「株式会社SIVA」

SIVAグループは、創業者の杉浦が自⼰資本のみで成長させた、Squad beyondを運営するソフトウェア企業（現：株式会社Squad）を売却後、全額再投資し、JGIAとの共同出資により設立。日本国内のニッチな特定市場において高いシェアと利益率を誇りながらも、後継者不足やデジタル化の遅れにより、成長の踊り場を迎えている優良なソフトウェア企業が数多く存在していることに着目し、2024年10月からわずか1年足らずで、総額100億円以上の資金調達を達成、株式会社Squad、株式会社VERTICE、株式会社ビジネスブレーン、株式会社menu magazineの計4社のM&Aを実行している。独自のPMI（Post Merger Integration）手法により、グループインした全企業において、DX化および収益性向上を実現し、単なる資本参加に留まらない、経営と技術のエンパワーメントを提供している。

HP：https://siva-s.com/