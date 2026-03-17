大人も子どもも本気の心理戦！“駆け引き”が勝敗を分ける忍術タクティクスバトル開幕 ニジゲンノモリ『NARUTO＆BORUTO 忍里』 「忍術性質変化バトル ～放て火遁業火球の術～」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344403/images/bodyimage1】
兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション NARUTO＆BORUTO 忍里」では、忍術の“性質”と心理戦を融合させた忍術タクティクスバトルゲーム「忍術性質変化バトル」に新要素を加えた「忍術性質変化バトル ～放て火遁業火球の術～」を2026年3月20日（金）から開催いたします。
本ゲームは、忍界に存在する五大性質「火」「水」「土」「雷」「風」の関係を使い、相手の出方を読みながら勝負する頭脳バトル。どの巻物を出すのか、いつ切り札を使うのか-。一瞬の判断が勝敗を分ける、白熱の心理戦が楽しめます。
今回のバトルでは、術を発動した瞬間に効果音が流れる新演出が登場。まるで自分が忍術を繰り出しているかのような臨場感で、より没入感のある体験をお楽しみいただけます。さらに、初めての方や小さなお子さまでも楽しめる「アカデミーモード」もご用意。直感的に遊びながら、忍術バトルの楽しさを体験できます。ご家族やご友人同士で、世代を問わず夢中になれる内容です。
勝者には、「NARUTO＆BORUTO 忍里」限定のゲマキ風オリジナルブロマイドをプレゼント。読むか、読まれるか。切り札を出すその一瞬まで、気は抜けない。この春、忍界一アツい頭脳戦に挑め！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344403/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344403/images/bodyimage3】
■忍術タクティクスバトルゲーム「忍術性質変化バトル ～放て火遁業火球の術～」 概要
期間：
2026年3月20日（金）～
各日13時～14時開催
※期間内の土日祝日のみ開催
※GW期間（4月29日～5月6日）の開催はございません
場所：
「NARUTO＆BORUTO 忍里工房」
※参加希望者は13時に忍里工房前にお集まりください
内容：
参加者は互いに5つの性質「火」「水」「土」「雷」「風」の巻物を手札に持ち、掛け声とともに術を発動。性質の優劣で勝敗を決めるバトルを複数回行います。さらに、初めての方や小さなお子さまでも楽しめる「アカデミーモード」もご用意。
基本性質の相性を分かりやすく体験できるルールで、直感的に忍術バトルを楽しむことができます。
・各巻物は1回しか使えません。
・プレイヤーは、複数の巻物を組み合わせた術を2種類使うことができ、この術は相手が出した1つの巻物に対して必ず勝利します。
・勝者には「NARUTO＆BORUTO 忍里」限定のゲマキ風オリジナルブロマイドから、好きなキャラクターのカードをプレゼント！
※性質の優劣は、火＞風、風＞雷、雷＞土、土＞水、水＞火 となります。
※基本性質の優劣を越えて勝つことができる術は2種類あり、「氷遁・万華氷」では「水」「風」の巻物を、「塵遁・原界剥離の術」では「風」「土」「火」の巻物を使用します。相手が巻物1つだった場合は無条件に勝利となり、「氷遁・万華氷」と「塵遁・原界剥離の術」が戦った場合は、「塵遁・原界剥離の術」の勝利となります
料金：
無料
※別途入場チケットが必要になります
URL：
https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr
■「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」について
ニジゲンノモリは、兵庫県立淡路島公園内に位置するアニメパークです。神戸から淡路島へ、明石海峡大橋を渡ってわずか約5分。東京ドーム約28個分の広大な敷地を誇る大自然の中で、IT技術を活用した“誰もが夢中になれる”体験を提供しています。
日本が世界に誇るアニメ・マンガ・ゲームなどの「二次元コンテンツ」を五感で満喫できる体験型アトラクションを展開。「ドラゴン クエスト」「ゴジラ」「NARUTO-ナルト-」「クレヨンしんちゃん」といった国内外で大人気のコンテンツの世界観を再現し、大自然の中で全身を使って遊べる新感覚アニメパークです。
※詳細はHP（https://nijigennomori.com/?utm_campaign=pr）よりご覧いただけます。
(C)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション NARUTO＆BORUTO 忍里」では、忍術の“性質”と心理戦を融合させた忍術タクティクスバトルゲーム「忍術性質変化バトル」に新要素を加えた「忍術性質変化バトル ～放て火遁業火球の術～」を2026年3月20日（金）から開催いたします。
本ゲームは、忍界に存在する五大性質「火」「水」「土」「雷」「風」の関係を使い、相手の出方を読みながら勝負する頭脳バトル。どの巻物を出すのか、いつ切り札を使うのか-。一瞬の判断が勝敗を分ける、白熱の心理戦が楽しめます。
今回のバトルでは、術を発動した瞬間に効果音が流れる新演出が登場。まるで自分が忍術を繰り出しているかのような臨場感で、より没入感のある体験をお楽しみいただけます。さらに、初めての方や小さなお子さまでも楽しめる「アカデミーモード」もご用意。直感的に遊びながら、忍術バトルの楽しさを体験できます。ご家族やご友人同士で、世代を問わず夢中になれる内容です。
勝者には、「NARUTO＆BORUTO 忍里」限定のゲマキ風オリジナルブロマイドをプレゼント。読むか、読まれるか。切り札を出すその一瞬まで、気は抜けない。この春、忍界一アツい頭脳戦に挑め！
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■忍術タクティクスバトルゲーム「忍術性質変化バトル ～放て火遁業火球の術～」 概要
期間：
2026年3月20日（金）～
各日13時～14時開催
※期間内の土日祝日のみ開催
※GW期間（4月29日～5月6日）の開催はございません
場所：
「NARUTO＆BORUTO 忍里工房」
※参加希望者は13時に忍里工房前にお集まりください
内容：
参加者は互いに5つの性質「火」「水」「土」「雷」「風」の巻物を手札に持ち、掛け声とともに術を発動。性質の優劣で勝敗を決めるバトルを複数回行います。さらに、初めての方や小さなお子さまでも楽しめる「アカデミーモード」もご用意。
基本性質の相性を分かりやすく体験できるルールで、直感的に忍術バトルを楽しむことができます。
・各巻物は1回しか使えません。
・プレイヤーは、複数の巻物を組み合わせた術を2種類使うことができ、この術は相手が出した1つの巻物に対して必ず勝利します。
・勝者には「NARUTO＆BORUTO 忍里」限定のゲマキ風オリジナルブロマイドから、好きなキャラクターのカードをプレゼント！
※性質の優劣は、火＞風、風＞雷、雷＞土、土＞水、水＞火 となります。
※基本性質の優劣を越えて勝つことができる術は2種類あり、「氷遁・万華氷」では「水」「風」の巻物を、「塵遁・原界剥離の術」では「風」「土」「火」の巻物を使用します。相手が巻物1つだった場合は無条件に勝利となり、「氷遁・万華氷」と「塵遁・原界剥離の術」が戦った場合は、「塵遁・原界剥離の術」の勝利となります
料金：
無料
※別途入場チケットが必要になります
URL：
https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr
■「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」について
ニジゲンノモリは、兵庫県立淡路島公園内に位置するアニメパークです。神戸から淡路島へ、明石海峡大橋を渡ってわずか約5分。東京ドーム約28個分の広大な敷地を誇る大自然の中で、IT技術を活用した“誰もが夢中になれる”体験を提供しています。
日本が世界に誇るアニメ・マンガ・ゲームなどの「二次元コンテンツ」を五感で満喫できる体験型アトラクションを展開。「ドラゴン クエスト」「ゴジラ」「NARUTO-ナルト-」「クレヨンしんちゃん」といった国内外で大人気のコンテンツの世界観を再現し、大自然の中で全身を使って遊べる新感覚アニメパークです。
※詳細はHP（https://nijigennomori.com/?utm_campaign=pr）よりご覧いただけます。
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