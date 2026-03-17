自動運転用LiDARシステムの世界市場2026年、グローバル市場規模（ソリッドステート式LiDAR、機械式LiDAR）・分析レポートを発表
2026年3月17日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「自動運転用LiDARシステムの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、自動運転用LiDARシステムのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
世界の自動運転用LiDARシステム市場は、2024年に1億5000万米ドルの市場規模で評価されており、2031年には7億4700万米ドルに達すると予測されています。調査期間における年平均成長率は26.1%と非常に高い成長が見込まれています。本レポートでは、米国の関税制度の現状と国際的な政策対応を踏まえ、それらが市場競争構造、地域経済の動向、サプライチェーンの安定性に与える影響について分析しています。
自動運転用LiDARシステムは、自動運転車両が周囲の環境を認識し理解するために使用される重要なセンシング技術です。この技術はレーザーパルスを発射し、その反射時間を計測することで周囲環境の3次元マッピングを作成します。これにより車両は道路状況、障害物、歩行者、他車両などを高精度に認識することが可能になります。
自動運転技術の発展とともに、車両の安全性や認識精度を高めるためのセンサー技術への需要が急速に拡大しています。特に高度運転支援システムや完全自動運転技術の開発が進む中で、LiDARシステムはカメラやレーダーと並ぶ重要なセンシング技術として注目されています。本レポートでは、世界の自動運転用LiDARシステム市場について、定量的および定性的な分析を行い、競争環境、需給動向、市場変化の要因について包括的に評価しています。また、主要企業の企業概要、製品事例、2025年時点の市場シェア推計なども提示しています。
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市場分析の特徴と調査目的
本レポートでは、2020年から2031年までの自動運転用LiDARシステム市場の規模および将来予測を、消費金額（百万米ドル）、販売数量（千台）、平均販売価格（米ドル／台）の観点から分析しています。さらに、地域別および国別の市場規模、製品タイプ別および用途別の市場動向についても詳細に調査しています。
また、主要企業の出荷額、販売数量、平均販売価格などのデータを基に市場シェア分析を行い、市場競争状況を明らかにしています。本調査の主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を把握すること、自動運転用LiDARシステム市場の成長可能性を評価すること、製品タイプ別および用途別市場の将来成長を予測すること、そして市場競争に影響を与える要因を分析することです。
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主要企業の動向
本レポートでは、自動運転用LiDARシステム市場の主要企業としてVelodyne、Innoviz、Quanergy、Hesai Technology、RoboSense、Luminar、Leddartech、Continental、Valeo、Huaweiなどを取り上げています。
さらにCepton、Lumentum、Leishen Intelligent、Ouster、Livox、Aeva Technologiesなどの企業も市場において重要な役割を担っています。これらの企業については、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品ポートフォリオ、地域展開、技術開発動向などを詳細に分析しています。
自動運転用LiDAR市場では、センサーの高精度化、小型化、低コスト化が競争力の重要な要素となっています。各企業は新しい光学設計や半導体技術を活用し、より高性能なLiDARシステムの開発を進めています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「自動運転用LiDARシステムの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、自動運転用LiDARシステムのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
世界の自動運転用LiDARシステム市場は、2024年に1億5000万米ドルの市場規模で評価されており、2031年には7億4700万米ドルに達すると予測されています。調査期間における年平均成長率は26.1%と非常に高い成長が見込まれています。本レポートでは、米国の関税制度の現状と国際的な政策対応を踏まえ、それらが市場競争構造、地域経済の動向、サプライチェーンの安定性に与える影響について分析しています。
自動運転用LiDARシステムは、自動運転車両が周囲の環境を認識し理解するために使用される重要なセンシング技術です。この技術はレーザーパルスを発射し、その反射時間を計測することで周囲環境の3次元マッピングを作成します。これにより車両は道路状況、障害物、歩行者、他車両などを高精度に認識することが可能になります。
自動運転技術の発展とともに、車両の安全性や認識精度を高めるためのセンサー技術への需要が急速に拡大しています。特に高度運転支援システムや完全自動運転技術の開発が進む中で、LiDARシステムはカメラやレーダーと並ぶ重要なセンシング技術として注目されています。本レポートでは、世界の自動運転用LiDARシステム市場について、定量的および定性的な分析を行い、競争環境、需給動向、市場変化の要因について包括的に評価しています。また、主要企業の企業概要、製品事例、2025年時点の市場シェア推計なども提示しています。
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市場分析の特徴と調査目的
本レポートでは、2020年から2031年までの自動運転用LiDARシステム市場の規模および将来予測を、消費金額（百万米ドル）、販売数量（千台）、平均販売価格（米ドル／台）の観点から分析しています。さらに、地域別および国別の市場規模、製品タイプ別および用途別の市場動向についても詳細に調査しています。
また、主要企業の出荷額、販売数量、平均販売価格などのデータを基に市場シェア分析を行い、市場競争状況を明らかにしています。本調査の主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を把握すること、自動運転用LiDARシステム市場の成長可能性を評価すること、製品タイプ別および用途別市場の将来成長を予測すること、そして市場競争に影響を与える要因を分析することです。
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主要企業の動向
本レポートでは、自動運転用LiDARシステム市場の主要企業としてVelodyne、Innoviz、Quanergy、Hesai Technology、RoboSense、Luminar、Leddartech、Continental、Valeo、Huaweiなどを取り上げています。
さらにCepton、Lumentum、Leishen Intelligent、Ouster、Livox、Aeva Technologiesなどの企業も市場において重要な役割を担っています。これらの企業については、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品ポートフォリオ、地域展開、技術開発動向などを詳細に分析しています。
自動運転用LiDAR市場では、センサーの高精度化、小型化、低コスト化が競争力の重要な要素となっています。各企業は新しい光学設計や半導体技術を活用し、より高性能なLiDARシステムの開発を進めています。