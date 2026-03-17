Windowsサーバー専門のホスティングサービス「Winserver」がプランをリニューアル！“物販特化VPS”を2026年3月から提供開始！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343987/images/bodyimage1】
Winserver（ウィンサーバー／運営会社：アシストアップ株式会社、所在地：大阪府大阪市、代表取締役：青木 勝彦）は、一部サービスのリニューアルを実施し、2026年3月24日（火）より新プランの提供を開始いたします。
【概要】
Winserverでは、PRIMA VPSサービスにつきまして、2026年3月24日（火）より新プラン“物販特化VPS”の提供を開始いたします。
“物販特化VPS”は提供内容にリモートデスクトップライセンスが1ユーザー分含まれ、より一層、せどりやEC販売に適した構成となっております。
さらに、単体でライセンス追加した場合と比較して、年間で最大約6,000円お得にご利用いただけます。
ご検討中の方は是非この機会にお申込みいただければと存じます。
※今回のリニューアルに伴い、現行プランの新規お申込みは2026年3月23日（月）にて受付終了いたします。現在ご契約中のお客様は、引き続きご利用いただけます。
詳細は下記URLよりご確認ください。
https://www.winserver.ne.jp/notice/archive/20260311_new_ec_plan
【Winserverについて】
「Winserver（ウィンサーバー）」は、Microsoft製品を取り扱う販売店 "アシストアップ株式会社" が国内で20年以上提供しているWindows専門のホスティングサービスです。VPS・仮想デスクトップ・共用サーバー・専用サーバー・FX専用VPSと5種類のホスティングサービスを提供しており、OSは最新のWindows Server 2025から2016までお客様の環境に合ったOSを選択していただけます。豊富なオプションの中から、本当に必要なオプションだけを選択することによって、イニシャルコストだけでなく、ランニングコストも抑えることが可能です。
お客様から、「Windowsだから使いやすい」や「電話サポートがしっかりしていて安心して利用できる」「障害がなく信頼性が高い」という声が多数寄せられており、確かな技術を元に信頼されるサービスを提供しております。
【会社概要】
会社名：アシストアップ株式会社
代表者：代表取締役 青木勝彦
所在地：大阪市中央区久太郎町3-6-8 御堂筋ダイワビル8F
Tel：06-6121-7523
URL：https://www.assistup.co.jp
E-Mail：info@assistup.co.jp
事業内容：
・ホスティング及びハウジングサービス
・サーバー環境の構築
・サーバー保守運営代行
・ネットワーク・セキュリティ機器販売
・セキュリティ対策コンサルティング
・各種ネットワーク構築
配信元企業：アシストアップ株式会社
Winserver（ウィンサーバー／運営会社：アシストアップ株式会社、所在地：大阪府大阪市、代表取締役：青木 勝彦）は、一部サービスのリニューアルを実施し、2026年3月24日（火）より新プランの提供を開始いたします。
【概要】
Winserverでは、PRIMA VPSサービスにつきまして、2026年3月24日（火）より新プラン“物販特化VPS”の提供を開始いたします。
“物販特化VPS”は提供内容にリモートデスクトップライセンスが1ユーザー分含まれ、より一層、せどりやEC販売に適した構成となっております。
さらに、単体でライセンス追加した場合と比較して、年間で最大約6,000円お得にご利用いただけます。
ご検討中の方は是非この機会にお申込みいただければと存じます。
※今回のリニューアルに伴い、現行プランの新規お申込みは2026年3月23日（月）にて受付終了いたします。現在ご契約中のお客様は、引き続きご利用いただけます。
詳細は下記URLよりご確認ください。
https://www.winserver.ne.jp/notice/archive/20260311_new_ec_plan
【Winserverについて】
「Winserver（ウィンサーバー）」は、Microsoft製品を取り扱う販売店 "アシストアップ株式会社" が国内で20年以上提供しているWindows専門のホスティングサービスです。VPS・仮想デスクトップ・共用サーバー・専用サーバー・FX専用VPSと5種類のホスティングサービスを提供しており、OSは最新のWindows Server 2025から2016までお客様の環境に合ったOSを選択していただけます。豊富なオプションの中から、本当に必要なオプションだけを選択することによって、イニシャルコストだけでなく、ランニングコストも抑えることが可能です。
お客様から、「Windowsだから使いやすい」や「電話サポートがしっかりしていて安心して利用できる」「障害がなく信頼性が高い」という声が多数寄せられており、確かな技術を元に信頼されるサービスを提供しております。
【会社概要】
会社名：アシストアップ株式会社
代表者：代表取締役 青木勝彦
所在地：大阪市中央区久太郎町3-6-8 御堂筋ダイワビル8F
Tel：06-6121-7523
URL：https://www.assistup.co.jp
E-Mail：info@assistup.co.jp
事業内容：
・ホスティング及びハウジングサービス
・サーバー環境の構築
・サーバー保守運営代行
・ネットワーク・セキュリティ機器販売
・セキュリティ対策コンサルティング
・各種ネットワーク構築
配信元企業：アシストアップ株式会社
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