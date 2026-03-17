株式会社榮伸(本社：東京都中央区、代表取締役：武田 美奈子)は、ランドセルブランド「conosaki(このさき)」の2027年ご入学用ランドセル展示会を、2026年3月15日(日)から6月28日(日)まで、全国12県・16会場にて順次開催いたします。

本展示会では、2027年ご入学用ランドセルの最新ラインアップを一堂に展示します。

2027年ご入学用ランドセルは、既存モデルに新しいカラーが増えたり、新しいデザインや新機能を搭載したランドセルをラインアップしています。

これから始まる6年間に寄り添うランドセル選びを、ご家族でゆっくりとお楽しみいただけます。





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■ランドセル選びは、小学校入学という人生の節目に向けて、期待や不安、ドキドキやワクワクが入り混じる特別な時間です。

conosaki(このさき)では、カタログやオンラインだけでは伝えきれない背負ったときの安心感、毎日の通学にやさしく寄り添う使い心地、色や素材が持つ、あたたかな表情を、実際に手に取り、体感していただくことを大切にしています。

会場には、ランドセルに関する専門知識を持つスタッフが常駐し、背負い心地、素材や機能の違い、カラー選びなどについて丁寧にご案内いたします。

初めてのランドセル選びでも、安心してご相談いただけます。





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■2027 LINEUP｜Products

conosaki(このさき)が大切にしているのは、「子どもたちの毎日に、やさしく寄り添うランドセル」2027年ご入学用ランドセルでは、あたたかみのあるやわらかな色合い、洗練された美しいデザイン、細部にまでこだわりを込めたディテール、使いやすく安心・安全な機能を軸に、素材やシリーズごとのコンセプトを活かした多彩なランドセルをラインアップしています。





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展示会では、2027年ご入学用ランドセル 全ラインアップ展示全モデル・全カラーを実物で確認可能です。ご試着・記念撮影・会場でのご購入にも対応しております。

これから始まる6年間のドキドキやワクワクを一緒に歩む、お気に入りのランドセルとの出会いをぜひ会場でお楽しみください。





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■展示会概要

開催期間： 2026年3月15日(日)～6月28日(日)

開催地域： 神奈川／千葉／埼玉／北海道／福岡／静岡／新潟／広島／

石川／兵庫／京都／香川 (全12県・16会場)

展示内容： 2027年ご入学用ランドセル 全商品ラインアップ

価格帯 ： 59,000円～90,000円(税込)

対象 ： 2027年4月に小学校へご入学予定のお子様とそのご家族

※ご試着・撮影・ご購入が可能です。

※各会場の詳細日程・予約方法は、公式サイトにてご案内しております。

https://conosaki.net/event-top/









■conosaki ランドセルのレンタルサービス

おうちでランドセルを試してみよう！

お店や展示会に足を運ぶことが難しいお客様にも、conosaki(このさき)のランドセルを安心してお選びいただけるよう、ランドセルのレンタルサービスを開始します。

ランドセルを実際に手に取り、デザインや色の印象 使いやすさ、背負い心地やサイズ感 をご自宅でゆっくりお確かめいただけます。

通学をイメージしながら試せるため、展示会に参加できないご家庭はもちろん、展示会で気になったモデルをもう一度確認したい方にもおすすめです。

2027年3月6日スタート





▼レンタルサービス詳細

https://conosaki.net/c/item-all/rental









■カタログ請求・アフターケアサポートについて

展示会やレンタルとあわせて、ご自宅でゆっくりご検討いただけるカタログ請求も受け付けています。また、ご購入後も6年間安心してお使いいただけるアフターケアサポートをご用意し、ランドセル選びからご入学後まで、長く寄り添います。





▼カタログ請求詳細

https://conosaki.net/catalog/

▼アフターケアサポート詳細

https://conosaki.net/f/contents-aftercare









■conosakiについて

conosakiは、福島県泉崎村に立地する榮伸ランドセル福島工場で自社生産するオリジナルランドセルです。

ランドセルメーカーとして培ってきたもの作りの「技」と、四季を通して感じられる日本の「美」を感じる「あたたかみのあるやわらかな色」「シンプルで美しいデザイン」「細部にまでこだわりの詰まったディテール」が特徴となります。

これからはじまる六年間、素敵な時を刻んでほしいという私たちの想いが込められています。

子どもたちの笑顔のためにひと針ひと針ランドセルに想いを込めてこのさきをともに歩むランドセルをお届けしています。









■会社概要

株式会社榮伸は、昭和59年7月に荒川区町屋で革製品製造メーカーとして設立いたしました。

以来、ランドセルを軸に、ビジネスバッグやスクールバッグ、各種鞄類の製造・販売を手掛ける「総合鞄ファクトリー」として様々な時代のニーズを取り入れながら、絶えずお客さま目線に立った製品作りを心掛けております。

製品を使用していただくお客さまの『笑顔が浮かぶもの作り』を強く意識し、製品の品質・納期・価格、その他サービス等を通じて、『最大なるお客さま満足度』を目標に社員一同取り組んでおります。





会社名 ： 株式会社榮伸

所在地 ： 東京都中央区日本橋富沢町11-1 富沢町111ビル7F

代表者 ： 武田 美奈子

事業内容： 鞄類製造販売