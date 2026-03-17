3月18日は「春の睡眠の日」です。これは、睡眠健康推進機構と日本睡眠学会が制定した記念日で、世界睡眠医学協会が定める「世界睡眠デー(World Sleep Day)」(毎年3月の第3金曜日)とあわせて、睡眠の大切さを見直す機会とされています。





「春眠暁を覚えず」と言われるように、春は眠気を感じやすい季節です。一方で、冬にたまった疲れや新生活による環境の変化などにより、体調を崩しやすい時期でもあります。こうした中、日々の食生活の中で睡眠をサポートする食品として「くるみ」が注目されています。









■くるみと睡眠と健康の関係とは？

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カリフォルニアくるみ協会





昨年スペインで発表された研究では、健康な若年成人が夕食時に1日40g(ひとつかみ程度)のくるみを8週間摂取することで、睡眠の質が改善し、日中の眠気が軽減される可能性が示されました。本研究は英国王立化学会の学術誌『Food & Function』に掲載された、くるみと睡眠の関係を検証した無作為化比較試験です。





研究では、くるみを摂取したグループにおいて、睡眠ホルモンであるメラトニンの代謝マーカーが有意に増加し、入眠までの時間が平均1.3分短縮するなど、睡眠の質の向上が確認されました。また、日中の眠気の軽減も報告されています。研究チームは、くるみに含まれるトリプトファン、植物性メラトニン、マグネシウム、ビタミンB群などの栄養素の組み合わせが影響している可能性を指摘しています。









■世界初！くるみが睡眠をサポートする食品としての可能性が最新研究で明らかに

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こうした背景のもと、カリフォルニアくるみ協会は、「ぐっすりにこだわるホテル」を掲げるスーパーホテルが実施する「超(スーパー)・睡眠ウィーク」に協賛します。2026年3月13日(金)から3月22日(日)までの10日間、全国のスーパーホテル店舗および公式SNSにて実施されます。





期間中は、店舗で実施する「ぐっすり診断」に参加された方に、「選べる枕」や睡眠をサポートする栄養素を含む「カリフォルニア産くるみ」などがプレゼントされます。









■スーパーホテル、「世界睡眠デー」「春の睡眠の日」にあわせ「超(スーパー)・睡眠ウィーク」を開催

URL： https://www.superhotel.co.jp/storage/press/69b3707faeb15_release_supersuiminweek260313.pdf





カリフォルニアくるみ協会は、本取り組みを通じて、日々の食生活にくるみを取り入れる「くるみ習慣」を提案し、食生活と睡眠の両面から健康的なライフスタイルをサポートしていきます。









■カリフォルニアくるみ協会

カリフォルニアくるみ協会は、カリフォルニア州の3,700以上の家族経営のくるみ生産者と、70社に及ぶ加工・販売業者を代表する機関です。高い栄養価と高品質で知られるカリフォルニアくるみは、年間を通して世界中に出荷されており、アメリカで栽培されるくるみの99％以上をカリフォルニア産が占めています。カリフォルニアくるみ協会は、国内および世界の輸出市場の開拓活動を通じてくるみの啓蒙活動に関わるほか、くるみの健康に関する研究のサポートをしています。

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