ＪＡ全農は、全国の直営飲食店舗（３店舗）で、３月２３日（月）～３月３１日（火）の間、「湘南ゴールドフェア」を開催します。湘南ゴールドは、黄金柑（ゴールデンオレンジ）に今村温州を交配して誕生した、神奈川県オリジナルの柑橘品種です。外見はレモンのようで酸味が強そうに見えますが、実際は糖度が高く、上品な甘さと爽やかな香りが楽しめることが特長で、県内流通が中心で「幻の果実」とも呼ばれる、希少性の高い柑橘です。 フェアでは湘南ゴールドを使用したオリジナルメニューを各店で提供します。また、神奈川県産農畜産物はＪＡ全農が運営する産地直送通販サイトＪＡタウン「ＪＡ全農かながわ」でも購入できます。（https://www.ja-town.com/shop/c/c3601/）

【フェア概要】

１．期 間：令和８年３月２３日（月）～３月３１日（火）２．実施店舗：以下３店舗（詳細はhttps://minoriminoru.jp/shop/をご覧ください）（１）みのる食堂三越銀座店 （東京都中央区銀座４-６-１６）（２）和牛とごはん焼肉じゅん 枚方市役所前店（大阪府枚方市大垣内町１-４-１０）（３）和牛とごはん焼肉じゅん 大阪ドームシティ店（大阪府大阪市西区千代崎３丁目南２-１４）