阪神電気鉄道株式会社（本社：大阪市福島区、社長：久須勇介）が運営する阪神甲子園球場において、5月31日（日）に開催する「甲子園ブラスバンドフェスティバル2026」（「甲子園ブラスバンドフェスティバル」実行委員会主催）では、アニメ「響け！ユーフォニアム」とのコラボレーション企画「甲子園ブラスバンドフェスティバル2026 × 最終楽章 響け！ユーフォニアム」を実施します。

これは、高校生達が聖地・甲子園に全力の演奏を響かせる「甲子園ブラスバンドフェスティバル」と、吹奏楽にかける高校生の青春を10年にわたり描いてきた「響け！ユーフォニアム」による初のコラボで、今年、同シリーズの完結作となる「最終楽章 響け！ユーフォニアム」が劇場公開されることを記念して実現したものです。

コラボレーション企画では、同作品の主要キャラクターと阪神甲子園球場がコラボした限定ビジュアルを展開し、「甲子園ブラスバンドフェスティバル2026」来場者への限定コラボカードのプレゼントや、コラボグッズの販売を行います。また、イベント当日には「響け！ユーフォニアム」シリーズの主題歌を担当している「TRUE」がゲスト出演し、ミニライブを行います。

コラボ企画の詳細は次のとおりです。





【「甲子園ブラスバンドフェスティバル2026 × 最終楽章 響け！ユーフォニアム」実施内容】





1 来場者プレゼント「限定コラボカード」

甲子園ブラスバンドフェスティバル2026の来場者全員に、本コラボ企画のメインビジュアルを使用した「限定コラボカード」を入場時にプレゼントします（お一人につき1枚）。

※終演までにご入場の、本イベントのチケットをお持ちの方が対象です。

※画像はイメージです。デザイン等が変更になる場合があります。









2 コラボグッズ

本コラボ企画のメインビジュアルを使用したコラボグッズを販売します。

【販売場所】

・甲子園ブラスバンドフェスティバル2026グッズコーナー（甲子園駅前広場）

（イベント当日12:00～19:00まで営業 ※営業時間は変更の場合あり）

・阪神甲子園球場公式オンラインショップ「甲子園eモール」

（5月22日（金）～6月30日（火）の販売予定 ※変更の場合あり）

https://shop.koshien-stadium.jp/koshien/

※販売場所により取扱商品・数量が異なります。売切れの場合はご了承ください。

【商品ラインナップ（一部）】

※各種デザイン・価格は、変更となる場合があります。

※表記価格は税込です。





3 ミニライブ

「響け！ユーフォニアム」シリーズの主題歌を担当されているTRUEが、甲子園ブラスバンドフェスティバル2026のゲストとして出演し、ミニライブを開催します。













上記のほか、出演全校による「響け！ユーフォニアム」関連楽曲の合同演奏やフォトスポットの設置等も予定しています。詳細は、甲子園ブラスバンドフェスティバル公式ホームページで発表します。





＜参考＞「響け！ユーフォニアム」とは

2015年のTVアニメ放送開始から高校吹奏楽部の青春を描いてきた『響け！ユーフォニアム』シリーズ。TVシリーズ3本、特別編を含む劇場版5本が公開されており（2025年現在）、2025年に放送から10周年を迎えた人気アニメ作品。

2026年4月24日（金）に『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編の全国劇場公開が決定している。





























＜参考＞「甲子園ブラスバンドフェスティバル2026」公演概要（2月16日（月）発表済み）





公演名：「甲子園ブラスバンドフェスティバル2026」

日時：2026年5月31日（日）開場14:00 / 開演15:30 ※雨天中止

会場：

阪神甲子園球場

※グラウンド内ファウルゾーン、外野芝ゾーン、アルプススタンドでの演奏を予定。

出演校：

尼崎市立尼崎高等学校、近江高等学校、岐阜県立岐阜商業高等学校、

四條畷学園高等学校、浜松市立高等学校、箕面自由学園高等学校、

立命館高等学校（五十音順）

※下線は公募による出演校

チケット価格：

SS指定席 5,900円（特典グッズ付き）、S指定席 4,900円、A指定席 3,500円、

B自由席 2,500円／小中高生1,000円、車椅子S席 4,900円、車椅子B席 2,500円、

グラウンドウォーク参加券 1,600円（昼の部・夜の部選択制）

※価格は全て税込み

※グラウンドウォーク参加券は、「ローソンチケット」「チケットぴあ」のみでの販売となります。グラウンドウォーク参加券のみの購入はできません。上限数に達した場合は販売を終了します。

※グラウンドウォーク参加券のみでの入場はできません。必ず公演のチケットをご用意の上ご来場ください。

※未就学のお子さまは、大人1名につき1名まで膝上に限り無料です。お席をご利用の場合は、別途チケットが必要となりますので、ご注意ください。





＜座席図・演奏エリア＞





＜特典グッズ＞「限定オリジナルバッグ」

素材：コットン

サイズ：本体／約33cm×39cm、持ち手／約2.5cm×65cm

※SS席のみの特典です。

※写真はイメージです。デザインは変更となる場合があります。

※裏面に全出演校名を英語表記で印字予定です。





＜グラウンドウォーク＞

阪神甲子園球場のグラウンド（内野人工芝部分）に入り、写真撮影などをお楽しみいただけます。





【昼の部スケジュール（開演前）】

14:00～ 受付開始（阪神甲子園球場3号門付近）

※受付締切 14:40（締切後は入場できません。）

14:00～15:00 グラウンドウォーク

※スタンド観覧席へのご入場前にグラウンドウォークをお済ませください。





【夕方の部スケジュール（終演後）】

18:20～ 受付開始（阪神甲子園球場内2階コンコース2C通路前）

※受付締切 19:00（締切後は入場できません。）

18:20～19:20 グラウンドウォーク

※終演時間により開始時間が遅れる場合があります。予めご了承ください。





チケット発売：

各プレイガイド先行（先着）：販売中

一般発売（先着）：3月18日（水）10:00

※詳細はイベント公式ホームページをご確認ください。





＜イベント・チケットに関するご注意＞

※上演中の写真・動画の撮影、録音は禁止です。ただし、フィナーレの合同演奏に限り、写真撮影が可能（動画撮影、録音は禁止）です。

※イベント会場から退場されますと、再入場はできませんので、予めご了承ください。

※グラウンドウォークでは、人工芝エリアにご案内しますので、ハイヒールや革靴でのご来場はお控えください。また、ピアスをはじめとしたアクセサリーなど落とされる可能性があるものはお持込みいただけません。

※会場内での怪我、その他事件・事故のほか、本イベント参加に起因するいかなる損害についても、主催者は一切の責任を負いかねます。

※本イベント会場に遊具、ペット（盲導犬・聴導犬等を除く。）、その他会場側が適当と認めないものはお持込みいただけません。

※危険防止のため、球場へのカン・ビン類の持込みはお断りします。

※チケットをお持ちでない方は、イベント会場にご入場いただけません。

※チケットの転売行為は禁止します。万が一、転売行為などが発覚した場合は、お持ちのチケットを回収し、イベントへの参加をお断りすることがあります。

※不正転売されたチケットは無効となり、ご入場をお断りします。

※イベント中、主催者又は主催者の許諾を受けた第三者が記録・広報・報道の目的で写真・動画を撮影します。撮影した写真・動画は、チラシ、ポスター、広告、新聞、雑誌、書籍、テレビ、ラジオ、インターネット等で利用・公開（販売又は広告のための利用を含む。）することがあります。

※各種注意事項をお守りいただけない場合、イベントへの参加をお断りする場合があります。

※雨天等の影響による中止を除き、チケットの変更・払戻しはできません。詳細はイベント公式ホームページをご確認ください。





主催：「甲子園ブラスバンドフェスティバル」実行委員会

＜構成員＞

阪神甲子園球場、株式会社阪神コンテンツリンク、株式会社朝日新聞社、

株式会社キョードー大阪、株式会社キョードー東京、朝日放送テレビ株式会社、

朝日放送ラジオ株式会社

特別協賛：ヤマハサウンドシステム株式会社

協賛：

株式会社ECC、関西トランスウェイ株式会社、椿本興業株式会社、株式会社ナンガ、

日東化成株式会社、株式会社ローソンエンタテインメント、大阪芸術大学グループ、

株式会社全日警、株式会社ライズビーイング

協力：スポーツを核とした甲子園エリア活性化推進協議会

後援：全日本吹奏楽連盟、関西吹奏楽連盟、阪神電気鉄道株式会社





・イベント公式ホームページ：

https://koshien.hanshin.co.jp/brassbandfestival/

・チケットに関するお問合せ：

キョードーインフォメーション 0570-200-888（平日12:00～17:00）





阪神グループは、「“たいせつ”がギュッと。」のブランドスローガンの下、これからも一人ひとりのお客様の“たいせつ”と向き合い、グループ一丸となって阪神らしいブランド体験を提供し続けることで、その信頼と期待に応えてまいります。









阪神電気鉄道株式会社 https://www.hanshin.co.jp/





阪神甲子園球場 https://koshien.hanshin.co.jp/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/03/51f91d901c7b39f73cf6b66a7595b9b2c616a9eb.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1