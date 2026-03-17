完全一棟貸し温泉宿「岩屋温泉 絵島別庭 海と森」では、3月末までの期間限定で「淡路椚座牛（くぬぎざぎゅう）すき焼き or 三年とらふぐ鍋」を、お部屋で気兼ねなくご賞味いただけるプランを展開中です。専用露天風呂と源泉かけ流し外湯付きのプライベート空間で、家族や大切な人と、この季節だけ味わえる贅沢なひとときをお過ごしいただけます。※すき焼き/ふぐ鍋は、1グループにつきどちらか1種類をお選びいただけます

とろける”淡路椚座牛”をお部屋で

淡路島の「大造畜産」が手がけるブランド黒毛和牛「淡路椚座牛（くぬぎざぎゅう）」は、”淡路椚座牛”とも呼ばれ、地下水やお米、稲わらなど自家配合の飼料で育てられた未経産雌牛だけを使用しており、口に入れた瞬間にとろける脂と、噛むほどに広がる赤身の旨みが特徴です。すき焼きコースでは、椚座牛一人前300g（子供用は100g）に、淡路島の旬の野菜各種を添えたすき焼きに加え、料理長おまかせ握り寿司3貫、〆のうどんがセットでお部屋に届きます。すき焼きの甘い香りが部屋に広がるあの瞬間を、自分たちだけで味わえます。

”三年とらふぐ”のフルコースをお部屋で味わう

通常より1年長く、3年間かけて育てられた”三年とらふぐ”。一般的な2年物より身が引き締まり、脂のりも良く、上品な旨みと独特の食感が冬の鍋にぴったりの逸品です。お部屋に届くのは、てっさ（ふぐ薄造り）・ふぐ唐揚げ・三年とらふぐ鍋に加え、料理長おまかせ握り寿司3貫・〆の雑炊というフルコース。お子様向けには造り2種盛り・握り寿司・赤だし・フルーツをご用意しています。てっさを自分のペースでつまみながら、鍋がぐつぐつ煮えるのを待つ…この贅沢な待ち時間は、ふぐ鍋コースならではの醍醐味です。

鍋のあとは岩屋温泉を心ゆくまで満喫。

お腹が満たされたら、内湯や専用露天風呂へ直行。昭和46年開湯のラジウム泉の名湯「岩屋温泉」。弱アルカリ性のやわらかな湯を24時間貸し切りで楽しめます。宿は一棟貸しで、他のグループと顔を合わせることがないので、夜更かしをしても気を使わず過ごせます。三世代の家族旅行でも、友人グループでも、「一棟まるごと自分たちの空間」という安心感が、この旅をもうひとつ特別なものにします。

プラン料金と予約方法

期間：2026年3月31日（火）まで料金：大人6名1室利用時：お一人様 28,800円～（人数・宿泊日により料金は変動します）お問い合わせ： 0120-290-096 (グッディリゾート総合受付センター)※掲載の写真はイメージを含みます。食事は仕入れや季節により画像と異なる場合がございます。※握り寿司のプラン、BBQのプランもございます。※1日1組限定のため、希望のお日にちがあれば、お早めにご予約ください。〈別プランや予約状況は以下からご確認ください。〉・公式予約サイトhttps://www5.489pro.com/asp/489/menu.asp?id=28000030&ty=ser&list=YES&gp=YES&lan=JPN&liop=1・一休予約サイトhttps://www.ikyu.com/00051424・楽天トラベルhttps://hotel.travel.rakuten.co.jp/hotelinfo/plan/188056?f_camp_id=6364555&f_flg=PLAN&l-id=pc_hotel_info_to_plan_detail・じゃらんhttps://www.jalan.net/yad314894/plan/?screenId=UWW3001&yadNo=314894&smlCd=281702&distCd=01&ccnt=yads2#room_price・YAHOOトラベルhttps://travel.yahoo.co.jp/00051424/?adc=1&discsort=1&lc=1&pln=11665960&ppc=2&rc=1&rm=10303555&si=1&st=1

施設・運営情報

【施設情報】 ・施設名：岩屋温泉 絵島別庭 海と森 ・住所：〒656-2401 兵庫県淡路市岩屋922-1 ・電話：0799-73-2600・チェックイン：15:00～ チェックアウト：11:00 ・公式サイト：https://awaji-umimori.jp・公式instagram：https://www.instagram.com/umimori_eshima

【運営情報】 ・運営会社：株式会社グッディ（グッディリゾート）・本社：大阪府大阪市中央区常盤町2丁目1-13 アドバンスビル8F・代表者：代表取締役 笹倉絹枝・公式instagram：https://www.instagram.com/goodey_resort【掲載・取材に関するお問い合わせ先】広報窓口：株式会社ぷらど電話：06-6948-6089メール：a-press@plad.jp