3月22日（日曜日）、「桜ウォーク2026」を開催する。王子周辺は、石神井川や飛鳥山公園、音無親水公園など桜の名所が多く、桜ウォークには例年2,000人前後が参加。コースは、北区役所を出発し、石神井川沿い遊歩道を加賀橋（板橋区）で折り返して北区役所に戻る約4kmの道のり。また、ゴールした参加者には、参加賞と参加記念カードをプレゼントする。ゴール地点では民間企業と連携し、野菜摂取量や血管年齢の測定会や、あるきたポイントの受取ブースを用意する。

開催日時

3月22日（日曜日） 午前9時から正午まで ※小雨決行・荒天中止当日自由参加

費用

無料

スタート受付

北区役所（第一庁舎中庭） 午前9時から10時30分まで

コース

約4キロメートル（約1時間）、スタート受付：北区役所第一庁舎中庭（王子本町1-15-22）北区役所（スタート）→ 石神井川遊歩道 → 加賀橋（折り返し地点）→ 石神井川遊歩道 → 北区役所（ゴール）

桜ウォークホームページ

健康アプリ「あるきた」

https://www.city.kita.lg.jp/socialcare-health/health/1008314/1008321/1025048/index.html

スマートフォンで利用できる歩数計測アプリ。毎日の歩数がポイントになり、北区にちなんだ景品の抽選に応募できる。また、区からの健康情報やイベント等のお知らせを、アプリを通じて配信している。

https://www.city.kita.lg.jp/socialcare-health/health/1008314/1008321/1008327.html

※東京ポイントの提供はありません。

問い合わせ先

健康部 健康政策課 健康増進係電話：03-3908-9068