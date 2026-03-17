近畿大学附属新宮高等学校・中学校吹奏楽部（和歌山県新宮市）は、令和8年（2026年）3月28日（土）に、「第15回定期演奏会」を開催します。新宮市文化複合施設「丹鶴ホール」での開催は、昨年に続き2回目です。【本件のポイント】●吹奏楽部の定期演奏会を、新宮市で最も大きな文化ホール「丹鶴ホール」で開催●地元の中学校吹奏楽部や、ダンスチームをゲストに迎え、演奏会を盛り上げる●吹奏楽部3年生にとっては、部活動最後の卒業記念演奏会【本件の内容】近畿大学附属新宮高等学校・中学校吹奏楽部は、平成19年（2007年）に野球部の応援団として創部しました。平成24年（2012年）からは毎年、定期演奏会を開催しており、生徒や保護者、地域の方々など、300人以上の方にご来場いただき、日々の練習成果を披露してきました。今年も、地元の吹奏楽部やダンスチームをゲストにお迎えし、キッチンカーも出店するなど、お祭りのように盛り上げる一大イベントとして定期演奏会を開催します。一人でも多くの方にご来場いただきたいという思いから、昨年度に引き続き、新宮市で最も大きな文化ホールである新宮市文化複合施設「丹鶴ホール」を会場とします。今年の定期演奏会は「颯（はやて）」をテーマに、第1部では、近大新宮の定番曲であるヤン・ヴァンデルロースト作曲「アルセナール」のほか、鬼滅の刃スペシャルメドレーとして「紅蓮華」、「炭治郎のうた」、「鬼殺隊」、「残響散歌」の4曲を演奏します。第2部では、ゲストに御浜町ジュニアバンド、熊野市立木本中学校吹奏楽部、熊野市立有馬中学校吹奏楽部、紀宝町立矢渕中学校吹奏楽部をお迎えして演奏を披露していただきます。第3部では毎年恒例となっている中高対決演奏を、第4部では高校3年生の卒業セレモニーとフィナーレを行います。また、定期演奏会前のダンスステージでは、本校ダンスサークルと紀南地域の小学生から高校生で構成されたダンスチーム（F.S.P.A(エフエスピーエー).、Lucky Clover(ラッキークローバー)、HAL CREW(ハルクルー)）がパフォーマンスを披露します。さらに、屋外ではキッチンカーも多数出店し、演奏会を盛り上げます。なお、この演奏会は、3年生にとっては部活動最後の卒業記念演奏会となります。【開催概要】日時 ：令和8年（2026年）3月28日（土）開場10：30 定期演奏会前 ダンスステージ 開演11：00 定期演奏会 開演13：00 閉演16：00場所 ：新宮市文化複合施設「丹鶴ホール」 文化ホール （和歌山県新宮市下本町2-2-1、JR紀勢本線「新宮駅」から徒歩約10分）出演 ：近畿大学附属新宮高等学校吹奏楽部 12人、中学校吹奏楽部 13人、 熊野市立木本中学校吹奏楽部 7人、熊野市立有馬中学校吹奏楽部 20人、 紀宝町立矢渕中学校吹奏楽部 9人、御浜町ジュニアバンド 11人、 近畿大学附属新宮高等学校ダンスサークル 20人、 F.S.P.A. 65名、Lucky Clover 約30人、HAL CREW 約40人対象 ：一般の方（定員851人、入場無料、事前申込不要）出店 ：キッチンカー（クレープ、クロワッサンたい焼き、チュロス、他） 店舗出店（からあげ、他）お問合せ：近畿大学附属新宮高等学校・中学校 森、上原、橘 TEL（0735）22-2005【プログラム】＜第1部＞アルセナール鬼滅の刃スペシャルメドレー（紅蓮華、鬼殺隊、炭治郎のうた、残響散歌）＜第2部＞御浜町ジュニアバンド：サウンドオブミュージックよりハイライト木本中学校吹奏楽部 ：点描の唄、ぼくらまた、Paradise Has No Border矢渕中学校吹奏楽部 ：5つの宮廷舞曲、パプリカ有馬中学校吹奏楽部 ：J-Best’25、宝島＜第3部＞中高対決：銀河鉄道999（中学生）、TRAIN-TRAIN（高校生）生徒有志のチーム「こは」組による演奏：新宝島＜第4部＞ラプンツェルメドレー3月9日（高校3年生の卒業セレモニー）ドラゴンクエストⅣ序曲※プログラムは予定であり、変更になる場合があります。【関連リンク】附属新宮高等学校・中学校https://www.shingu.kindai.ac.jp/