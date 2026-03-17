株式会社ジーニー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤 智昭、以下ジーニー）が開発・提供する営業管理ツール「GENIEE SFA/CRM」は、グループ会社であるJAPAN AI株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤 智昭、以下JAPAN AI）が提供するAIプラットフォーム「JAPAN AI」の連携プラグイン機能に対応いたしました。

■JAPAN AIのGENIEE SFA/CRMの連携プラグイン機能について

本機能では、JAPAN AI上にGENIEE SFA/CRMの商談URL、またはレポートURLを貼り付けるだけで、該当する商談情報・活動履歴・社内チャットのメモなど、関連するすべてのデータをAIがリアルタイムに自動取得・解析します。この機能を活用することで、これまでのようにGENIEE SFA/CRM内の商談データをJAPAN AIに都度エクスポートする作業が無くなり、営業担当の業務負担軽減に繋がります。

（1）URLを貼り付けるだけで商談データを自動取得JAPAN AIの入力欄に「GENIEE SFA/CRM」の商談URLを貼り付けるだけで、AIエージェントが商談情報・活動履歴・各種メモなど、関連するすべてのデータを自動で取得・分析します。これまで必要だったデータの手動エクスポートや画面を行き来する作業が不要となり、営業担当者は「AIによる分析結果の確認」や「次のアクションの検討」に集中できるようになります。

（2）複数商談の横断分析・一括取得にも対応単一の商談データだけでなく、複数の商談URLを貼り付けることで「失注理由の共通点」といった定性的な傾向の横断分析も行えます。また、レポートURLを用いることで数十件単位での商談データの一括取得・集計にも対応しており、AIが導き出したインサイトをチーム全体の案件状況の把握や営業戦略の立案に活用できます。

（3）自然言語で「ほしい情報」を引き出せるGENIEE SFA/CRM単体では、フィルター設定などの操作が必要だった情報の抽出が、JAPAN AIとの連携により、自然言語だけで必要な情報を取り出せるようになります。フィルター機能では抽出が難しかった活動履歴内の定性的な情報もAIが解析し、レポートとして瞬時にまとめ上げます。

■今後の展望

今後もジーニーグループの各プロダクトとの連携を強化し、AIを活用した営業管理工数の削減や、効率的で成果の出る営業活動の実現を支援してまいります。

■営業管理ツール「GENIEE SFA/CRM」

GENIEE SFA/CRMは「入力しないSFA × AIセールス」で、営業活動のAIトランスフォーメーションを実現する営業管理ツールです。AIによるデータ入力補助はもちろん、営業活動の分析や議事録・メール文面・提案書の生成などで、定型業務代行により管理工数を約80％削減。営業組織の顧客接点時間の増大と収益最大化を支援します。URL：https://chikyu.net/▶「GENIEE SFA/CRM」資料ダウンロードはこちらhttps://chikyu.net/request/

■プロダクトに関するお問い合わせ先

株式会社ジーニー AI/DX統括本部 セールスプラットフォーム本部担当：長島TEL：03-5909-8187MAIL：mkt@geniee.co.jp

■JAPAN AIについて

JAPAN AI株式会社は「AIで持続可能な未来の社会を創る」をビジョンに掲げ、AIに関連するプロダクトやサービス開発を行い、多様な業界や産業のさらなる発展に貢献していきます。■会社概要社 名：JAPAN AI株式会社代 表 者：代表取締役社長 工藤 智昭本 社：東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー5/6階設 立：2023年4月事業内容：人工知能の研究開発、人工知能に関するコンサルティングサービスU R L：https://japan-ai.co.jp/

■ジーニーについて

ジーニーは、「誰もがマーケティングで成功できる世界を創る」、「日本発の世界的なテクノロジー企業となり、日本とアジアに貢献する」という2つのPurpose（企業の存在意義）のもと、企業の収益拡大・生産性向上など様々な課題解決につながるソリューションを開発・提供するマーケティングテクノロジーカンパニーです。■会社概要社 名：株式会社ジーニー代 表 者：代表取締役社長 工藤 智昭本 社：東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー5/6階設 立：2010年4月資 本 金：100百万円（連結、2025年3月末現在）従業員数：877名（連結、2025年3月末現在）海外拠点：米国、インド、シンガポール、ベトナム、インドネシア、UAE事業内容：広告プラットフォーム事業、マーケティングSaaS事業、デジタルPR事業U R L：https://geniee.co.jp/