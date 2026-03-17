六甲山観光株式会社（本社：神戸市灘区 社長：妹尾昭孝）が運営する、ROKKO森の音ミュージアムでは、2026年5月22日（金）～8月20日（木）に、オルゴールシアター 奈良美智「ともだちがほしかったこいぬ」を上演します。





■オルゴールシアター 奈良美智「ともだちがほしかったこいぬ」概要

奈良美智の作品《Peace Head》（次頁参照）の常設展示を記念して、奈良美智が描いた絵本『ともだちがほしかったこいぬ』（絵と文：奈良美智、発行：マガジンハウス、初版：1999年）をスクリーンに投影し、場面に合わせてアンティーク・オルゴールなどの音色や朗読を加えて上演します。

【日程】2026年5月22日（金）～8月20日（木）

【コンサート時間】

10：00／11：00／12：00／13：00／14：00／15：00／16：00

（オルゴールシアターは各回30分間のコンサート終盤の10分間上演）

※神戸六甲ミーツ・アート2026 beyond（次項参照）期間の2026年8月29日（土）～11月29日（日）も10：00／12：00のコンサート終盤に約10分間上演。

【演奏楽器例】ディスク・オルゴール「ポリフォン103型」（1900年頃、ドイツ製）他

奈良美智（なら よしとも）プロフィール

1959年 青森県生まれ。

1987年 愛知県立芸術大学修士課程修了。

1988年渡独、国立デュッセルドルフ芸術アカデミー在籍終了。ケルン在住を経て2000年に帰国。1990年代後半以降からヨーロッパ、アメリカ、日本、そしてアジアの各地で規模に関わらず様々な場所で展示発表を続ける。見つめ返すような印象的な絵画、日々自由に描き続けるドローイング作品のほか、木、FRP、陶、ブロンズ、そしてインスタレーションなど多様な素材や空間に生命を吹き込む様な彫刻作品を制作。また、制作の日々や旅先での出会いを収めた写真作品も発表している。

作品はニューヨーク近代美術館、ロサンジェルスカウンティー美術館、ボストン美術館、ナショナルギャラリー（ワシントンD.C.）大英博物館（ロンドン）など世界中の美術館に所蔵されている。





オルゴールシアターとは

絵本や映像作品などをスクリーンに投影し、オルゴールなどの自動演奏楽器の生演奏やスタッフによる生朗読などを加えて上演する当施設オリジナルの上演スタイルです。





＜営業概要＞

【入場料】

大人（中学生以上）1,700円

小人（4歳～小学生）850円

【営業時間】10：00～17：00（16：30チケット販売終了）

【休業日】

当イベント期間中は、毎週木曜日

※2026年7月17日（金）～12月2日（水）は無休

【駐車料金】

普通車1,000円／台

※2026年5月2日（土）～6日（水・休）、8月13日（木）～16日（日）は2,000円





◆関連イベント

神戸六甲ミーツ・アート2026 beyond

神戸・六甲山上を舞台とした現代アートの芸術祭です。古くから身近な山として親しまれてきた六甲山で、今年は約60組のアーティストがこの土地の自然や紡がれてきた物語に向き合い、多様な表現を展開します。六甲山ならではの、山と人とアートの出会いが楽しめます。

【会期】2026年8月29日（土）～11月29日（日） 計93日間

【会場】

ミュージアムエリア（ROKKO森の音ミュージアム、六甲高山植物園、新池）、六甲ガーデンテラスエリア、自然体感展望台 六甲枝垂れ、他六甲山上各所

【作品】

植田麻由、さとうりさ、さわひらき、高橋瑠璃（※1）、奈良美智、西田秀己 他

特別寄託作品：草間彌生

※上記作品は ROKKO 森の音ミュージアム内、SIKIガーデン～音の散策路～で本イベント期間外も鑑賞できます。





◆開催中のイベント

■フェア「ハーモニー・オブ・ガーデン」概要

フラワーシーズンを迎える「ガーデン」と本施設の見どころの「音楽」「アート」の調和をテーマにしたフェアを開催します。期間中は、施設内「SIKIガーデン～音の散策路～」（以下、SIKIガーデン）の自然とともに音楽、楽器、鳥のさえずりなどの自然の音が体感できます。また、季節ごとに変化するガーデンの風景とともに野外アートが鑑賞できます。デジタルを介して物を見たり、聞いたりする機会が多くなった昨今に、五感を使って本物の自然や生演奏の音楽、アートを鑑賞することで「発見」や「気づき」が持ち帰れるフェアです。

【日程】2026年3月14日（土）～8月21日（金）





演奏家のいないコンサート～ハーモニー・オブ・ガーデン～

「ワルツ」「コンチェルト」「シンフォニー」にまつわる楽曲や植物にちなんだ楽曲をアンティーク・オルゴールなどの自動演奏楽器で演奏します。

当コンサート開催に合わせて、1900年頃にドイツで製作されたディスク・オル

ゴール「ポリフォン54型“ミカド”」に新コレクション曲として「ピアノ協奏曲第1番」

（チャイコフスキー作曲）を加えました。

※混雑状況やコンディションにより、急遽内容を変更する場合があります。

【日程】2026年3月14日（土）～8月21日（金）

【時間】

10：00～／11：00～／12：00～／13：00～／14：00～／

15：00～／16：00～（各回約30分間）

※2026年5月22日（金）～8月20日（木）はコンサートの終盤にオルゴールシアターを約10分間上演。

【楽曲例】

・バレエ音楽『くるみ割り人形』から「花のワルツ」（チャイコフスキー作曲）

・交響曲第9番『新世界より』から「第2楽章」（ドヴォルザーク作曲）他





※価格は全て税込みです。金額の記述のないイベントは入場料のみで参加できます。内容を予告なく急遽変更する場合があります。最新情報はHPをご覧ください。





（※1）高ははしごだか









六甲山ポータルサイト https://www.rokkosan.com/





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