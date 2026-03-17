【すき家】2つの食感の筍がやみつきになる！すき家が「旨だしたけのこ牛丼」を発売　ピリ辛な胡麻ダレをかけた「胡麻ダレたけのこ牛丼」も登場！

株式会社ゼンショーホールディングス株式会社すき家（代表取締役社長：笹川 直樹 本社：東京都港区）が展開する牛丼チェーン店「すき家」は、3月24日（火）AM9:00より、「旨だしたけのこ牛丼」を販売します。

「旨だしたけのこ牛丼」は、すき家自慢の牛丼に、出汁で味付けをした2つの食感の筍(たけのこ)をトッピングした一品です。

筍はやわらかい姫皮の部分とコリコリとした根元の部分を使用することで、筍の2つの食感をお楽しみいただける商品に仕上げました。出汁で味付けをした筍は、素材本来の旨みが際立つ優しい味わいです。食感が良く、噛むほどに旨みを感じられる筍が牛丼に絶妙にマッチし、さっぱりとお召し上がりいただけます。

また、「旨だしたけのこ牛丼」に胡麻ダレをかけた「胡麻ダレたけのこ牛丼」も登場します。胡麻をはじめ、ピーナッツや豆板醤(トウバンジャン)、山椒、ラー油を使用したタレは、コクの中に旨辛さを感じられる味わいに仕上げています。「旨だしたけのこ牛丼」とはまた違ったおいしさをお楽しみください。

おんたまが筍の旨みにまろやかなコクをプラスする「おんたま旨だしたけのこ牛丼」「おんたま胡麻ダレたけのこ牛丼」も同時に販売します。

ぜひこの機会に、すき家やお家で筍の2つの食感が楽しい「旨だしたけのこ牛丼」をお召し上がりください。

※販売終了時期は未定です。

※価格は税込です。

※一部店舗は価格が異なります。

※1,964店舗で販売予定です。（3月17日時点）

【商品概要】

旨だしたけのこ牛丼

（ミニ）600円 （並盛）660円

（中盛）860円 （大盛）860円

（特盛）1,060円（メガ）1,240円

胡麻ダレたけのこ牛丼

（ミニ）630円 （並盛）690円

（中盛）890円 （大盛）890円

（特盛）1,090円（メガ）1,270円

おんたま旨だしたけのこ牛丼

（ミニ）710円 （並盛）770円

（中盛）970円 （大盛）970円

（特盛）1,170円（メガ）1,350円

おんたま胡麻ダレたけのこ牛丼

（ミニ）740円 （並盛）800円

（中盛）1,000円（大盛）1,000円

（特盛）1,200円（メガ）1,380円