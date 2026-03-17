【女子高生のAI活用白書】勉強よりも「恋バナ・愚痴」！？ 恋愛相談経験者は77％

株式会社with t

ティーン向けエンタテインメント事業を展開する株式会社with t（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：宮城啓太）が運営する、女子高生の「最旬トレンド」を発信・分析するメディア＆シンクタンク「女子高生ラボ」は、現役女子高生を対象に「AIの活用法に関する実態調査」を実施しました。

検索ツールや学習補助としての枠を超え、「24時間、自分を絶対に否定しない親友」としてAIを使いこなす、女子高生たちの驚きの実態を公開します。

■ AI活用法ランキング：学習ツールを上回る「感情の壁打ち」

調査の結果、AI活用法で最も多かったのは「勉強」ではなく「恋愛・恋バナ（27.5%）」でした。さらに、「メンタル・会話（12.5%）」を合わせると、約4割の女子高生がAIを「感情の拠り所」として利用しています。

■ 衝撃の派生調査：恋愛相談は「する」派が77％！

- 恋愛・恋バナ（27.5%）： 恋愛相談、人生相談、深夜の恋バナなど。- 勉強・学業（25.0%）： 数学の解説、レポートの骨子作成、作文のヒント。- メンタル・会話（12.5%）： 愚痴を吐きまくる、落ち込んでいる時の肯定、お友達感覚。- ファッション・美容（10.0%）： コーデ提案、おすすめカラコン、パーソナルカラー診断。- 相談・情報収集（10.0%）： 悩み事相談、占い、検索ツール。- 健康・ダイエット（7.5%）： ダイエットトレーナー、食事管理、スケジュール管理。- 人間関係（5.0%）： 「LINEの返信の仕方」を相談する。

256人を対象にした追加アンケートでは、「AIに恋愛相談をする」と答えた女子高生が7割を超え、圧倒的多数となりました。一方で、相談しながらも彼女たちが抱く「AIへの不信感と不安」という相反する本音も浮き彫りになっています。

・「する派」のインサイト

「落ち込んでる時に肯定してもらった」「気兼ねなく愚痴を吐ける」といった、無条件の肯定を求める心理。

■編集部考察：AIは「時間効率」と「メンタル効率」の二刀流へ

・「慎重・しない派」のリアルな声- 「AIは肯定しか言わないから、暴走する可能性がある」- 「人間がAIに侵食されちゃうかもしれない不安がある」- 「友達の方が協力してもらいやすいし、気持ちがある」- 「結局、最終的に決めるのは自分自身である」

今回の調査から、女子高生はAIを「感情のサポート」と「タスクの効率化」の2つの側面で極めて合理的に使い分けていることが分かりました。

- 「否定されない安心感」への依存： SNS社会で常に周囲の目を気にする彼女たちにとって、自分を100%肯定し、24時間愚痴を聞いてくれるAIは、ある意味で「友達以上の安全圏」となっています。- 学業の即時解決とパーソナライズ： 解説のない数学の問題や作文のヒントなど、検索では届かない「個別の正解」をAIに求めることで、圧倒的な時短を実現しています。- 信頼性への両価性（アンビバレンス）： 「AIに恋愛相談する」のが主流でありながら、「AIは当てにならない」「最後は自分」と冷徹に分析する側面も併せ持っています。彼女たちはAIを信じ切っているのではなく、「都合の良い話し相手」として冷静に消費していると言えます。〈調査概要〉- 調査名： 女子高生のAI活用法に関する実態調査- 調査期間： 2026年3月2日（月）～3月3日（火）- 調査手法： 「女子高生ラボ」公式Instagram（ストーリーズ）によるアンケート調査- 回答数： 活用法調査：57名 ／ 恋愛相談アンケート：256名- 実施主体： 株式会社with T『女子高生ラボ』

※引用時のお願い

本調査を転載・引用いただく場合は、出典元として下記のような記載をお願いいたします。 （例：「『女子高生ラボ』による調査」「『女子高生ラボ』調べ」など）

■「女子高生ラボ」とは

女子高生の「最旬トレンド」を生み出し、ビジネスの「ティップス（ヒント）」を提供するメディア＆シンクタンク「女子高生ラボ」は、全国の女子高生約500名が所属する、Z世代のリアルなトレンドとインサイトを収集・発信するプラットフォームです。現役女子高生が企業の商品・サービス・アプリなどを実際に体験し、その感想やフィードバックを元に、Z世代の“リアルな声”をマーケティング施策に活用することができます。

女子高生は、このメディアを見てSNSを楽しむための最新トレンドを知ることができる。企業は、SNSやコミュニケーション、インサイト研究など多角的に展開することで、若年層マーケティングを総合的に支援するシンクタンクとして活用可能。

≪ご提供可能なソリューション例≫

アンバサダーの持つインサイトと、女子高生ラボのネットワークを最大限に活用した施策をご提案します。

- アンバサダー米澤りあ氏の視点を活かした、Z世代に刺さるSNSプロモーション企画- 全国500名のリアルな声を反映した、新商品・サービスの開発および改善支援- アンバサダー米澤りあ氏を起用した、話題性の高いPR施策のご提案- 貴社の商品をテーマにした、女子高生ラボメンバーとの座談会・グループインタビュー etc...≪活用事例≫- 個別にアプリやサービスの案内を送付し、DL・使用を依頼- 使用後にインセンティブ（報酬や特典）を提供し、口コミやフィードバックを収集- 集まった声をプロモーション施策やUI/UX改善に活用- インフルエンサーを起用したPRの企画・展開 etc…

【女子高生ラボSNSアカウント】

Instagram：https://www.instagram.com/jk_labo_/

TikTok：https://www.tiktok.com/@jk_labo_

■会社概要

社名：株式会社with t

所在地：東京都渋谷区渋谷1-22-2 グラフィオ渋谷 2F

代表者：代表取締役社長 宮城啓太

事業内容：オーディション事業、マーケティング支援事業、イベント事業、プロダクション事業

公式サイト：http://with-t.co.jp/

〈本件に関するお問い合わせ〉

株式会社with t 広報担当

E-mail：info@with-t.co.jp