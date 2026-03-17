【3月25日（水）開催】静岡市合同企業説明会

株式会社Compass

就業支援におけるGovTechを推進する株式会社Compass（本社：兵庫県神戸市中央区、代表取締役CEO：大津 愛、以下、Compass）は、静岡市において、再就職や転職を目指す方を対象としたワークショップおよび合同企業説明会を開催します。



本イベントは、インクルーシブ雇用に積極的な企業と、就業に課題を抱えながらも働く意欲を持つ求職者をつなぐことを目的としています。

■ 開催概要

静岡市 求職者向けワークショップ

テーマ：「インクルーシブ・ワーク・ラボ」

対象：働く意欲はあるものの、自身の特性やブランクをに不安を感じている方

日時：2026年3月18日（水）13:30～15:00

会場：グランシップ 905会議室（オンラインとハイブリッド開催）

住所：静岡県静岡市駿河区東静岡二丁目3番1号

内容：自己分析ワークショップ

申込：お申し込みはこちら

静岡市 合同企業説明会

テーマ：「働き方スタイル」から探す、インクルーシブな職場との出会い

対象：就業意欲があるものの機会に恵まれていない方

日時：2026年3月25日（水）13:30～15:30

場所：グランシップ 6F 展示ギャラリー1（対面のみ）

参加企業：約20社

申込：お申し込みはこちら

本イベントでは、静岡市内および近隣エリアの企業約20社が参加予定です。

ミドル世代の採用や多様な働き方に積極的な企業と直接交流できる機会を提供します。



Compassは、静岡市が実施する「インクルーシブ雇用推進事業」において、2025年度の制度運営および企業支援を担う受託事業者として採択されています。本イベントは、同事業の一環として実施されるものであり、「インクルーシブ雇用推進企業認証制度」の普及とインクルーシブ雇用の推進を目的としています。

【株式会社Compassについて】

「誰もが夢を見られる社会へ」というコンセプトを掲げ、『日本からワーキングプアを無くす』というミッションに挑戦しているスタートアップ企業です。キャリアカウンセリングのLINE相談を軸としたサービスを累計14万人以上が利用しており、「キャリア×IT」で、労働者の貧困問題や国内企業の人材不足など、労働市場における重要課題の解決を目指しています。

https://corp.choice-career.com/