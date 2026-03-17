イオンリテール×エリザベス「MAKE ANSWER」から 贅沢＊！美容液感覚のUVカットシリーズ 2品 新発売！

株式会社エリザベスメイクアンサー スキンスムース ハイドレーション UVジェル SPF50+ PA++++ UV耐水性★★ 1,500円（本体価格）1,650円（税込）メイクアンサー スキンスムース ハイドレーション UVエッセンス SPF50+ PA++++ 1,500円（本体価格）1,650円（税込）2026年4月4日（土）より順次「イオン」「イオンスタイル」全国 約470店舗※1「おうちでイオン イオンネットスーパー」※2 「イオンスタイルオンライン」にて販売

表示価格はメーカー希望小売価格です。

株式会社エリザベス（東京都千代田区、代表取締役社長：鈴木 基樹）は、イオンリテール株式会社（千葉県千葉市、代表取締役社長：古澤 康之）と共に展開、好評販売中の「MAKE ANSWER（メイクアンサー）」から待望の日やけ止め2品を新発売いたします。

紫外線をブロックすることは肌やメイクにとって欠かせない。日やけ止めも自分の肌悩みに合う成分で選びたい。そんなご要望に対し「メイクアンサー」は肌悩みに合わせて選べる2つの日やけ止めをご用意。UV対策も肌悩み別に配合成分で選ぶ時代へ！

「メイクアンサー」の「贅沢＊！美容液感覚 UVカットシリーズ」で紫外線対策と日中の美容液ケア、はじめませんか。

4月4日（土）より順次、「イオン」「イオンスタイル」全国 約470店舗※1 と 「おうちでイオン イオンネットスーパー」※2「イオンスタイルオンライン」にて販売いたします。

＊ 使用感

※1 一部店舗を除く

※2 ネットスーパーの取り扱い商品は発送店舗の品揃えに準じます

「MAKE ANSWER（メイクアンサー）」は

欲張りなメイク悩みに対して “ベストアンサー”を提案するブランドです。

＜商品詳細＞

メイクアンサー スキンスムース ハイドレーション UVジェル ＜日やけ止め&日中美容液＞全1種 50g 1,500円（本体価格） 1,650円（税込）

表示価格はメーカー希望小売価格です。

美容液成分 約86％配合＼ハリ・ツヤのある肌でいたい方におすすめ／美容液成分でうるおいケアしながら、焼かない 攻めの日やけ止め贅沢＊！ 美容液感覚の UVカットジェル

＊ 使用感

■ハリ・ツヤのある肌でいたい 「美容液成分配合」

レチノール誘導体 、バクチオール、ビタミンC誘導体※3、CICA※4 配合(すべてうるおい成分)

※3 テトラヘキシルデカン酸アスコルビル

※4 ツボクサ葉/茎エキス

■ツヤ美肌 「高輝度プリズムパール配合」

光を多方向に反射＆拡散するパールがヴェールとなり、明るく、うるおいに満ちたうるツヤ肌に。

■みずみずしく軽い付け心地のジェルタイプ ウォータープルーフ処方

サラサラ伸びてベタつかない、UV市場で人気のジェル剤型！

サラサラ水のように伸びて

すぐ透明になるジェル

■SPF50＋ PA++++ UV耐水性★★

シミ・シワの原因、紫外線を徹底的にブロック！

■顔・からだ用

■【無添加】 香料・アルコール・パラベン・鉱物油・シリコン・タール色素

■皮フ刺激テスト済み

すべての方に皮フ刺激が起こらないというわけではありません。

■せっけんで落とせる

■MADE IN JAPAN

メイクアンサー スキンスムース ハイドレーション UVエッセンス ＜日やけ止め&日中美容液＞全1種 50g 1,500円（本体価格） 1,650円（税込）

表示価格はメーカー希望小売価格です

美容液成分 約77％配合＼うるおいに満ちた肌でいたい方におすすめ／敏感肌の方にもお使いいただける、バリア日やけ止め贅沢＊！ 美容液感覚の UVカットエッセンス

＊ 使用感

■肌の角質層へうるおいを与える「美容液成分配合」

ナイアシンアミド、セラミド、ビタミンC誘導体※3、CICA※4 配合(すべてうるおい成分)

※3 テトラヘキシルデカン酸アスコルビル

※4 ツボクサ葉/茎エキス

■ツヤ美肌 「高輝度プリズムパール配合」

光を多方向に反射＆拡散するパールがヴェールとなり、明るく、うるおいに満ちたうるツヤ肌に。

■肌への優しさ重視のエッセンスタイプ ノンケミカル※5処方

うるおいキープ力が高く、ノンケミカルながらキシつかないエッセンス剤型。

※5 紫外線吸収剤不使用

スルっと肌になじんで

うるおい感のあるエッセンス

■SPF50＋ PA++++

シミ・シワの原因、紫外線を徹底的にブロック！

■顔・からだ用

■【無添加】 紫外線吸収剤・香料・アルコール・パラベン・タール色素

■皮フ刺激テスト済み

すべての方に皮フ刺激が起こらないというわけではありません。

■せっけんで落とせる

■MADE IN JAPAN

メイクアンサー ブランドサイト https://elizabeth.jp/brand/makeanswer/(https://elizabeth.jp/brand/makeanswer/)

エリザベス公式サイト https://elizabeth.jp(https://elizabeth.jp)

以下4月4日（土）より順次販売予定

おうちでイオン イオンネットスーパー https://shop.aeon.com/netsuper/nspr(https://shop.aeon.com/netsuper/nspr)

※ネットスーパーの取り扱い商品は発送店舗の品揃えに準じます。

イオンスタイルオンライン

https://aeonretail.com/Form/Product/ProductList.aspx(https://aeonretail.com/Form/Product/ProductList.aspx?gspsb=MAKE+ANSWER(%e3%83%a1%e3%82%a4%e3%82%af%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b5%e3%83%bc)&psc=3&utm_source=aeon_retail&utm_medium=release&utm_campaign=b_beauty_202603_12)