イオンリテール×エリザベス「MAKE ANSWER」から 贅沢＊！美容液感覚のUVカットシリーズ 2品 新発売！

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株式会社エリザベス



メイクアンサー　スキンスムース　ハイドレーション　UVジェル　SPF50+ PA++++　UV耐水性★★　1,500円（本体価格）1,650円（税込）メイクアンサー　スキンスムース　ハイドレーション　UVエッセンス　SPF50+ PA++++　1,500円（本体価格）1,650円（税込）2026年4月4日（土）より順次「イオン」「イオンスタイル」全国 約470店舗※1「おうちでイオン イオンネットスーパー」※2 「イオンスタイルオンライン」にて販売

表示価格はメーカー希望小売価格です。



株式会社エリザベス（東京都千代田区、代表取締役社長：鈴木 基樹）は、イオンリテール株式会社（千葉県千葉市、代表取締役社長：古澤 康之）と共に展開、好評販売中の「MAKE ANSWER（メイクアンサー）」から待望の日やけ止め2品を新発売いたします。


紫外線をブロックすることは肌やメイクにとって欠かせない。日やけ止めも自分の肌悩みに合う成分で選びたい。そんなご要望に対し「メイクアンサー」は肌悩みに合わせて選べる2つの日やけ止めをご用意。UV対策も肌悩み別に配合成分で選ぶ時代へ！
「メイクアンサー」の「贅沢＊！美容液感覚 UVカットシリーズ」で紫外線対策と日中の美容液ケア、はじめませんか。


4月4日（土）より順次、「イオン」「イオンスタイル」全国 約470店舗※1　と 「おうちでイオン イオンネットスーパー」※2「イオンスタイルオンライン」にて販売いたします。


＊　使用感
※1 一部店舗を除く


※2 ネットスーパーの取り扱い商品は発送店舗の品揃えに準じます



「MAKE ANSWER（メイクアンサー）」は
欲張りなメイク悩みに対して “ベストアンサー”を提案するブランドです。


＜商品詳細＞

メイクアンサー　スキンスムース　ハイドレーション　UVジェル　　＜日やけ止め&日中美容液＞全1種 50g　1,500円（本体価格）　1,650円（税込）

表示価格はメーカー希望小売価格です。




美容液成分 約86％配合＼ハリ・ツヤのある肌でいたい方におすすめ／美容液成分でうるおいケアしながら、焼かない 攻めの日やけ止め
贅沢＊！　美容液感覚の UVカットジェル

＊　使用感


■ハリ・ツヤのある肌でいたい 「美容液成分配合」


レチノール誘導体 、バクチオール、ビタミンC誘導体※3、CICA※4　配合(すべてうるおい成分)


※3 テトラヘキシルデカン酸アスコルビル


※4 ツボクサ葉/茎エキス



■ツヤ美肌 「高輝度プリズムパール配合」


光を多方向に反射＆拡散するパールがヴェールとなり、明るく、うるおいに満ちたうるツヤ肌に。



■みずみずしく軽い付け心地のジェルタイプ　ウォータープルーフ処方


サラサラ伸びてベタつかない、UV市場で人気のジェル剤型！




サラサラ水のように伸びて
すぐ透明になるジェル





■SPF50＋　 PA++++ 　UV耐水性★★


シミ・シワの原因、紫外線を徹底的にブロック！




■顔・からだ用


■【無添加】 香料・アルコール・パラベン・鉱物油・シリコン・タール色素　


■皮フ刺激テスト済み 　


すべての方に皮フ刺激が起こらないというわけではありません。


■せっけんで落とせる


■MADE IN JAPAN



メイクアンサー　スキンスムース　ハイドレーション　UVエッセンス　　＜日やけ止め&日中美容液＞全1種 50g　1,500円（本体価格）　1,650円（税込）

表示価格はメーカー希望小売価格です




美容液成分 約77％配合＼うるおいに満ちた肌でいたい方におすすめ／敏感肌の方にもお使いいただける、バリア日やけ止め　
贅沢＊！　美容液感覚の UVカットエッセンス

＊　使用感


■肌の角質層へうるおいを与える「美容液成分配合」


ナイアシンアミド、セラミド、ビタミンC誘導体※3、CICA※4　配合(すべてうるおい成分)


※3 テトラヘキシルデカン酸アスコルビル


※4 ツボクサ葉/茎エキス



■ツヤ美肌 「高輝度プリズムパール配合」


光を多方向に反射＆拡散するパールがヴェールとなり、明るく、うるおいに満ちたうるツヤ肌に。



■肌への優しさ重視のエッセンスタイプ　ノンケミカル※5処方


うるおいキープ力が高く、ノンケミカルながらキシつかないエッセンス剤型。


※5 紫外線吸収剤不使用




スルっと肌になじんで
うるおい感のあるエッセンス





■SPF50＋　 PA++++ 　


シミ・シワの原因、紫外線を徹底的にブロック！




■顔・からだ用


■【無添加】 紫外線吸収剤・香料・アルコール・パラベン・タール色素


■皮フ刺激テスト済み


すべての方に皮フ刺激が起こらないというわけではありません。


■せっけんで落とせる


■MADE IN JAPAN




メイクアンサー 　ブランドサイト https://elizabeth.jp/brand/makeanswer/(https://elizabeth.jp/brand/makeanswer/)


エリザベス公式サイト https://elizabeth.jp(https://elizabeth.jp)　



以下4月4日（土）より順次販売予定


おうちでイオン イオンネットスーパー https://shop.aeon.com/netsuper/nspr(https://shop.aeon.com/netsuper/nspr)


※ネットスーパーの取り扱い商品は発送店舗の品揃えに準じます。


イオンスタイルオンライン


https://aeonretail.com/Form/Product/ProductList.aspx(https://aeonretail.com/Form/Product/ProductList.aspx?gspsb=MAKE+ANSWER(%e3%83%a1%e3%82%a4%e3%82%af%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b5%e3%83%bc)&psc=3&utm_source=aeon_retail&utm_medium=release&utm_campaign=b_beauty_202603_12)