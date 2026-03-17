ファッションビル展開強化に向けた新ブランド「AUREME（オーレム）」2026年秋冬より展開スタート

株式会社三陽商会

株式会社三陽商会（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：大江伸治）は、2025年4月に公表した中期経営計画における成長戦略「新規自社ブランドの開発」の一環として、新ブランド 「AUREME（オーレム）」 の展開を2026年秋冬シーズンより開始します。2026年９月に店舗およびECでの販売を開始し、5年後にはファッションビルを中心に約10店舗の展開を目指します。

ディレクターには、国内アパレル企業で長年にわたり企画・デザイン・ディレクションを手がけてきた櫛部美佐子（くしべみさこ）氏を起用。

“空気をまとい素肌に寄り添う 未来のための日常着”というブランドコンセプトのもと、都市生活者が直面する気候や環境変化に寄り添い、機能性とファッション性を両立した高付加価値デイリーウェアを提案します。

2026年秋冬の展開に先駆け、3月17日より公式Instagramを開設。ブランドの世界観やコレクション情報を順次発信していきます。

「AUREME」公式 Instagram ＠aureme_official(https://www.instagram.com/aureme_official)

■新ブランド「AUREME」 開発の背景

・当社の事業戦略 ～新規ブランド開発と百貨店以外の販売チャネル強化～

三陽商会は、中期経営計画（2026年2月期～2028年2月期）における新たな成長戦略として、新規自社ブランドの開発を掲げており、中でも、ファッションビル・商業施設やECなど、百貨店以外を主販路とするブランド開発を重要戦略の１つとしています。こうした方針のもと、「AUREME」はファッションビル・ECを中心とした販路開拓の強化、新規顧客層の獲得によるブランドポートフォリオの補完を担う新ブランドと位置付け、開発を進めています。

■「AUREME」の概要

■「AUREME」の特徴

[表: https://prtimes.jp/data/corp/9154/table/793_1_f26df33e1a080f740801382ae25668a3.jpg?v=202603171151 ]

コレクションは、「FUNCTION」、「DAILY USE」、「COMFORTABLE」の3つのカテゴリーで構成します。機能性と快適さを兼ね備えた服でありながらファッションを楽しむことができる、身体と環境、心に優しい“未来のための日常着”を提案します。

■櫛部美佐子（くしべみさこ）氏プロフィール

- FUNCTION：機能的にハイスペックなスタイリング 高機能×モードデザインの融合- DAILY USE：デイリーに着用するスタイリング 素材の良さと着心地と遊び心- COMFORTABLE：快適さにフィーチャーしたスタイリング 素材のこだわり、天然、心地よさ

櫛部美佐子氏

ファッションディレクター／デザイナー

「AUREME」のクリエイティブディレクションおよびデザインを担当。

国内アパレル企業にて、長年にわたり、ウィメンズ・メンズブランドの企画・デザイン・ディレクションに携わる。素材開発からプロダクト設計、ブランドコンセプト構築まで幅広く経験し、日常に根ざした上質な服づくりに取り組んでいる。

■「AUREME」 ローンチスケジュール

2026年3月17日 「AUREME」ブランド公式Instagram開設

Instagramにて情報を順次発信予定

4月21日 デビューコレクション ショー開催

7月上旬 ブランド公式サイトオープン予定、EC予約販売スタート

9月上旬 都内1店舗 オープン予定、店舗・EC販売スタート

以上