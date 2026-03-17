アステナグループ9社が、「健康経営優良法人2026」に認定

アステナホールディングス株式会社

アステナホールディングス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：瀬戸口 智、証券コード：8095）は、当社および連結子会社のグループ計9社が、経済産業省と日本健康会議が実施する健康経営優良法人認定制度※において「健康経営優良法人2026」に認定されましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 当社グループの健康経営

当社グループは、多様な人材の健康と安全を守りマネジメントしていくことが人的資本を拡充させる中で重要な課題と認識しており、健康経営宣言に基づき健康経営を推進しています。

健康経営宣言

1. 健康経営優良法人認定制度のフレームワークを活用した施策を実践することで従業員の

健康維持・増進を図り、明るく元気に長く働き続けられる会社であり続けます。

2. 従業員の健康維持・増進の取り組みを組織の活性化、生産性の向上に繋げ、事業の継続と

持続的な成長を目指します。

2. グループ各社の認定

「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」

アステナホールディングス株式会社（5年連続の認定）

イワキ株式会社（アステナホールディングスとの合算による認定）

「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」

スペラファーマ株式会社

スペラネクサス株式会社

アプロス株式会社

岩城製薬株式会社

メルテックス株式会社

東海メルテックス株式会社

東京化工機株式会社

当社グループでは、スポーツ庁が主催する「Sport in Life コンソーシアム」への加盟などを通じて健康経営へ向けた取り組みをグループ一体で推進しています。具体的施策の一つとして、2025年10月には従業員の健康増進、健康意識の向上と習慣化、そして組織の活性化を図ることを目的として、当社グループ全従業員が参加するウォーキングイベントを実施いたしました。

今後も当社グループのマテリアリティの1つである人的資本の拡充へ向けて、グループ一体で健康経営への取り組みを推進してまいります。

※地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。企業の規模別に「大規模法人部門」と「中小規模法人部門」の認定を行っています。

アステナホールディングス株式会社 会社概要

会社名：アステナホールディングス株式会社

所在地：東京都中央区日本橋本町四丁目8番2号

代表者：代表取締役社長 瀬戸口 智

創 業：1914年（大正3年）7月10日

設 立：1941年（昭和16年）9月20日

U R L ：https://www.astena-hd.com/

事業内容：グループ会社の経営管理等

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