2025年リゾートエリアの取引総括平均取引価格 長野県で約1.45倍、神奈川県で約1.73倍

リスト株式会社

世界規模の不動産ネットワークを強みとする総合不動産企業、リスト株式会社(代表取締役社⾧：北見尚之、 本社所在地：神奈川県横浜市)の連結子会社であるリストインターナショナルリアルティ株式会社(代表取締役社⾧：北見尚之、本社所在地：神奈川県横浜市、以下「LIR」) 東京オフィスは、2025年における成約事例を基にしたリゾートエリアの取引総括を発表します。

2025年取引件数ランキング（東京、横浜市、川崎市を除く）

LIRは、東京・神奈川で9か所、海外では5か所に支店を構え、LIR 東京オフィスでは都内の億単位の高級不動産売買、日本全国の別荘売買、海外の投資や実需物件まで幅広く不動産仲介事業を展開しております。調査結果概要と責任者の考察コメントは以下の通りです。

【調査結果概要】

■ 取引件数は昨年と比較し沖縄で約2倍、千葉県で約1.5倍となった。

■ 上位5位の平均取引価格は長野県：37,301万円、沖縄件：14,225万円、神奈川県：43,690万円、

千葉県：18,271万円、京都府：36,384万円だった。

■ 平均取引価格が長野県で約1.45倍、神奈川県で約1.73倍となった。

【LIR ウェルスマネジメント事業部 常務取締役・福島麦のコメント】

2025年のリゾート不動産市場は、取引件数の増加や平均取引価格の上昇が見られるなど堅調に推移しましたが、昨年までと比べると市場の動きはやや落ち着いてきている印象があります。特に今年は、物件の特性や価格設定によって「売れる物件」と「売れにくい物件」の差が、これまで以上に明確になってきています。

実際に、立地や希少性、価格のバランスが取れた物件については、引き続き成約までのスピードが早い状況です。一方で、市場ニーズと条件が合致しない物件については販売期間が長期化し、価格を見直すケースも見られるようになっています。

今後は、国内外の富裕層によるリゾート不動産への関心は引き続き見込まれるものの、物件ごとの魅力や適正な価格設定がこれまで以上に重要になっていくと考えています。当社としても、市場動向を踏まえながら、お客様にとって最適な資産形成・不動産取引をサポートしてまいります。

LIRは今後も質の高い不動産サービスを提供することでお客様のニーズにお応え出来るよう努めてまいります。

リスト サザビーズ インターナショナル リアルティの公式サイトでは様々な物件情報を公開しています。https://www.listsothebysrealty.co.jp/

【リストインターナショナルリアルティ株式会社】

所在地 ：神奈川県横浜市中区尾上町3-35 LIST EAST BLD. 7階

代表 ：代表取締役社長 北見 尚之（きたみ ひさし）

設立 ：2009年10月16日

事業概要 ：不動産の売買・賃貸の仲介、受託販売、不動産賃貸管理、不動産の運用、

管理、資産コンサルティング業務、損害保険代理店

URL ：https://www.listsothebysrealty.co.jp/

【リスト株式会社】

所在地 ：神奈川県横浜市中区尾上町3-35 LIST EAST BLD.

代表 ：代表取締役社長 北見 尚之（きたみ ひさし）

創業 ：1991年5月10日

設立 ：2016年5月20日

連結売上高 ：562億円（2024年12月期）

事業概要 ：持株会社、グループ経営事業

URL ：https://www.list.co.jp/



1991 年、不動産仲介業を行うリスト株式会社を設立。以降、戸建住宅・マンションの開発分譲事業、アセットマネジメント事業など一貫して不動産関連事業を行っております。また、2016 年からは、グループ会社の再編を行い持株会社制度に移行し、当社を中核とした「リストグループ」としての経営体制に移行しました。

2010 年には、現リストインターナショナルリアルティ株式会社において世界最大級のオークションハウスである「サザビーズ」を起源とする不動産仲介ブランド「サザビーズ インターナショナル リアルティ(R)」の国内独占営業権を取得し、「リスト サザビーズ インターナショナル リアルティ」のブランドで、アメリカ ハワイ州を皮切りに、シンガポール、香港、タイで不動産仲介事業や開発事業を行っております。リストグループでは、これらの事業を通じてお客様に「価値ある不動産」を提供し続けてまいります。