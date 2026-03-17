【フジテレビ】『DANCE STADIUM 日本高校ダンス部選手権　春の新人戦2026』FODプレミアムにてLIVE配信決定！３月24日（火）～３月31日（火）開催

株式会社フジテレビジョンhttps://fod.fujitv.co.jp/title/7196 （配信ページ）

フジテレビが運営する動画配信サービスFODにて、３月24日（火）～３月31日（火）に全国４箇所（東日本、東海・北陸、近畿・中国・四国、九州・沖縄）で開催される『DANCE STADIUM 日本高校ダンス部選手権 春の新人戦2026』をLIVE配信することが決定しました。

DANCE STADIUM（日本高校ダンス部選手権）は、日本最大級の高校ダンス部大会です。

「春の新人戦」は、日頃なかなか大舞台に立つ機会の少ない高校１年生のみが出場資格を持つ大会で、全国４箇所（近畿・中国・四国、九州・沖縄、東海・北陸、東日本）で開催されます。

大会は、２人～12人で構成される「スモールクラス」と、13人以上で構成される「ビッグクラス」に分かれて実施。全国300を超える高校から集まった１年生部員たちが、入部から積み重ねてきた１年間の思いを、２分間の演技に込めてぶつけ合います。

優勝を目指して挑むその舞台には、仲間との絆、積み重ねてきた努力、そして数々の汗と涙が詰まっています。高校ダンス部の新たな才能が躍動する熱戦に、ぜひご注目ください。

◇ LIVE配信概要

■タイトル：『DANCE STADIUM 日本高校ダンス部選手権 春の新人戦2026』

■配信日程：＜近畿・中国・四国大会＞

３月24日（火） スモールクラス 14時～

３月25日（水） ビッグクラス 12時～

＜九州・沖縄大会＞

３月27日（金） 13時～

＜東海・北陸大会＞

３月30日（月） ビッグクラス 12時45分～／スモールクラス 16時15分～

＜東日本大会＞

３月30日（月） スモールクラス 14時15分～

３月31日（火） ビッグクラス前半 12時30分～／ビッグクラス後半 15時45分～ ※スケジュールは予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください

※後日、アーカイブ配信を予定しています

■配 信：FODプレミアム

■U R L：https://fod.fujitv.co.jp/title/7196 （LIVE配信ページ）

◇ FOD 概要

FOD ( https://fod.fujitv.co.jp/ )はフジテレビ公式の動画・電子書籍配信サービスです。月額1,320円(税込)の「FODプレミアム スタンダードコース」は、ドラマや映画など10万本以上の作品と200誌以上の雑誌が見放題・読み放題。70万冊以上の電子書籍も楽しめます。さらに、毎週金曜はTOHOシネマズの映画を1,200円(税込)とお得に鑑賞できる特典「FODフライデイ」も提供中です。

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