【フジテレビ】『DANCE STADIUM 日本高校ダンス部選手権 春の新人戦2026』FODプレミアムにてLIVE配信決定！３月24日（火）～３月31日（火）開催
フジテレビが運営する動画配信サービスFODにて、３月24日（火）～３月31日（火）に全国４箇所（東日本、東海・北陸、近畿・中国・四国、九州・沖縄）で開催される『DANCE STADIUM 日本高校ダンス部選手権 春の新人戦2026』をLIVE配信することが決定しました。
DANCE STADIUM（日本高校ダンス部選手権）は、日本最大級の高校ダンス部大会です。
「春の新人戦」は、日頃なかなか大舞台に立つ機会の少ない高校１年生のみが出場資格を持つ大会で、全国４箇所（近畿・中国・四国、九州・沖縄、東海・北陸、東日本）で開催されます。
大会は、２人～12人で構成される「スモールクラス」と、13人以上で構成される「ビッグクラス」に分かれて実施。全国300を超える高校から集まった１年生部員たちが、入部から積み重ねてきた１年間の思いを、２分間の演技に込めてぶつけ合います。
優勝を目指して挑むその舞台には、仲間との絆、積み重ねてきた努力、そして数々の汗と涙が詰まっています。高校ダンス部の新たな才能が躍動する熱戦に、ぜひご注目ください。
◇ LIVE配信概要
■タイトル：『DANCE STADIUM 日本高校ダンス部選手権 春の新人戦2026』
■配信日程：＜近畿・中国・四国大会＞
３月24日（火） スモールクラス 14時～
３月25日（水） ビッグクラス 12時～
＜九州・沖縄大会＞
３月27日（金） 13時～
＜東海・北陸大会＞
３月30日（月） ビッグクラス 12時45分～／スモールクラス 16時15分～
＜東日本大会＞
３月30日（月） スモールクラス 14時15分～
３月31日（火） ビッグクラス前半 12時30分～／ビッグクラス後半 15時45分～ ※スケジュールは予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください
※後日、アーカイブ配信を予定しています
■配 信：FODプレミアム
■U R L：https://fod.fujitv.co.jp/title/7196 （LIVE配信ページ）
◇ FOD 概要
FOD ( https://fod.fujitv.co.jp/ )はフジテレビ公式の動画・電子書籍配信サービスです。月額1,320円(税込)の「FODプレミアム スタンダードコース」は、ドラマや映画など10万本以上の作品と200誌以上の雑誌が見放題・読み放題。70万冊以上の電子書籍も楽しめます。さらに、毎週金曜はTOHOシネマズの映画を1,200円(税込)とお得に鑑賞できる特典「FODフライデイ」も提供中です。
Formula 1(R)が視聴できる「FOD F1(TM)︎プラン」詳細はこちら：
https://fod.fujitv.co.jp/f1/register