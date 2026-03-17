ゴディバの創業100周年を記念したショコリキサーのホイップクリームに米糀ミルクが初採用

マルコメ株式会社

マルコメ株式会社（本社：長野市、代表取締役社長：青木時男）は、ゴディバ ジャパン株式会社が創業100周年を記念して発売する特別なフローズンドリンクに米糀ミルクを提供します。2026年4月3日（金）より全国のショコリキサー取り扱い店舗で「100周年アニバーサリー ストロベリー ピスタチオ ショコリキサー」が販売されます。

米糀ミルクを使った軽やかなストロベリーホイップクリーム

「100周年アニバーサリー ストロベリー ピスタチオ ショコリキサー」は、ゴディバの創業100周年を記念してフランスのパティシエ兼アイスクリーム職人、エマニュエル・リオン氏とコラボレーションした特別なショコリキサーです。原材料に初めて採用された米糀ミルクは甘酸っぱいストロベリーホイップクリームに、ピスタチオの香ばしさと溶け合うフレーバーにマッチした豊かな余韻を与えます。米糀ミルクが採用されたきっかけは、エマニュエル・リオン氏が幼少期に好きだった米をミルクで炊くフランスのスイーツ「リオレ (riz au lait)」をヒントに、海外のトップシェフからも注目されている日本の発酵食品として新しい植物性発酵飲料が選ばれました。口当たりと後切れがよく、軽やかな味わいのストロベリーホイップクリーム。フランスの感性と日本生まれの植物性ミルクが融合した春らしい華やかな味わいと見た目。贅沢なハーモニーをお楽しみください。

商品概要

100周年アニバーサリー

ストロベリー ピスタチオ ショコリキサー

●発売日：2026年4月3日（金）※無くなり次第終了

●取扱店：ゴディバ ショコリキサー取り扱いショップ

https://www.godiva.co.jp/shop/a/aASP/

●価 格：レギュラーサイズ 830円／270ml

ラージサイズ 940円／350ml

※表示価格は消費税8%を含む税込価格です。

※イートインご利用の場合は10%の消費税となります。

マルコメの米糀ミルクを使用した軽やかな味わいのストロベリーホイップクリームとピスタチオの香ばしさが溶け合うフローズンドリンク。華やかな見た目と贅沢なハーモニーを楽しめます。

ゴディバについて

1926年ベルギーの首都ブリュッセルで創業以来、ベルギー王室御用達ブランド、世界中で愛されるプレミアムチョコレートブランドとして、 歴史・伝統を大切にしながら革新を続け、チョコレートの美味しさと幸せな時を届け続けています。 現在は国内に約370店舗を展開し、カフェやベーカリーを含む多様な業態も運営しています。 2026年は創業100周年にあたり「100周年アニバーサリー ストロベリー ピスタチオ ショコリキサー」などの100周年記念商品を発売しています。

［ゴディバ 100周年］

https://www.godiva.co.jp/100th/