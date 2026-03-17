脱Excel・属人化。プロジェクトのアサイン調整を可視化する「Co-Assign」、Japan IT Week春に出展

株式会社アイリッジ

株式会社アイリッジ（本社：東京都港区、代表取締役社長：小田 健太郎、東京証券取引所グロース：3917、以下「アイリッジ」）は、2026年4月8日（水）から10日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「Japan IT Week ソフトウェア受託開発・開発支援 展【春】」に、人材配置の最適化プラットフォーム「Co-Assign（コーアサイン）」を出展することをお知らせします。

システム開発、Web制作、コンサルティングなどのプロジェクト型ビジネスでは、専門人材が複数のプロジェクトを兼務するケースが一般的です。しかし、多くの企業ではアサイン状況の管理がExcelや属人的な記憶に依存しており、「誰がどのプロジェクトにどれだけアサインされているか不透明」「将来の人員過不足が見えづらい」といった深刻な課題が発生しています。アイリッジはこうした課題を解決し、組織全体のリソース最適化を支援するため、本展示会にて「Co-Assign」の具体的な活用方法をご提案します。

ブースでの実機デモと専門コンサルタントによる個別相談

ブースでは、実際の管理画面を操作いただける実機デモをご用意しています。また、会期中はアサイン管理に精通した専門のコンサルタントが常駐します。システム開発会社やコンサルティングファーム等でアサイン管理に課題を抱えるご来場者様に、他社の成功事例を交えた最適な運用フローを個別にご提案します。

個別相談を実施いただいた企業様限定の特別プラン

展示会で個別相談を実施いただいた企業様限定で、通常1ヶ月間の無料トライアル期間の延長プランをご用意しています。じっくりと自社データを用いた検証を行い、自社に合った使い方を見つけていただけます。

属人化からの脱却と将来案件の予実管理

メンバーごとの稼働率やスキルをシステム上で一元管理し、特定のメンバーへの稼働偏重やリソースの空き状況を正確に把握できます。また、受注前の案件に対しても仮アサインを設定できるため、数ヶ月先のプロジェクト体制を事前にシミュレーションし、採用計画やパートナー調達への早期アクションを実現します。

「Japan IT Week ソフトウェア受託開発・開発支援 展【春】」出展概要

今後の展望

[表: https://prtimes.jp/data/corp/11255/table/590_1_ad1cbb0c6213798ad53853b695416c03.jpg?v=202603171151 ]

「Co-Assign」は、プロジェクト型ビジネスにおいて重要でありながら属人化しやすいアサイン管理を仕組み化し、プロジェクト体制の検討スピードの向上と、メンバーの稼働バランス改善を推進してまいります。

「Co-Assign（コーアサイン）」とは

Co-Assignは、プロジェクト型ビジネスにおけるアサイン管理を仕組み化し、「誰がどのプロジェクトにどれだけアサインされているのか」を可視化する脱Excelサービスです。

・組織全体のアサイン状況を可視化

メンバーのスキルや役割、稼働状況を一元管理し、人軸とプロジェクト軸の両面から確認できます。稼働過多やアサインの偏りを組織全体で未然に防ぐことができます。

・将来案件を見据えたアサイン計画

受注予定案件や検討中の案件に対しても仮アサインを設定できます。将来のプロジェクト体制を事前に検討し、リソース不足や体制リスクに対して早期に対策を講じることができます。

・プロジェクトの予実管理

プロジェクトごとの計画工数と実績工数を管理することで、予算に対する進捗や工数超過の状況を確認できます。これにより、プロジェクトの収益性や工数の妥当性をリアルタイムに評価・改善できます。

https://www.co-assign.com/

株式会社アイリッジ

株式会社アイリッジは、スマートフォンアプリを活用した企業のOMO（Online Merges with Offline）支援を軸に、リテールテック、フィンテック、MaaS等のDXを推進しています。アプリビジネスプラットフォーム「APPBOX」をはじめ月間アクティブユーザー数1億超のプロダクトを提供するとともに、グループ会社のQoilと連携したビジネスプロデュースにより、戦略立案から開発、マーケティング施策までを一気通貫で支援します。

https://iridge.jp/