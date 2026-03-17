すっきり飲めて、ちゃんと果実感。オレンジのおいしさを手に取りやすく届ける「トロピカーナ さわやか搾りオレンジ」を4月7日（火）より発売！

キリンホールディングス株式会社

キリンビバレッジ株式会社（社長 井上一弘）は、「トロピカーナ さわやか搾りオレンジ」を、2026年4月7日（火）より全国にて発売します。

近年、オレンジ果汁は原材料価格の高騰などを背景に価格が上昇し※1、好きだけれど手に取りづらいと感じるお客様の声が増えています。一方で、オレンジは果汁飲料の中でも根強い人気を持つフレーバーであり、「おいしさ」と手に取りやすさのある選択肢への期待が高まっています。

※1 インテージSRI＋ オレンジ・みかん 平均販売単価（2021年-2025年）

「トロピカーナ さわやか搾りオレンジ」は、そうしたニーズに応えるため、果実のおいしさにこだわりながら、すっきりとゴクゴク飲める味わいを目指して開発しました。甘味と酸味のバランスが良いオレンジ果汁に、パルプ（オレンジの繊維分）を使用することで、果汁20％でありながら、満足感のある果実感を実現しています。

1947年に誕生したトロピカーナは、果実のおいしさと栄養にこだわり、本国アメリカを含む世界中の国々で愛されているブランドです。ひと口で気持ちが晴れやかになり、何気ないひとときが心弾む瞬間に変わる。そんな毎日の幸せをお届けします。

「トロピカーナ さわやか搾りオレンジ」について

●中味について

果実のおいしさにこだわり、甘味と酸味のバランスが良いオレンジ果汁とパルプ（オレンジの繊維分）を使用し、果汁20％ですっきりとした飲み口に仕上げました。100％未満果汁飲料に期待される「体にうれしい成分が入っていること」に応え、ビタミンCを配合しました。毎日の生活の中で、気軽においしく楽しめるオレンジ飲料です。

●パッケージについて

みずみずしいオレンジと注ぎたてのグラスを描き、差し色の水色を取り入れることで、さわやかさと健やかさを表現しました。手に取った瞬間に、すっきりとしたおいしさを想起させるデザインです。

キリングループは、自然と人を見つめるものづくりで、「食と健康」の新たなよろこびを広げ、こころ豊かな社会の実現に貢献します。

-記-

1.商品名 「トロピカーナ さわやか搾りオレンジ」

2.容量・容器 900ml・ゲーブルトップ

3.発売地域 全国（沖縄を除く）

4.発売日 2026年4月7日（火）

5.価格（消費税抜き希望小売価格） 320円