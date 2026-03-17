日本最大級のライブショーケースフェスティバル「Maxell presents FM802 MINAMI WHEEL 2026」にマクセルが特別協賛

マクセル株式会社

マクセル株式会社(以下、マクセル)は、2026年10月10日(土)～12日(月・祝)に開催されるFM802主催のライブイベント「Maxell presents FM802 MINAMI WHEEL 2026」に特別協賛します。

「FM802 MINAMI WHEEL」は、1999年にスタートし、今年で28回目を迎える日本最大級のライブショーケースフェスティバルで、米国テキサス州オースティンで開催されている音楽を中心としたフェスティバル「SXSW(サウス・バイ・サウスウエスト)」をモデルに、大阪ならではの街の規模感や文化を融合させて発展してきました。そして「街×音楽×自由な移動」をコンセプトに、大阪ミナミの街を歩きながら、450組以上の多彩なアーティストライブに出会える、唯一無二のイベントとして親しまれています。さらに、「MINAMI WHEEL」から誕生した、学生アーティスト対象のオーディション企画「MINAMI WHEEL -New Age-」とともに、本イベントは次世代アーティストの登竜門としても広く知られています。

マクセルは、若年層を対象としたブランディングを強化しており、同世代から絶大な支持を集めているFM802主催の「RADIO CRAZY」「MEET THE WORLD BEAT」への協賛も行ってきました。本イベントでは、次世代アーティストの支援と、地域 ・社会を盛り上げる文化事業への貢献を通じたコミュニケーションを図っていきます。

名称： 「Maxell presents FM802 MINAMI WHEEL 2026」

日時： 2026年10月10日(土)、11日(日)、12日(月・祝)

各日13：00開場／13：30開演 予定

開催場所： 大阪ミナミエリアの21会場

(club vijon／hillsパン工場／なんばHatch／AtlantiQs／ANIMA／DROP／FANJ twice／BIGCAT／BEYOND／SUNHALL／BRONZE／Pangea／VARON／club JOULE／RUIDO／OSAKA MUSE／CONPASS／CLAPPER／FootRock&BEERS／JANUS／THE LIVE HOUSE soma)

出演アーティスト： 約450組以上

主催： FM802／MINAMI WHEEL2026事務局

特別協賛： マクセル株式会社

協賛： tabiwa by WESTER

公式ホームページ： https://minamiwheel.jp/

■商標

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■本件に関するお問い合わせ先

マクセル株式会社 コーポレート・コミュニケーション本部 ブランド推進部

お問い合わせフォーム：https://maxell.tayori.com/f/tayori-07/

以上