1日分※の鉄を含む5種類のミネラルがこの1本に！「ｉｎバーマルチミネラル＜ココア＞」3月24日（火）新発売
森永製菓株式会社
森永製菓株式会社（東京都港区芝浦、代表取締役社長 COO・森 信也）は、忙しい現代人の健康維持と毎日の生活を前向きにサポートする「ｉｎ」ブランドから、バータイプで1日分※の鉄を含む5種類のミネラルを摂取できる「ｉｎバーマルチミネラル＜ココア＞」を3月24日（火）に新発売いたします。
本商品は、おいしく小腹を満たしながら、鉄、カルシウム、亜鉛、銅、マグネシウムの5種類のミネラルが摂取できる、ココア味のウェファータイプのバーです。ミネラルは独特の風味がありますが、長年の菓子作りで培った技術を用いておいしいココア風味のクリームに仕立てました。さらに、ウェファーのサクサク感を保つために、クリームの油分調整にも工夫をしています。
手軽においしく鉄分などのミネラルを摂取ができる「ｉｎバーマルチミネラル＜ココア＞」の発売を通じて、お客様のウェルネスライフをサポートしてまいります。
■商品特長
・1本で5種類のミネラルを配合、1日分※の鉄分をおいしく補給可能
・サクサク食感のウェファーに、ココア味のクリームをサンド
・いつでもどこでも手軽に、小腹を満たせるバータイプ
■こんなシーンにおすすめ！
・仕事・勉強の合間の小腹満たしに
・忙しい朝や外出前後の5種のミネラル補給に
・移動中や外出先で、手軽なおやつとして
・夕方の間食に、サクサク食感で気分転換したいときに
※「1日分」は、栄養素等表示基準値（2025）を目安にしています。
■商品概要
商品名：ｉｎバーマルチミネラル＜ココア＞
内容量：1本
参考小売価格：170円（税別）/184円（税込）
発売日：2026年3月24日（火）
発売地区：全国／全ルート
ターゲット：おいしく手軽に栄養補給したい方