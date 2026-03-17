1日分※の鉄を含む5種類のミネラルがこの1本に！「ｉｎバーマルチミネラル＜ココア＞」3月24日（火）新発売

森永製菓株式会社

森永製菓株式会社（東京都港区芝浦、代表取締役社長 COO・森 信也）は、忙しい現代人の健康維持と毎日の生活を前向きにサポートする「ｉｎ」ブランドから、バータイプで1日分※の鉄を含む5種類のミネラルを摂取できる「ｉｎバーマルチミネラル＜ココア＞」を3月24日（火）に新発売いたします。

本商品は、おいしく小腹を満たしながら、鉄、カルシウム、亜鉛、銅、マグネシウムの5種類のミネラルが摂取できる、ココア味のウェファータイプのバーです。ミネラルは独特の風味がありますが、長年の菓子作りで培った技術を用いておいしいココア風味のクリームに仕立てました。さらに、ウェファーのサクサク感を保つために、クリームの油分調整にも工夫をしています。

手軽においしく鉄分などのミネラルを摂取ができる「ｉｎバーマルチミネラル＜ココア＞」の発売を通じて、お客様のウェルネスライフをサポートしてまいります。

■商品特長

・1本で5種類のミネラルを配合、1日分※の鉄分をおいしく補給可能

・サクサク食感のウェファーに、ココア味のクリームをサンド

・いつでもどこでも手軽に、小腹を満たせるバータイプ

■こんなシーンにおすすめ！

・仕事・勉強の合間の小腹満たしに

・忙しい朝や外出前後の5種のミネラル補給に

・移動中や外出先で、手軽なおやつとして

・夕方の間食に、サクサク食感で気分転換したいときに

※「1日分」は、栄養素等表示基準値（2025）を目安にしています。

■商品概要

商品名：ｉｎバーマルチミネラル＜ココア＞

内容量：1本

参考小売価格：170円（税別）/184円（税込）

発売日：2026年3月24日（火）

発売地区：全国／全ルート

ターゲット：おいしく手軽に栄養補給したい方