「捨てられない」思い出の品が、海を越えた笑顔のバトンに。片付けと社会貢献が同時に叶うベルメゾン「キマワリチャリティ」シリーズ3月19日(木)よりサービス拡大

株式会社千趣会【詳細URL】https://www.bellemaison.jp/cpg/reuse/vaccine_index.html

株式会社千趣会（本社：大阪市 代表取締役社長：鈴木聡 以下千趣会）の通販事業ベルメゾンは、ご家庭で不要になった衣類や雑貨を専用キットで回収し、その収益の一部を社会貢献活動に役立てる「ベルメゾン キマワリチャリティシリーズ」を、2026年3月19日（木）よりベルメゾンネット＜https://www.bellemaison.jp/＞にて提供開始します。

本シリーズは、衣類や雑貨の再活用を長年手がけSDGsや環境面に知見を持つ日本リユースシステム株式会社の仕組みを活用しつつ、ベルメゾン独自のパッケージデザイン、お客様への感謝を込めたサンキューレターを企画したサービスです。従来の「古着deワクチン」の衣類に加え、着物、キッチン用品と対象品目を拡大し、それぞれの品目に合わせた支援先（開発途上国へのワクチン寄付、アフリカやフィリピンの子どもたちへの学校給食支援、国内外の雇用創出）と連携し、リユースする新たな取り組みです。



【商品企画の背景】

近年、50代～60代以上の層を中心とした世代で「終活」や「断捨離」への関心が高まる一方、長年大切にしてきた品物を単に「捨てる」ことへの罪悪感が、片付けの心理的なハードルとなっています。

「まだ使えるのに」「もったいない」という想いに寄り添い、モノとしての寿命を延ばすだけでなく、手放すことが誰かの役に立つという「エシカルなコト体験」へと昇華させるべく、本シリーズを企画しました。





【キマワリチャリティシリーズの特徴】

1. 3つのラインナップで用途に合わせて選べる

衣類だけでなく、タンスに眠る着物や、処分に困る鍋・食器など、アイテムに合わせた3つのコース（「古着deワクチン」「着物deお針子」「キッチンde給食」）を展開します

2. 自宅にいながら社会貢献に参加

専用回収キットを購入し、梱包して配送業者の方へ渡すだけで完結。荷物を持ち運ぶ負担がなく、自宅から発送するだけで片付けと社会貢献が両立できます

3. 透明性の高い支援サイクル

単なる不用品回収ではなく、ラオス国政府や特定非営利活動法人などを通じた「ポリオワクチンの寄付」や「開発途上国での雇用創出」「国内の障がい者施設での自立支援」など、手放した後の支援内容を明確にしています

【商品概要】

【キマワリチャリティ】古着deワクチン

ポリオワクチンの寄付

ポリオワクチンの寄付

衣類の輸出先で雇用創出

国内の福祉作業場にて専用キットの梱包

●対象品： 衣類・バッグ・靴など

●寄付・支援内容

・売上の一部から、ポリオワクチンをラオスへ寄付

・回収した衣類は開発途上国（主にカンボジア）へ輸出され再利用・販売

・キットの製造や衣類の選別・販売の過程で障がいのある方やストリートチルドレンなど国内外の雇用創出

●価格

・小サイズ/3,290円(税込) ワクチン1人分寄付

・中サイズ/3,980円（税込) ワクチン5人分寄付

・大サイズ/5,990円（税込) ワクチン20人分寄付

●詳細URL： https://www.bellemaison.jp/shop/commodity/0000/1276651

※2026年3月19日（木）より反映

【キマワリチャリティ】着物deお針子

ミシンとミシン針の寄付

反物として生まれ変わり

直営センターにて販売

国内の福祉作業場にて専用キットの梱包

●対象品： 着物・帯・和装小物

●寄付・支援内容

・1キットにつきミシン針10本と売上の一部からモンゴルの貧困層の方へミシンを寄付

・回収された着物等はモンゴルで丁寧にほどかれ、反物として再利用

・キットの製造や着物の選別・販売の過程で障がいのある方やシングルマザー貧困層など国内外の雇用創出

●価格： 5,380円（税込）

●詳細URL： https://www.bellemaison.jp/shop/commodity/0000/1282705

※2026年3月19日（木）より閲覧可

【キマワリチャリティ】キッチンde給食

給食を提供

給食を提供

輸出先で有効活用

国内の福祉作業場にて専用キットの梱包

●対象品： 鍋・フライパン・食器など

●寄付・支援内容

・売上の一部からアフリカやフィリピンの子どもたちへ1キットにつき5人分の温かい給食を提供

・回収された食器などはフィリピンを中心に輸出され再利用

・キットの製造や食器等の選別・再利用の過程で障がいのある方やシングルマザーなど国内外の雇用創出

●価格： 5,500円（税込）

●詳細URL： https://www.bellemaison.jp/shop/commodity/0000/1282706

※2026年3月19日（木）より閲覧可

注意事項

※一度お送りいただいたものは返送できません。

※各サービスそれぞれお送りいただけないものがあります。詳細は各サービスサイトをご確認ください。

●ベルメゾンについて

千趣会が1976年にスタートした通信販売ブランド。カタログ通販をはじめ、オンラインショップ「ベルメゾンネット」 では、ファッション・コスメ・雑貨・インテリア・キャラクターグッズなど、オリジナル商品を中心に様々な生活スタイルやライフステージに寄り添った商品とサービスを提供しています。

【公式】X（旧twitter）：https://x.com/bellemaison_jp

【公式】LINE： https://lin.ee/CApSbIr

【公式】Instagram： https://www.instagram.com/bellemaison.jp/

ベルメゾンは、2026年にブランド誕生50周年を迎えることができました。「愛、のち、アイデア。」のもと、生活に役立つユニークな商品やサービスを通じて、50年の感謝とともにこれからも「愛しい暮らし」を提案し続けてまいります。

●株式会社千趣会について

1955年の創立以来、暮らしに寄り添い、女性に喜ばれる商品・サービスを提供し続けているウーマンスマイルカンパニー。通信販売事業のベルメゾン をはじめ、法人事業、保険事業、保育・学童事業など、女性のライフステージに寄り添った、さまざまなビジネスを展開しています。



【お客様向け問合せ先】

ベルメゾンコールセンター 06-7739-2657 （受付時間：10時～17時 ※日祝除く）

※通話料はお客様負担となります。