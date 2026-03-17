「捨てられない」思い出の品が、海を越えた笑顔のバトンに。片付けと社会貢献が同時に叶うベルメゾン「キマワリチャリティ」シリーズ3月19日(木)よりサービス拡大
【詳細URL】https://www.bellemaison.jp/cpg/reuse/vaccine_index.html
株式会社千趣会（本社：大阪市 代表取締役社長：鈴木聡 以下千趣会）の通販事業ベルメゾンは、ご家庭で不要になった衣類や雑貨を専用キットで回収し、その収益の一部を社会貢献活動に役立てる「ベルメゾン キマワリチャリティシリーズ」を、2026年3月19日（木）よりベルメゾンネット＜https://www.bellemaison.jp/＞にて提供開始します。
本シリーズは、衣類や雑貨の再活用を長年手がけSDGsや環境面に知見を持つ日本リユースシステム株式会社の仕組みを活用しつつ、ベルメゾン独自のパッケージデザイン、お客様への感謝を込めたサンキューレターを企画したサービスです。従来の「古着deワクチン」の衣類に加え、着物、キッチン用品と対象品目を拡大し、それぞれの品目に合わせた支援先（開発途上国へのワクチン寄付、アフリカやフィリピンの子どもたちへの学校給食支援、国内外の雇用創出）と連携し、リユースする新たな取り組みです。
【商品企画の背景】
近年、50代～60代以上の層を中心とした世代で「終活」や「断捨離」への関心が高まる一方、長年大切にしてきた品物を単に「捨てる」ことへの罪悪感が、片付けの心理的なハードルとなっています。
「まだ使えるのに」「もったいない」という想いに寄り添い、モノとしての寿命を延ばすだけでなく、手放すことが誰かの役に立つという「エシカルなコト体験」へと昇華させるべく、本シリーズを企画しました。
【キマワリチャリティシリーズの特徴】
1. 3つのラインナップで用途に合わせて選べる
衣類だけでなく、タンスに眠る着物や、処分に困る鍋・食器など、アイテムに合わせた3つのコース（「古着deワクチン」「着物deお針子」「キッチンde給食」）を展開します
2. 自宅にいながら社会貢献に参加
専用回収キットを購入し、梱包して配送業者の方へ渡すだけで完結。荷物を持ち運ぶ負担がなく、自宅から発送するだけで片付けと社会貢献が両立できます
3. 透明性の高い支援サイクル
単なる不用品回収ではなく、ラオス国政府や特定非営利活動法人などを通じた「ポリオワクチンの寄付」や「開発途上国での雇用創出」「国内の障がい者施設での自立支援」など、手放した後の支援内容を明確にしています
【商品概要】
【キマワリチャリティ】古着deワクチン
ポリオワクチンの寄付
ポリオワクチンの寄付
衣類の輸出先で雇用創出
国内の福祉作業場にて専用キットの梱包
●対象品： 衣類・バッグ・靴など
●寄付・支援内容
・売上の一部から、ポリオワクチンをラオスへ寄付
・回収した衣類は開発途上国（主にカンボジア）へ輸出され再利用・販売
・キットの製造や衣類の選別・販売の過程で障がいのある方やストリートチルドレンなど国内外の雇用創出
●価格
・小サイズ/3,290円(税込) ワクチン1人分寄付
・中サイズ/3,980円（税込) ワクチン5人分寄付
・大サイズ/5,990円（税込) ワクチン20人分寄付
●詳細URL： https://www.bellemaison.jp/shop/commodity/0000/1276651
※2026年3月19日（木）より反映
【キマワリチャリティ】着物deお針子
ミシンとミシン針の寄付
反物として生まれ変わり
直営センターにて販売
国内の福祉作業場にて専用キットの梱包
●対象品： 着物・帯・和装小物
●寄付・支援内容
・1キットにつきミシン針10本と売上の一部からモンゴルの貧困層の方へミシンを寄付
・回収された着物等はモンゴルで丁寧にほどかれ、反物として再利用
・キットの製造や着物の選別・販売の過程で障がいのある方やシングルマザー貧困層など国内外の雇用創出
●価格： 5,380円（税込）
●詳細URL： https://www.bellemaison.jp/shop/commodity/0000/1282705
※2026年3月19日（木）より閲覧可
【キマワリチャリティ】キッチンde給食
給食を提供
給食を提供
輸出先で有効活用
国内の福祉作業場にて専用キットの梱包
●対象品： 鍋・フライパン・食器など
●寄付・支援内容
・売上の一部からアフリカやフィリピンの子どもたちへ1キットにつき5人分の温かい給食を提供
・回収された食器などはフィリピンを中心に輸出され再利用
・キットの製造や食器等の選別・再利用の過程で障がいのある方やシングルマザーなど国内外の雇用創出
●価格： 5,500円（税込）
●詳細URL： https://www.bellemaison.jp/shop/commodity/0000/1282706
※2026年3月19日（木）より閲覧可
注意事項
※一度お送りいただいたものは返送できません。
※各サービスそれぞれお送りいただけないものがあります。詳細は各サービスサイトをご確認ください。
●ベルメゾンについて
千趣会が1976年にスタートした通信販売ブランド。カタログ通販をはじめ、オンラインショップ「ベルメゾンネット」
【公式】X（旧twitter）：https://x.com/bellemaison_jp
【公式】LINE： https://lin.ee/CApSbIr
【公式】Instagram： https://www.instagram.com/bellemaison.jp/
ベルメゾンは、2026年にブランド誕生50周年を迎えることができました。「愛、のち、アイデア。」のもと、生活に役立つユニークな商品やサービスを通じて、50年の感謝とともにこれからも「愛しい暮らし」を提案し続けてまいります。
●株式会社千趣会について
1955年の創立以来、暮らしに寄り添い、女性に喜ばれる商品・サービスを提供し続けているウーマンスマイルカンパニー。通信販売事業のベルメゾン
【お客様向け問合せ先】
ベルメゾンコールセンター 06-7739-2657 （受付時間：10時～17時 ※日祝除く）
※通話料はお客様負担となります。