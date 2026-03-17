東北地方初※の「IMAX(R)レーザー」シアターが誕生！「イオンシネマ江釣子」2026年4月17日（金）開業

イオンエンターテイメント株式会社

全国に「イオンシネマ」98劇場を運営するイオンエンターテイメント株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 藤原信幸）は、東北地方初※となるIMAXレーザーシアターを含む全9スクリーンを備えた最新のシネマコンプレックス「イオンシネマ江釣子（えづりこ）」を岩手県北上市の「江釣子ショッピングセンター パル」イオンシネマ館に2026年4月17日（金）開業いたします。

本劇場は、臨場感あふれる革新的な映画没入体験をお届けするIMAXシアターを導入。１～8番スクリーンにはChristie製のレーザープロジェクターを採用し、どのスクリーンでも、明るく色彩豊かで高コントラストな映像をお楽しみいただけます。さらに2,3番スクリーンでは、「DTSサラウンド・シネマ」と、４K RGBレーザープロジェクターの組み合わせとなっており、スクリーンによる設備の違いも特徴です。

館内設備では、県内初※の全席両肘付きの独立シートをはじめ、待ち時間軽減を目指し、飲食売店のセルフオーダー方式、チケットレス入場のシステムを導入。より便利で快適なサービスを実現します。

また、ライブビューイングやイオンシネマオリジナル商品など、映画にとどまらない多彩なエンタメ体験を提案。地元の皆さまに日々ワクワクする体験をお届けするとともに、誰もが安心して楽しめる空間をご提供します。

なお同じ北上市で2026年3月29日（日）に「イオンシネマ北上」が幕を閉じることが決まっており、新たによりパワーアップして移転オープンいたしますので、ご期待ください。

イオンエンターテイメントは、末永く地域に愛される、笑顔集まるシネコンを目指し、これからもあらゆるエンターテイメントを通して、感動の輪をつくり、広げ、豊かなひとときをお届けする空間・映像・サービスを創造してまいります。

※ 発表時点、当社調べ

【新劇場の特徴】

■「IMAXレーザー」を導入【東北地方初※】

「IMAXレーザー」は、革新的な４Kレーザー投影システムにより、鮮やかで明るく、コントラストが深い超高解像度の映像をIMAXならではの大スクリーンで体験できます。さらに、最新の12chサウンドシステムで、これまでの水準を超えるダイナミックレンジと精密度を実現。臨場感あふれるサウンドでシアター全体を満たし、圧倒的な没入感で、観客を映画の中へと導きます。

【IMAXとは】IMAXは、劇場の設計、プロジェクション、音響までもがカスタマイズされた没入型映画体験を提供するシアターです。IMAX社が特許を持つ独自の映像処理技術「デジタル・メディア・リマスタリング技術」（DMR）により、上映される作品は音響、明度、コントラスト、明るさなど細部にいたるまで高い精度で調整されIMAX仕様にリマスタリングされます。それにより画期的な映画体験を可能にしています。

■「DTSサラウンド・シネマ」で最高水準の音響を【東北地方初※】

2番スクリーン、3番スクリーンには東北地方初の「DTSサラウンド・シネマ」が登場。昨年９月にオープンした「イオンシネマ須坂」（長野県）に続き、イオンシネマでも２か所目となります。最適化されたXカーブと最新のチューニング手法で、他にはない豊かな低音とダイナミックな音響空間をサラウンド・シネマで実現します。微細な音の表現があらゆるシーンで感情や五感を刺激し、まるで映画の一部になったかのような感覚をお楽しみいただけます。

■ Christie RGBピュアレーザープロジェクターを設置【岩手県初※】

岩手県初の「Christie RGBピュアレーザープロジェクター」が登場。2番スクリーン、3番スクリーンは４K、1番スクリーンは２Kの規格です。

Christie RGBピュアレーザープロジェクターは映画製作者が意図通りの映像をスクリーンに実現します。きわめて豊かで、鮮やかな色味、圧倒的な輝度とコントラストにより、大画面でよりリアルでより現実的かつ視覚的に魅力のある映像を実現。観客はより深い黒、より明るいハイライト、そして鮮やかなディテールを体感でき、あらゆるシーンがより生き生きと感じられます。

■全席両肘付きの独立シートを設置【県内初※】

両肘付きの座席シートを9スクリーン全席に採用します。専用肘掛けにより、パーソナル空間を確保し、周りを気にすることなく、映画に集中してゆったりご鑑賞いただけます。座り心地を追求したシート構造も大きな特徴で、腰への負担を軽減する特殊形状のクッションにより、長時間の映画鑑賞でも疲れにくく、理想的な体圧分散を実現。上質でリラックスしたシネマタイムを体感いただけます。

■待ち時間を減らし、スムーズな劇場体験を提供

⋄飲食売店に「セルフオーダー」・「モバイルオーダー」を導入

設置型のタッチパネル端末でオーダーと決済ができる「セルフオーダー」と、ご自身のスマホで オーダーから決済まで完了する「モバイルオーダー」による効率的なオペレーションを実現。ポップコーンやドリンクの提供時間の短縮を図ります。

⋄自動ゲートによるチケットレス入場

オンラインチケット予約購入システム「e席リザーブ」ご利用のお客さまを対象に、発券の手間を省略。混雑を避けたスムーズな入場が可能です。

■ワタシアタープラス会員サービス、イオンカード割引などおトクに映画を楽しもう

イオンシネマの会員サービス「ワタシアタープラス」を導入。”6ミタで無料鑑賞可能”、“オンラインチケットの先行購入が可能”、などうれしい特典が盛り沢山。観れば観るほど映画ライフが楽しくなる会員サービスです。

また、イオンクレジットカードをお持ちの方は、“カード支払いでいつでも300円引き”、”毎月20日、30日は1,100円”などイオンシネマならではの割引も充実。お得だからこそ、映画をもっと日常に。

※ 発表時点、当社調べ

劇場概要

劇場名 ：

イオンシネマ江釣子

所在地 ：

岩手県北上市北鬼柳19地割74番3

江釣子ショッピングセンターパル イオンシネマ館2階

総支配人：

鹿島信之

開業日 ：

2026年4月17日（金） 午前11時～

スクリーン数：

9スクリーン

座席数 ：

1,220席（車椅子スペース含む）

料金：

一般 1,800円

大学生 1,500円

高校生 1,000円

小中学生 1,000円

幼児（３歳以上） 1,000円

※3D料金 通常料金＋300円 ※IMAX料金（2D）通常料金＋600円、（3D）通常料金＋900円

サービスデー：

ハッピーマンデー（毎週月曜日） 1,200円

ハッピーモーニング（平日朝10時台までの上映） 1,400円

ハッピーナイト（毎日20時以降の上映） 1,400円

ハッピーファースト（毎月1日：12月除く） 1,200円

ハッピー55（55歳以上の方） 1,200円

夫婦50割引（どちらか50歳以上の夫婦） （二人で） 2,400円

※イオンシネマ「ワタシアタープラス」会員は各種サービス料金より100円引き

※記載料金は全て税込みです

【オープニング上映予定作品】

■劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』

■配給：東宝

■公開日：2026年4月10日（金）

(C)2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会

■『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』

■配給：東宝東和

■公開日：2026年4月24日（金）

(C) 2025 Nintendo and Universal Studios. All Rights Reserved.

■『最終楽章 響け!ユーフォニアム』前編

■配給：松竹

■公開日：2026年4月24日（金）

(C) 武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会2024

■『SAKAMOTO DAYS』

■配給：東宝

■公開日：2026年4月29日（水・祝）

(C) 鈴木祐斗／集英社 (C)2026映画「SAKAMOTO DAYS」製作委員会

■『プラダを着た悪魔２』

■配給： ウォルト・ディズニー・ジャパン

■公開日：2026年5月1日（金）

(C) 2025 20th Century Studios. All Rights Reserved.

＊IMAX(R) is a registered trademark of IMAX Corporation.

＊DTS(R) is a registered trademark of DTS, Inc. in the United States and other countries. (C)DTS, Inc. All rights reserved.

＊本プレスリリース記載の情報は発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。