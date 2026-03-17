GMOコイン：国内初！「ワイルダーワールド（WILD）」取扱開始のお知らせ

GMOフィナンシャルホールディングス株式会社

GMOインターネットグループのGMOコイン株式会社（※1）（代表取締役社長：石村 富隆、以下GMOコイン）は、2026年３月23日（月）より、国内初となる暗号資産「ワイルダーワールド（WILD）」の取り扱いを開始することをお知らせします（※2）。これにより、GMOコインでは23種類の暗号資産をお取引いただけるようになります。

（※1）GMOコイン株式会社は、GMOフィナンシャルホールディングス株式会社の連結会社です。

（※2）一般社団法人日本暗号資産等取引業協会（JVCEA）公表の「暗号資産概要説明書」調べ（2026年3月17日時点）。

■取扱開始日時

2026年3月23日（月）12:00（予定）

■対象サービス

・取引所（現物取引）

・預入・送付（※3）

（※3）「WILD」の預入サービスは2026年3月21日（土）11:00より、送付サービスは3月23日（月）12:00より、それぞれ受付開始予定です。

各サービスでの取引ルールについては、2026年3月19日（木）にGMOコインのコーポレートサイト（https://coin.z.com/jp/）にて、公開予定です。

【ワイルダーワールド（WILD）とは】

ワイルダーワールド（Wilder World）は、実写のようなハイクオリティなグラフィック、高度なAI、ブロックチェーンを融合させた、次世代の3Dオープンワールド・メタバースプロジェクトで、エコシステム内で使われるトークンを「ワイルダーワールド（WILD）」といいます。

■主な特徴

・コミュニティ主導による運営：

プロジェクトは、分散型・コミュニティ主導による運営を特徴としています。「WILD」はガバナンストークンとしての役割を持ち、保有者が投票に参加することで、運営側が一方的にルールを変更することを防ぎ、プレイヤーの意見が反映される仕組みになっています。

・デジタル資産の自由な保有・取引：

ゲーム内の土地、乗り物、アイテムなどゲーム内に登場するあらゆるものがデジタル資産（NFT）となり、プレイヤーは自由に保有することができます。保有している「WILD」を使って、マーケットプレイスでアイテムを購入することや獲得したアイテムを販売することが可能となります。



・改ざん不能な実績の証明：

経験値やランクといった実績がブロックチェーンに記録されることで、「正当な結果」であることが誰にでも証明可能になります。データ操作や不正（チート）行為が実質的に不可能となり、育て上げたキャラクターの資産価値を高められる点も、従来のゲームにはない大きな魅力です。

現在は、レーシングゲームとFPSゲームの体験版がリリースされています。今後、一般公開を目指してさらなる開発が進められており、エコシステム内でのWILDのユースケースが増えることが予測されるため、プロジェクトへの期待がさらに高まっています。

・公式サイト：https://www.wilderworld.com/

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これからも、GMOフィナンシャルホールディングスの『金融サービスをもっとリーズナブルに もっと楽しく自由に』という企業理念のもと、お客さまに満足いただけるサービスの提供に向けて、開発・改善を続けてまいります。今後ともGMOコインをよろしくお願い申し上げます。

【GMOコインの取扱暗号資産一覧】

・ビットコイン（BTC）

https://coin.z.com/jp/corp/information/btc-market/

・イーサリアム（ETH）

https://coin.z.com/jp/corp/information/eth-market/

・ビットコインキャッシュ（BCH）

https://coin.z.com/jp/corp/information/bch-market/

・ライトコイン（LTC）

https://coin.z.com/jp/corp/information/ltc-market/

・エックスアールピー（XRP）

https://coin.z.com/jp/corp/information/xrp-market/

・ステラルーメン（XLM）

https://coin.z.com/jp/corp/information/xlm-market/

・テゾス（XTZ）

https://coin.z.com/jp/corp/information/xtz-market/

・ポルカドット（DOT）

https://coin.z.com/jp/corp/information/dot-market/

・コスモス（ATOM）

https://coin.z.com/jp/corp/information/atom-market/

・カルダノ（ADA）

https://coin.z.com/jp/corp/information/ada-market/

・ダイ（DAI）

https://coin.z.com/jp/corp/information/dai-market/

・チェーンリンク（LINK）

https://coin.z.com/jp/corp/information/link-market/

・FCRコイン（FCR）

https://coin.z.com/jp/corp/information/fcr-market/

・ドージコイン（DOGE）

https://coin.z.com/jp/corp/information/doge-market/

・ソラナ（SOL）

https://coin.z.com/jp/corp/information/sol-market/

・アスター（ASTR）

https://coin.z.com/jp/corp/information/astr-market/

・ファイルコイン（FIL）

https://coin.z.com/jp/corp/information/fil-market/

・ザ・サンドボックス（SAND）

https://coin.z.com/jp/corp/information/sand-market/

・チリーズ（CHZ）

https://coin.z.com/jp/corp/information/chz-market/

・アバランチ（AVAX）

https://coin.z.com/jp/corp/information/avax-market/

・NOT A HOTEL COIN（NAC）

https://coin.z.com/jp/corp/information/nac-market/

・スイ（SUI）

https://coin.z.com/jp/corp/information/sui-market/

《 取引にあたっての注意事項 》

・取引にあたり手数料が発生することがあります。手数料の詳細は、以下のページをご確認ください。

https://coin.z.com/jp/corp/guide/fees/

・取引ではスプレッドが発生します。スプレッドとは売値（BID）と買値（ASK）の差のことで、レートの変動によって値幅が広がる場合、狭まる場合があります。

・相場が大きく変動した場合、注文価格と、実際の約定価格との間に差が生じる場合があります。

・暗号資産FXを含むレバレッジ取引にあたっては、証拠金を預託いただく必要があります。必要な証拠金額や計算方法、証拠金率その他証拠金の詳細は、以下のページをご確認ください。

https://coin.z.com/jp/corp/product/info/margin/

・証拠金取引は少額の資金で証拠金を上回る取引を行うことができる一方、急激な暗号資産の価格変動等により短期間のうちに証拠金の大部分又はそのすべてを失うことや、取引額が証拠金の額を上回るため、証拠金額等を超える損失が発生する場合があります。

・暗号資産取引は、元本を保証するものではなく、価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。取引にあたっては、各種約款、契約締結前交付書面やお客さま向けの資料等をよくお読みになり、取引の内容を十分にご理解いただいた上で、ご自身の責任と判断において取引を行ってください。

・物品の購入・売却や借受またはサービスの提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用できます。なお、暗号資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができます。

《 暗号資産（仮想通貨）に関するリスクについて 》

・暗号資産は本邦通貨又は外国通貨ではありません。また、日本円等の法定通貨とは異なり、国等によりその価値が保証されているものではありません。

・暗号資産取引に使用する秘密鍵を失った場合、保有する暗号資産を利用することができず、その価値を失うことがあります。

・暗号資産は、ブロックチェーンその他の記録の仕組みが破たんした場合には、その価値が失われることがあります。

・暗号資産の価格が変動することによって元本の損失が発生することがあります。

・当社はお客さまの資産を当社の資産とは分別して管理しておりますが、当社が倒産した場合には、預託された資産を返還することができない可能性があります。

【GMOコイン株式会社について】

GMOコイン株式会社は2016年10月に、GMOインターネットグループの暗号資産による投資の機会を提供する部門として設立され、2017年9月には、金融庁の仮想通貨交換業者（現、暗号資産交換業者）、2020年5月には、第一種金融商品取引業者として登録されました。GMOインターネットグループで培われたIT関連事業および金融事業における知見と豊富な金融実績を活かし、堅牢なセキュリティと管理体制のもと、暗号資産と外国為替FXのハイブリッド投資ができる環境を提供しています。GMOコインは、安心No.1の暗号資産取引業者を目指すとともに、暗号資産業界の発展に貢献してまいります。

【会社概要】 URL：https://coin.z.com/jp/

商号 GMOコイン株式会社

所在地 東京都渋谷区道玄坂 1-2-3 渋谷フクラス

代表取締役社長 石村 富隆

事業内容 暗号資産交換業および金融商品取引業

資本金 37.58億円（準備金含む）

設立年月日 2016年10月11日