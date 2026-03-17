ベルギー発イヤーウェアブランド「Loop」、世界最大級の音楽フェス「コーチェラ 2026」の公式パートナーとして再び参画

Loop BV

ベルギー発のイヤーウェアブランド「Loop（ループ）」は、昨年に引き続き、アメリカ・カリフォルニア州で開催される世界最大級の音楽フェス「コーチェラ・バレー・ミュージック・アンド・アーツ・フェスティバル 2026」（以下、コーチェラ 2026）の公式パートナーに就任したことを発表いたします。このパートナーシップを記念し、昨年グローバルで完売を記録した限定モデル「Loop x Coachella Experience」とコネクターコード「Loop x Coachella Link」を日本で初めて発売いたします。

本アイテムは、「コーチェラ 2026」の舞台であるアメリカ・カリフォルニア州の砂漠の風景から着想を得た、ブルーとオレンジの鮮やかなグラデーションが特長です。アコースティックチャンネルと独自のメッシュ設計により、クリアな音質を保ちながら17dBのノイズをカットし、耳への負担を軽減しながらライブの臨場感を損なうことなく楽しめます。高いデザイン性と機能性を兼ね備えた限定モデルによって、日本の音楽ファンに新しい体験を提供します。

「コーチェラ 2026」とのパートナーシップは、2025年度の成功を受けて継続されるもので、昨年に引き続き約数千人の来場者の聴覚をLoopのイヤーウェアによっての聴覚保護に貢献します。ジャスティン・ビーバー、サブリナ・カーペンター、KAROL G、Anymaといった世界的なアーティストが出演する「コーチェラ 2026」において、Loopは多くの来場者が安全に音楽を楽しむことができるようサポートしていきます。

Loop共同創設者 マールテン・ボーデウェスのコメント

「コーチェラの観客は、控えめに楽しむようなタイプではありません。Loopは、ファンが耳を保護しながら、スピーカーのすぐそばで何時間も自由に踊り続けられる体験を提供します。聴覚を気にせず、ライブの核心部にいられる。それがLoopの役割です」

・Loop x Coachella Experience

価格：5,500（円）

取り扱い場所：Loop公式サイト

https://www.loopearplugs.jp/

・Loop x Coachella Link

価格：3,800（円）

取り扱い場所：Loop公式サイト

https://www.loopearplugs.jp/

Goldenvoiceについて

「コーチェラ・バレー・ミュージック＆アート・フェスティバル」やカントリーミュージックの祭典「ステージコーチ」の生みの親であるGoldenvoiceは、ロサンゼルスやベイエリアで「Fonda Theatre」「The Roxy Theatre」「The Novo」など多くの世界的な音楽会場を運営しています。また、ローズボウル内のBrooksideやサンタバーバラ・ボウルなどの独占予約権を持つほか、「Desert Trip」「Camp Flog Gnaw Carnival」「Power Trip」といった数々のイベントをプロデュースしてきました。

1980年代初頭に独立系のパンクロック・プロモーターとして始動したGoldenvoiceは、バンドや音楽ファンとの強い信頼関係を築くことで、南カリフォルニアを代表するオルタナティブ・プロモーターへと成長しました。現在は、カリフォルニア、アリゾナ、ネバダ、ハワイ、アラスカ、カナダで年間2,000以上のコンサートをプロモートしており、北米ツアーの運営など、その活動の幅をさらに広げています。詳細は www.Goldenvoice.com(https://www.goldenvoice.com/) をご覧ください。

Loopについて

Loopは、ベルギーで誕生したスタイリッシュなイヤーウェアブランドです。アントワープに本社を置き、アムステルダム、ニューヨークにオフィスを構えています。現在までに800万以上の商品を販売し、150ヵ国以上、1,100万人を超える人々に愛用されています。Loopは、2018年以降15,275%の売上成長を記録し、「2024年世界で最も革新的な企業」リストに選ばれ、「世界で最も革新的な企業50社」の18位にもランクインしました。https://www.loopearplugs.jp/