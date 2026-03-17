【3/25(水)】オンラインセミナー『AIが商品を選ぶ時代。ECはどう戦う？─エージェンティックコマース対応の最前線』開催

株式会社CINC

株式会社CINC（本社：東京都港区、代表取締役社長：石松友典、以下CINC）は、2026年3月25日（水）にオンラインセミナー『AIが商品を選ぶ時代。ECはどう戦う？─エージェンティックコマース対応の最前線』を開催いたします。

生成AIやAIエージェントの普及により、ユーザーの購買プロセスは「自分で探し、比較して買う」から、「AIに相談し、おすすめされた情報を基に購入する」方向へシフトしつつあります。



これからのECマーケティングでは、検索結果に表示されるかどうかだけでなく、AIが“推奨候補”として取り上げるか、最終的に“選ばれる理由”を提示できるかが問われます。



本セミナーでは、エージェンティックコマースの全体像を押さえながら、マーケティング施策をどのように見直すべきか、最新の独自調査をもとに整理します。単なるトレンド紹介にとどまらず、「まず着手すべき施策」「追加で必要な施策」を判断できるよう、実務観点で解説します。

＜セミナー概要＞

＜登壇者プロフィール＞

- 開催日時：2026年3月25日(水) 12:00～13:30- 参加費：無料- 開催方法：オンライン

株式会社CINC共同創業者

平 大志朗（@seolabochannel）

2012年ごろからSEO業界に携わり、検索エンジンマーケティングを中心としたデジタルマーケティングの分野で活躍。 2014年にCINCを共同創業し、データを活用したマーケティング戦略の支援を行う。2020年から「SEO研究チャンネル」を立ち上げ、SEOに関する知見を発信。

＜アジェンダ＞

＜こんな方におすすめ＞

＜お申し込み方法＞

- AIが商品を選ぶ時代。ECの役割はどう変わった？- ECマーケ施策の打ち手とは？- まとめ- 質疑応答※一部変更になる可能性がございます- 生成AIやAIエージェントの普及によって、ECがどう変わるのか把握したい方- 自社の商品が今後、AIに“選ばれる”ための対策方針を知りたい方- AI検索の普及に伴い、流入数の減少を感じているECサイトご担当者様

下記URLよりお申し込みをお願いいたします。

※お申し込みいただいた方に別途視聴URLをご案内いたします。

https://corp.cinc-j.co.jp/seminar_260325

＜ご参考＞

CINCでは、SEO・AI検索最適化（GEO/LLMO）に関するサービスを提供しています。

ご興味がございましたら、併せてご確認いただけますと幸いです。

■ SEOツール

Keywordmap：https://keywordmap.jp/



■ コンサルティングサービス

SEO：https://www.cinc-j.co.jp/analytics/seo/

AI検索最適化（GEO/LLMO）：https://www.cinc-j.co.jp/service/analytics/geoconsulting

＜会社概要＞

CINCは、「マーケティングソリューションで、日本を代表する企業へ。」をビジョンに掲げ、ビッグデータの活用を強みとしたデジタルマーケティングツールの開発やマーケティングコンサルティングを展開しています。独自のデータ収集技術、AI・機械学習技術と、データ解析の知見を基に、誰もが・短時間で・簡単に・高度なビッグデータ解析ができるツールの開発や提供、プロフェッショナルが戦略立案から実行支援まで一気通貫で伴走するマーケティングコンサルティングの提供を通じて、クライアントのビジネスの成長に貢献します。



会社名：株式会社CINC（シンク）（東証グロース 証券コード：4378）

代表者：代表取締役社長 石松友典

設立：2014年4月

本社：東京都港区虎ノ門1丁目21-19 東急虎ノ門ビル6階

事業内容：

（１）ソリューション事業

（２）アナリティクス事業

（３）M&A仲介事業（株式会社CINC Capital）

会社ホームページ： https://www.cinc-j.co.jp

採用情報： https://www.cinc-j.co.jp/recruit/

運営メディア「Marketing Native」： https://marketingnative.jp/

Tech Blog：https://cincdevteam.hatenablog.com/