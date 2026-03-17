あの「クラフト餃子フェス OSAKA 2026」が最新”ネオ餃子”とともに大阪城公園へ帰ってくる！【全メニュー公開】

LAF Entertainment株式会社

2026年5月2日（土）～5月6日（水・振休）の5日間、大阪・大阪城公園で開催される「クラフト餃子フェス(R)︎ OSAKA 2026」（https://craftgyoza.jp/osaka2026/）の出店ラインナップが解禁。 前回 25万人を動員した「クラフト餃子フェス」が、2年ぶりに大阪城にカムバック！多彩な味のコラボレーションが楽しめるネオ餃子から、熟練の職人技が光る伝統中華メニューまで17店舗（うち初出店6店舗）、30種類以上の餃子メニュー＆お供に欠かせないチャーハンブースやドリンク、スイーツまで今年も大充実。青空広がる開放的な会場で、選りすぐりのクラフト餃子＆クラフトビールを心ゆくまでご堪能あれ！

大阪会場の注目ポイントは、最新トレンド”ネオ餃子”を筆頭に餃子の概念を覆すようなアイデアが詰まったメニュー！自由な発想と熟練の技術で織りなす各店こだわりの名餃子はどれも見逃せない。焼き餃子/水餃子/揚げ餃子/蒸し餃子などの調理方法はもちろん、餡や皮、タレなど細部までこだわりが光るクラフト餃子の数々。どれから食べよう？と頭を悩ませる餃子好きのあなたへ、今回は＃推し餃子が見つけやすくなるよう、十人十色のクラフト餃子を４ジャンルに分けてご紹介！

型破りな食材を和洋折衷に織り込み、先鋭的なタレや味付けで仕上げた”ネオ餃子”は、その華やかな見た目にも注目！さらに、日本各地で愛される名物餃子や地元の食材をたっぷり味わえる”ご当地餃子”、代々受け継がれてきた熟練技が光る”伝統中華“、職人たちの珠玉のアイデア＆技術が詰まったクラフト餃子の代名詞”職人餃子”たちが会場を彩る。

■型破りなペアリングが生み出す世界にひとつだけの餃子！最注目トレンド“ネオ餃子”

フレンチ出身シェフが手がける【京都餃子enen】は、塩バターとトリュフの芳醇な香りを重ねた「塩バタートリュフ餃子」や、香り立つにんにくが食欲をそそる「パリッと薄皮！祇園ガーリック餃子」をお披露目。 【貝汁ぎょうざ専門 SHELL☆Bom】は、牡蠣とほたての旨みが弾ける「貝汁ぎょうざ」や、青唐辛子の辛さが貝の旨みを引き立てる「青唐辛子貝汁ぎょうざ」で唯一無二の味わいを。

毎回大人気の【餃子とワイン 果皮と餡】は、コリコリ食感と特製ネギ塩だれが絶妙な「旨味溢れるコリコリ牛タン餃子」、コンポタのような味わいがクセになる「バター醤油の揚げトウモロコシ餃子」で今回も行列必至の予感。 【餃子の宮でんでん】の、タピオカ粉を使用したぷるモチ水餃子にチェダーチーズが絡む「チーズのせ爆汁丸餃子」も見逃せない。 【鴨料理専門店 オペレッタ52】は、イタリアン仕立ての「ペペロンチーノ鴨ネギ餃子」と、トマトの酸味と唐辛子がアクセントの「旨辛！トマトアラビアータ鴨餃子」で、洗練されたマリアージュをご提案。

■地域の魅力を味わい尽くす”ご当地餃子”＆熟練点心師の技が光る王道スタイル”伝統中華”！

【宇都宮餃子はちまん餃子】は、餃子の名門”宇都宮餃子”を塩たれ酢コショウで食べる「肉汁爆発餃子」と、大葉が爽やかに香る「大葉香るおろしポン酢餃子」で堂々の存在感。 福岡・博多から登場する【博多八助】は、鹿児島県産黒豚の旨みたっぷりの「博多ひとくち餃子」や、博多名物・明太子とチーズが絡み合う「明太チーズ餃子」で九州の風を運ぶ。

【京都餃子ミヤコパンダ】からは、キラキラレモンジュレ＆京都・村山造酢の千鳥酢使用のたれを添えた「さわやかに香るレモン餃子」や、九条ねぎを贅沢に使用した「白酢味噌仕立の九条ねぎだく京餃子」がお目見え。 ネオと二刀流で挑む【餃子の宮でんでん】の、埼玉県川越のブランド豚＆秩父味噌をきかせたパリパリの羽根がたまらない「小江戸黒豚こく味羽根付き餃子」も必食。

【香港点心楼】は、プリもちの海老餃子に濃厚なカニあんを纏わせた「カニあんかけ海老餃子」、旨味たっぷりのフカヒレが詰まった「贅沢フカヒレ蒸し餃子」など点心一筋30年以上の匠がご褒美点心をご用意。フェス＆GWならではの特別感をご堪能あれ！

■これぞクラフト餃子の代名詞！こだわり抜いた先に生まれる”職人餃子”

初出店勢の斬新なクラフトメニューが炸裂！【大衆ぎょうざ倶楽部 餃夢中】は、特製昆布酢で味変も楽しめる「三河もち豚餃子 羅臼昆布謹製たれ」や、コリコリ×ザクザクの新感覚な食感が楽しい「鶏軟骨入り餃子 紀州梅肉ソース」をお披露目。 【蒸キゲン~jokigen~】は、ジューシー＆ビッグサイズで食べ応え抜群の「蒸キゲン肉焼売」と、海老の豊かな旨みたっぷりの「海老ぷり焼売」をご用意。一口食べれば思わずジョウキゲンになる一皿を楽しんで。

【エンジェル餃子】は、ビールとの相性抜群な「コリコリ味噌だれホルモン餃子」や、有明のりを贅沢に使った「磯香る！有明のりしお餃子」をラインナップ。 【餃子専門店 餃子チョップ】の焼き餃子をカリッと揚げた「名物焼きあげ餃子」や、黒豚の旨みと四川麻婆の刺激が絶妙に絡み合う「四川麻婆焼きあげ餃子」など、職人のこだわりが詰まったクラフト餃子が目白押し！

精肉店やラーメン店とのハイブリッド職人も腕を光らせる。【玉川精肉店】は、まるでハンバーグのような食べ応えの「黒毛和牛100% あらびき和牛餃子」や、ターメリックやクミンなど20種類のスパイスをブレンドした「ゴロゴロお肉のキーマカレー餃子」で、精肉店の本領発揮。 ラーメン界の名店がタッグを組む【肉玉そば越智×浅草開化楼】からは、溢れ出す熱々の肉汁がたまらない「謹製 旨味肉汁餃子」や、最高級本枯節と北海道産昆布の出汁が沁み渡る「本枯れ節と真昆布のスープ 生姜餃子」で渾身の一品を。

【なかよし餃子エリザベス】の「極上手包み焼き小籠包」は、かぶりつくと溢れ出るアツアツ肉汁スープが絶品！ 【じゃげな】のわさび粉の辛みが爽やかに駆け抜ける「信州わさびビーフ餃子」や、おつまみにもぴったりな「信州味噌タレねぎ餃子」など、まさに職人技の成せるメニューが勢揃い！

★大阪会場：【クラフト餃子フェス OSAKA 2026】開催概要

■日時 2026年5月2日（土）～5月6日（水・振休）

10:00～20:00（初日のみ13:00～）

■会場 大阪城公園 太陽の広場（大阪市中央区大阪城３）

■アクセス JR 大阪城公園駅から徒歩2分

大阪メトロ 大阪ビジネスパーク駅から徒歩5分

■入場料無料 飲食代別途

※食券・電子マネー・クレジットカードがご利用いただけます

■主催 大阪城パークマネジメント株式会社

■企画制作 LAF Entertainment、キョードー大阪

■制作協力 SHIFT

■協賛 サントリージン翠/翠ジンソーダ

■お問い合わせ 0570-200-888（キョードーインフォメーション） ※12:00～17:00 （土日祝休業）

■HP https://craftgyoza.jp

■X：@craftgyoza

■Instagram：craftgyoza.fes

★お得な前売り券は公式アプリやイープラス、アソビュー！で販売中：詳しくはHP(https://craftgyoza.jp)にて

■《大阪会場：出店ラインナップ一覧》

▶︎GYOZA【餃子とワイン 果皮と餡】：旨味溢れるコリコリ牛タン餃子、バター醤油の揚げトウモロコシ餃子／【餃子の宮でんでん】：チーズのせ爆汁丸餃子、小江戸黒豚こく味羽根付き餃子／【貝汁ぎょうざ専門 SHELL☆Bom】：貝汁ぎょうざ、青唐辛子貝汁ぎょうざ／【じゃげな】：信州わさびビーフ餃子、信州味噌タレねぎ餃子／【蒸キゲン~jokigen~】：蒸キゲン肉焼売、海老ぷり焼売／【エンジェル餃子】：コリコリ味噌だれホルモン餃子、磯香る！有明のりしお餃子／【玉川精肉店】：黒毛和牛100% あらびき和牛餃子、ゴロゴロお肉のキーマカレー餃子／【京都餃子enen】：塩バタートリュフ餃子、パリッと薄皮！祇園ガーリック餃子／【大衆ぎょうざ倶楽部 餃夢中】：三河もち豚餃子 羅臼昆布謹製たれ、鶏軟骨入り餃子 紀州梅肉ソース／【香港点心楼】：カニあんかけ海老餃子、贅沢フカヒレ蒸し餃子／【餃子専門店 餃子チョップ】：名物焼きあげ餃子、四川麻婆焼きあげ餃子／【鴨料理専門店 オペレッタ52】：ペペロンチーノ鴨ネギ餃子、旨辛！トマトアラビアータ鴨餃子／【京都餃子ミヤコパンダ】：さわやかに香るレモン餃子、白酢味噌仕立の九条ねぎだく京餃子／【なかよし餃子エリザベス】：極上手包み焼き小籠包／【博多八助】：博多ひとくち餃子、明太チーズ餃子／【宇都宮餃子はちまん餃子】：肉汁爆発餃子、大葉香るおろしポン酢餃子／【肉玉そば越智×浅草開化楼】：謹製 旨味肉汁餃子、本枯れ節と真昆布のスープ 生姜餃子

▶︎DRINK＆SWEETS【サントリージン翠】翠ジンソーダ／【FUJI PREMIUM BREWING】：金賞ラガー、静岡みかんエール ほか／【國乃長ビール】：蔵ケルシュ、限定ビール ほか／【Y MARKET brewing】：HOPPING SHACHI ほか／【マリンカフェ】：アイスブリュレクレープ（バニラ、チョコ、抹茶、ストロベリー）／【kirari kitchen】：けずりいちご、生シロップかき氷