eスポーツ大会「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」優勝チームに賞金贈呈～『ストリートファイター6』とコラボしたブースを両国国技館に2年連続で出展～

太陽ホールディングス株式会社

太陽ホールディングス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：齋藤 斉、証券コード：4626、以下「太陽ホールディングス」）が、プライズサポーティングパートナーとして協賛した株式会社カプコン主催「ストリートファイターリーグ」の世界大会であるワールドチャンピオンシップ決勝が2026年3月15日（日）に両国国技館にて開催されました。

ワールドチャンピオンシップでは、「JP」、「US」、「EUROPE」の世界3地域で行われる「ストリートファイターリーグ」の各優勝 チームが集結し、日本代表「REJECT」が優勝しました。

太陽ホールディングスより、優勝チームに10万ドル、準優勝チームに6万ドル、３位チームに4万ドルの総額20万ドルの賞金を贈呈しました。また、3月11日（水）から3月15日（日）にかけて開催された「CAPCOM CUP 12」／「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」の会場では「めっちゃ緑のすごいやつ。」をコンセプトに協賛企業ブースを出展し、当社がストリートファイターリーグに協賛する理由を中心に表現しました。当社は、eスポーツに欠かせないスマートフォンやパソコン、サーバーなどのIT機器、エレクトロニクス製品に入っているプリント基板の緑の部分である、絶縁インキ（ソルダーレジスト）で世界シェアNo.1の化学メーカーとして、ファンの皆様とともに、今後も選手たちの熱い戦いを応援してまいります。

▼「CAPCOM CUP 12」／「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」に出展した『ストリートファイター6』コラボブースの詳細についてはコチラ（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000161.000028282.html）をご確認ください。

■「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」とは

大ヒット対戦格闘ゲーム「ストリートファイター」シリーズを使用した、日本最高峰のカプコン公式チームリーグ戦です。2018年より始まり、2019年にはPro-US、2022年にはPro-EUROPEが開催され、規模を拡大。個人戦で世界最強を決める「CAPCOM CUP」でも活躍を見せる強豪プレイヤーが地域最強チームを目指し、苛烈なリーグ戦に挑む！

最終戦として、各地域代表チームが参加する「ワールドチャンピオンシップ」を実施。

世界最強チームがここで誕生する！

■太陽ホールディングスと「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」

太陽ホールディングスは、「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」 にトップパートナーとして協賛しています。当社は、eスポーツに欠かせないスマートフォンやパソコン、サーバーなどのIT機器、エレクトロニクス製品に入っているプリント基板の緑の部分である、絶縁インキ（ソルダーレジスト）で世界シェアNo.1※ の化学メーカーとして、eスポーツに深く関わっています。当社は、「楽しい世界は、楽しむ人がつくりだす。」というブランドステートメントのもと、今年もファンの皆様とともに、選手たちの熱い戦いを応援しています。

※ 富士キメラ総研「2024 エレクトロニクス先端材料の現状と将来展望」

■ソルダーレジストとは

太陽ホールディングス株式会社 会社概要

【本店所在地】〒355-0222 埼玉県比企郡嵐山町大字大蔵388番地

【本社】〒171-0021 東京都豊島区西池袋一丁目11番1号 メトロポリタンプラザビル16階

【代表】齋藤 斉 【設立】1953年9月29日 【資本金】102億617万円

【従業員数】連結 2,485名/単体 171名(2025年3月末時点)

■太陽ホールディングス公式WEBサイト

https://www.taiyo-hd.co.jp/jp/

■太陽ホールディングス公式X

https://x.com/taiyo_hd