到着後のリフレッシュや休息に　夜行バスの「快活CLUB」利用オプショナルプラン発売

株式会社エイチ・アイ・エス

株式会社エイチ・アイ・エス（本社：東京都港区 以下、HIS）は、2026年3月23日より、夜行バス到着後のサービスとして、日本最大級のシェアリングスペース「快活CLUB」を休息スポットとして提供するオプショナルプランを発売します。このサービスは高速バス予約サイトで初の試みとなります。

夜行バスは飛行機や新幹線などに比べて交通費が安いこと、就寝中に移動でき時間が有効的に活用できるなど、若年層を中心に幅広い世代の方がご利用されています。イベント参加や観光目的で利用される方も多く、早朝到着の場合、目的までに時間が空くこともしばしばです。

このたび、HISは全国にシェアリングスペース「快活CLUB」を展開する株式会社快活フロンティアと共に、早朝到着のバス利用者を対象に、「快活CLUB」を3時間1,500円で利用できるオプショナルプランの販売を開始します。バス移動に加え、次の目的までの空いた時間を身支度のお時間としてご利用いただけることにより、旅の質を上げ、より充実した時間を過ごしていただけます。バス申し込みと同時にお申込みいただくことで、お得にご利用いただけます。

快活CLUB旅支度パック(3時間)

https://www.kaikatsu.jp/info/detail/HISpack.html

料金：1,500円（お一人様/税込）

対象：東京、名古屋、大阪の一部地域に到着する夜行バスをご利用の方

席種：鍵付完全個室

※18歳未満および高校生の方はご利用いただけません。

※3時間以上ご利用の場合、店舗ごとの追加代金がかかります。

※快活CLUBの施設をご利用の際は快活CLUBの会員登録が必要です。

個室での着替えはもちろん、シャンプー＆リンス・ドライヤー完備のシャワールームがあるため、イベントやお仕事前に普段通りの身支度が可能です。個室は電源コンセントやWi-Fiを完備しており、休憩に最適な足を延ばせるフルフラットシートで旅の疲れを癒しながら、スマートフォンの充電も万全に行えます。また、ドリンクバーやソフトクリームなどのサービスもお楽しみいただけます。

※ご利用店舗により、設備・サービスが異なります。

HISは、旅の手段の提供だけでなく、目的地に到着した後の過ごし方も含め快適に過ごすサービスの拡充を図ることで、お客様のご旅行における体験付加価値の向上に努めてまいります。