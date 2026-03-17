Formula 1(R)とZOZOTOWNが初コラボ！日本でのレース開催を記念した限定アイテムを3月17日より販売

株式会社ZOZO

世界最高峰のモータースポーツのひとつである「Formula 1(R)」とZOZOTOWNが初めてコラボレーションした「FORMULA 1(R) and ZOZOTOWN」を、3月17日（火）よりZOZOTOWN限定で受注販売します。

今回販売するのは、3月27日（金）から開催される「FORMULA 1 JAPANESE GRAND PRIX 2026」を記念した特別なコレクションで、ZOZOのデザイナーが手掛けた全21型のアイテムを展開します。

ラインナップには、Formula 1(R)のロゴやチェッカーフラッグをあしらった数量限定のデニムジャケットをはじめ、日の丸とFormula 1(R)のロゴカラーをイメージした赤が印象的なロングスリーブT、ナイロン素材のセットアップなどのアパレルに加え、定番のキャップやキーホルダーなどの小物まで、幅広いアイテムを取り揃えています。Formula 1(R)が持つ極限のスピード感とマシンの機能美をデザインに落とし込み、観戦時はもちろん、日常のスタイリングにも取り入れやすいコレクションに仕上げました。

・受注販売期間：2026年3月17日（火）10:00 ～ 2026年4月6日（月）11:59

※受注販売期間終了後に再度販売する可能性があります。

・特設ページURL：https://zozo.jp/event/formula1/

・お届け時期：2026年5月中旬予定

※お届け時期はアイテムや注文時期により異なります。詳しくは各アイテムの商品ページにてご確認ください。

＜「FORMULA 1(R) and ZOZOTOWN」について（一部）＞

（左上から）

・Denim Jacket：53,000円（税込）※数量限定

・F1 Japanese Edition Long Sleeve：9,000円（税込）

・Line Long Sleeve T（2色展開）：7,800円（税込）

・Logo Cap（2色展開）：4,900円（税込）

・Photo Graphic T-shirt（3色展開）：8,000円（税込）

・Big F1 Logo T-shirt（3色展開）：6,800円（税込）

・Flag Long Sleeve T（2色展開）：7,800円（税込）

・Logo Bucket Hat：5,000円（税込）

・Nylon Pants：9,500円（税込）

・Nylon Shorts：8,200円（税込）

・Photo Graphic Long Sleeve T（2色展開）：10,000円（税込）

＜「Formula 1(R)」について＞

Formula 1(R)（フォーミュラ1）レースは1950年に始まり、世界で最も権威あるモータースポーツ競技であると同時に、世界で最も人気のある年間スポーツシリーズです。

Formula One World Championship LimitedはFormula 1(R)の一部であり、FIA Formula One World Championship(TM)の独占的な商業権を保有しています。