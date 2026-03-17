【吉野家ホールディングスの子会社に新展開】新商品「SPEEDIA オーストリッチオイル セラムミスト」を吉野家公式通販ショップで本日より販売開始

株式会社吉野家ホールディングス

株式会社吉野家ホールディングス（本社：東京都中央区、代表取締役社長:成瀬哲也）の子会社 株式会社SPEEDIA（本社：東京都中央区、代表取締役社長:平田俊昭）は、オーストリッチ（ダチョウ）オイルを配合した美容オイルミスト「SPEEDIA オーストリッチオイル セラムミスト」50ml/2,420円（税込）を、吉野家公式通販ショップで本日より販売を開始しました。

（https://e-shop.yoshinoya.com/shop/g/g667192/）

吉野家公式通販ショップ「SPEEDIA オーストリッチオイル セラムミスト」

詳細を見る :https://e-shop.yoshinoya.com/shop/g/g667192/

本商品は、人の皮脂に極めて近い成分構成を持ち、高い浸透力を持つオーストリッチオイルにナイアシンアミド※、３種のセラミド※、コラーゲン※などの美容成分を配合した二層式の美容オイルミストです。二層が混じり合うように容器をよく振り、顔から15cmほど離し、目と口を閉じて2～3プッシュ吹きかけます。みずみずしい花々とやわらかなコットンの良い香りが広がり、オイルとは思えない軽やかさで角質層のすみずみまでうるおいを届けて、まるでスキンケア直後のような「満たされた肌」に導きます。※保湿成分

朝、洗顔後にツヤのヴェールを仕込んで1日中乾燥を寄せつけない肌へ。昼、メイクの上から使い、フローラルコットンの香りに癒されて気分転換。夜、スキンケアタイムにお肌と心をいたわる一吹きを。髪やボディにもお使いいただけます。自宅や外出先、オフィスなどさまざまなシーンでうるおいヴェールをまとい、乾燥知らず※の肌に誘う“おまもりミスト”、それが、「SPEEDIA オーストリッチオイル セラムミスト」です。※乾燥を防ぐ

商品名：オーストリッチオイル セラムミスト

JAN：1本 4573528871033

JAN：8本/箱 4573528871132

ITF：8本×6箱 ｹｰｽ 14573528871030

小売価格：2,420円（税込）

内容量：５０ｍｌ

梱包入数：８本×６箱

SPEEDIAによるオーストリッチオイルに関する研究

～肌水分量を増加させ、美容成分を肌に浸透させ続ける能力が高いオーストリッチオイル～

- オーストリッチオイル塗布前後で比較したところ、無塗布側は水分蒸散量(角質を通して揮散する水分量)が増加し、肌の水分量が低下。一方、オイルを塗布した側は、水分蒸散量が抑えられ肌水分量が増加。- オーストリッチオイルを肌に塗布した後に、美白、コラーゲン生成を促進する脂溶性ビタミンC誘導体、肌 のハリや弾力に欠かせないタイプIコラーゲン、肌の潤いのために重要なセラミド様物質などの美容成分 をなじませると、肌への浸透量がいずれも増加することが判明した。- オーストリッチオイルの塗布の有無で美容成分の浸透具合を比較すると、脂溶性ビタミンC誘導体は1.7倍、タイプIコラーゲンとセラミド様物質は1.3倍の吸収量の差があった。- 最新研究では、オーストリッチオイルはシミや美白など様々な効果が期待できるナイアシンアミドに対しても高いブースター効果があることが分かった。ナイアシンアミドについてはオーストリッチオイルを塗布すると、23倍もの浸透効果がある。塗布すると、23倍もの浸透効果がある(フランツセルを用いた試験管内データ)。

SPEEDIA オーストリッチオイル配合スキンケアシリーズ

SPEEDIA グラマラスブースターオイル 50ml/10,978円（税込）

洗顔後、スキンケアのはじめに使用する導入美容オイル。オーストリッチオイル※が肌になじみ、やわらかな状態へととのえます。

※保湿成分

SPEEDIAグラマラスエイジングクリーム 40g/10,978円 （税込）



VC-IPをはじめ、肌に必要な美肌成分を贅沢に配合した美容クリーム。浸透※1機能を持った保湿成分オーストリッチオイル※2の配合により、様々な肌悩みにアプローチ。お肌に潤いを与え、バリア機能をサポート。ハリ、艶を保ちます。※1 角質層まで ※2 保湿成分

SPEEDIA モイスチャーマスク 5枚セット/2,750円（税込）

美肌の湯として知られる山口県湯田温泉の温泉水※と、オーストリッチオイル※をブレンドしたマスク。翌朝もっちりとしたハリ肌をご体感いただけます。※保湿成分

SPEEDIA ハンド＆ボディミルク 300ml/4,950円（税込）

吉野家の店舗スタッフの手肌を守るために開発された無香料のハンド＆ボディミルク。ベタつかない使用感で、水仕事から肌を守りながら、ストレスなく作業を続けられる密着度の高いテクスチャー。