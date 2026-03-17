石巻の未来を地域一体で創る！「いしのまき 逆求人フェア」開催

一般財団法人まちと人と

一般財団法人まちと人と（所在地：宮城県石巻市／代表理事：斉藤誠太郎）は、合同会社まちひとワークス（所在地：宮城県石巻市／代表：松本裕也）と共催で、石巻地域の若者の地元定着と地域企業とのマッチングを目的とした新しい形の就職イベント「いしのまき 逆求人フェア」を、2026年3月23日（月）に石巻商工会議所にて開催いたします。

本イベントは、従来の「企業が説明し、学生が聞く」受け身型の合同説明会とは異なり、学生自身がブースを構え、地元企業の経営者層に向けて自らの価値観や強みをプレゼンテーションする「逆求人形式」を採用しています。

また、本イベントは単なる就職マッチングイベントではありません。「石巻の未来を、地域で一緒に創っていく」という強い想いのもと、「石巻商工会議所」「一般社団法人フィッシャーマン・ジャパン」との共催をはじめ、地域共創を志す想いある地元企業が集結します。

■ イベント開催概要

イベント名： いしのまき 逆求人フェア

日時： 2026年3月23日（月） 13:00～17:00（※途中入場・退場可能）

会場： 石巻商工会議所

参加学生： 石巻専修大学を中心とした約15名

参加企業： 石巻圏域を中心とした企業約20社

主催： 合同会社まちひとワークス

共催： 一般社団法人フィッシャーマン・ジャパン、一般財団法人まちと人と、石巻商工会議所

■ タイムスケジュール

12:30～13:00 開場

13:00～13:30 開会式、開会挨拶

企画説明

学生からの自己紹介（1名1分程度）

13:30～14:30 学生によるプレゼンテーション（逆求人タイム前半・2回転）

14:30～14:45 休憩

14:45～15:45 学生によるプレゼンテーション（逆求人タイム後半・2回転）

16:00～17:00 閉会式

学生・企業交流会

17:00 終了（17:30 撤収）

■ 開催の背景：なぜ「地域で一緒に」取り組むのか

石巻地域において、人口減少に伴う「若者の市外流出」と「地元企業とのミスマッチ」は喫緊の課題となっています。本事業の最大の目的は、「地域に根ざす若者を増やすこと」にあります。この課題は一企業で解決できるものではなく、商工会議所、大学、そして地元企業が手を取り合い、地域全体で若者を育て、迎え入れる体制を作ることが不可欠です。学生が経営者に直接想いをぶつける対話の場を設けることで、自らの「働く意義」を再発見し、納得感のある就職と長期的な定着へとつなげます。

■ 本イベントの3つの特徴

1.【地域で育てる】丁寧な個別伴走における「育成・逆求人型」モデル

学生にいきなり企業に対してPRしてもらうのではなく、開催までの約1ヶ月間、地域の先輩でもあるメンターが学生一人ひとりと対話を重ね、「伴走支援（自己分析サポートなど）」を実施してきました。学生の不安を取り除き、自身のキャリア観と地域の魅力を再発見した上で当日に臨みます。

2. 【地域と繋がる】経営者からの直接「オファー」

当日は、学生のプレゼンを聞いた企業の経営者・採用担当者が、自社のビジョンとマッチする学生に対して「選考直結」などのオファーを出します。経営者と直接熱い対話を行うことで、学生は企業の「想い」に触れることができます。

3. 【地域を共創する】「一緒に進めていく」想いを持った企業が大集結

参加する企業は単に人手不足を解消したい企業ではありません。「地域を一緒につくっていく想いがあるか」「社員を大切にしているか」といった熱い志を持ち、石巻の未来を牽引していく地元企業約20社が集結します。

【メディアの皆様へ：取材の見どころ】

当日は、1ヶ月の伴走支援を経て成長した学生たちが、緊張しながらも地元企業の社長に向けて一生懸命プレゼンを行う様子や、その場で社長からオファーの声がかかる瞬間の「熱量」をご取材いただけます。商工会議所、大学、そして熱意ある地元企業が一体となって、石巻への定着に向けた新しい挑戦をどのように生み出しているのか、ぜひ現地でご取材いただければ幸いです。

■ 会社概要

合同会社まちひとワークスは「石巻を“しごと”でおもしろく」という想いのもと、石巻圏域にある企業間での働き方改革の推進や、若者と地域の多様な人材が安心して活躍できる環境を創るため、採用から定着まで一貫した支援を提供。

Webサイト：https://machihitoworks.studio.site/