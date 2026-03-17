地域リゾートホテルを再生「大洗パークホテル」竣工・3月リニューアルオープン

株式会社PROSPER

「日本を元気に!!」を掲げ、観光を軸に日本にある中小企業への投資を通じて地域活性化を推進する株式会社PROSPER(本社：東京都港区、代表取締役：立花 陽三、以下 PROSPER)と、不動産ストックの流通・利活用を推進するリノベーションプラットフォーム運営のリノベる株式会社(本社：東京都港区、代表取締役：山下 智弘、以下 リノベる)は、大洗パークホテル(茨城県東茨城郡大洗町磯浜町)本館のリノベーション工事が竣工し、2026年3月1日(日)にリニューアルオープンしたことをお知らせいたします。

大洗パークホテルは、PROSPER等を組合員とするPROSPER・CAPITAL有限責任事業組合が運営するPROSPER日本企業成長支援ファンド第一号投資事業有限責任組合(以下「PROSPERファンド」)が保有・経営するリゾートホテルです。

本プロジェクトは、PROSPERが主導し、プロジェクトマネジメント・企画・設計・監理・施工はリノベるが担当、サービス・料飲部門の運営は株式会社リロバケーションズが担当します。

▲ホテルロビー (C)Anna Nagai／レストランフロア (C)Anna Nagai

【プロジェクトの背景】

茨城県大洗町は、都心からのアクセスもよく、由緒ある神社や豊かな食文化、美しい海岸や海水浴を礎に、古くから保養の地として栄えてきました。現在も、水族館や、SNS映えする絶景などで幅広い世代を惹きつけ、益々発展が期待されるポテンシャルのある観光地です。大洗パークホテルは、創業以来「まちの迎賓館」として多くのVIPを迎え、結婚式などの人生の門出を祝う場所として地域に親しまれてきました。

本館は築41年、旧レストラン棟は築63年を迎え、格調高いクラシックホテルの歴史を次代につなぐため「Revival of Elegance～その風格はいつの時代にも麗しい～」をリニューアルコンセプトに掲げました。単なるホテル単体の改修にとどまらず、多くの方々に大洗の魅力を発信し、観光地としてのさらなる発展に寄与するとともに、地域に根ざし、まちとともに繫栄するホテルになることを目的に、プロジェクトはスタートしました。

大洗パークホテルで顕在化していたグループ滞在や連泊のニーズ、大洗の観光地としての課題である30代以上の、質の高い食体験やリラックスを求める宿泊ニーズへの対応を強化するため、客室のデザインや設えをリニューアル、かつて数々の晴れの日の舞台となったバンケット(大宴会場)の一部は本館のメインダイニングとして刷新され、地産地消を軸に地域の豊かな食体験を提供します。

2026年秋以降には、旧レストラン棟が、水着着用でサウナを楽しめるサーマルスパ施設へ生まれ変わります。デイユースのビジター利用可能な施設とすることで、地域の方々にも開かれた施設になるとともに、大洗の新たな観光資源として、地域の更なる魅力向上に寄与します。

かつて「まちの迎賓館」と称された風格を現代版にアップデートし、宿泊されるお客さまへの「最高のおもてなし」はもちろん、ここで人生の門出を迎えられたまちの方々の想い出の記憶を蘇らせ、再び、地域の方々をお迎えする「地域に愛され、地域の誇りとなるホテル」を目指します。地域の記憶や愛着を基盤に、人・文化・コンテンツを地域資源として再解釈し、人が集まる魅力を生み出す本質的な価値の再生を行うことで、全国の地域創生におけるモデルケースとなるよう推進してまいります。

【リノベーションのポイント】

「Revival of Elegance～その風格はいつの時代にも麗しい～」をリニューアルコンセプトに、時を重ねた木材が美しいカウンターや什器、クラシカルなモールディング装飾など、歴史ある風格を継承しながら、上質でモダンなデザインにアップデート、五感に訴えるおもてなし空間へと再生しました。

■客室：サウナ・ジャグジー付き客室が新設

客室は全室リニューアル。創業当時の面影を残しつつ、過ごしやすく改修した既存客室に加え、サウナやジャグジー付きの客室を7部屋新設しました。

そのうち、最大6名まで宿泊可能な「ヒーリングサウナスイート」は、三世代家族やグループ利用に最適です。室内には国内最大手サウナメーカー「METOS(メトス)」社プロデュースのプライベートサウナ、水風呂、ととのいスペースを完備。松林と海の景色を独占できるプライベート空間で、至高のととのい体験を提供します。おこもり旅や推し活需要に対応し、大画面スマートTVやシネマスペースも完備しました。

スタンダードタイプは、クラシックホテルのデザインを活かしつつ、現代的なエッセンスを加えてFFE(家具・什器・備品)を中心に刷新。長年愛用されてきたベッドフレームやサイドテーブルなどはあえて残し、寝具や照明などはモダンなデザインに一新し、伝統の面影を残しながら客室全体の質を向上させるバリューアップを図りました。

(C)Anna Nagai ▲最大6名のヒーリングサウナスイート。サウナ、水風呂、ジャグジー、ととのいスペース、シネマスペース完備。(C)Anna Nagai ▲最大5名のラグジュアリースイートではバンクベッド(2段ベッド)を採用。▲スタンダードな部屋は、クラシカルな椅子や家具を活かし現代的に刷新。

■レストラン：歴史を継承する地産地消のレストラン「松濤」

バンケット(大宴会場)の一部とフロントはメインダイニングへ改修しました。名称は旧レストラン棟で親しまれた「松濤」を継承。メニューは地産地消を軸に地元の食材やドリンクを積極的に取り入れました。

こだわりの食事をリラックスしてお楽しみいただくため、空間づくりにも工夫を施しました。象徴的なのは入り口から続くアーチ状のカーテンです。たっぷりと寄せた優雅なプリーツが、クラシックホテルらしい気品と重厚感を醸し出す一方で、透け感のある軽やかなテキスタイルを採用することで、モダンで軽快な印象を併せ持たせました。このアーチカーテンが連続し、レイヤーとなって重なることで、空間を上品に彩りながらも圧迫感のない「緩やかな仕切り」を実現しています。また、窓の少ない構造を活かし、テーブルランプやペンダントライトを効果的に配置する照明計画で、落ち着いた空間を演出しました。

▲エントランスロビーとレストランが緩やかにつながる。

■大浴場の体験価値を高める、「湯上りラウンジ」と露天風呂

大浴場から客室への動線に「湯上りラウンジ」を新設しました。かつて畳の小宴会場だった空間は、既存の天井や障子、丸窓といった日本の伝統的な意匠を活かしながら、床は深みのある藍色のカーペットを敷き詰め、洗練されたデザインのソファやラウンジチェアを配置することで、和の情緒を感じつつ、モダンな印象を与える上質なくつろぎ空間へと刷新しました。室内にはマッサージチェアやドリンクを用意し、温泉の余韻に浸る贅沢な滞在時間を創出します。大浴場の露天風呂は、より景色と開放感を楽しめるよう、外構をリニューアルしました。

(C)Anna Nagai

■エントランス・ロビー・サイン

格式ある佇まいを活かしながら、身体が触れる部分の素材の質感を向上、触り心地のよい木材、座り心地の良いラウンジチェア、踏み心地のよいカーペットがゲストを迎えます。既存のレンガタイルや照明、モールディング装飾を活かし、クラシックホテルの風格は残しながら、ビッグテーブルやラウンジチェアを設置し、お客さまをお迎えする空間として、格式に合わせた上質さを表現しました。サインも刷新し、視認性と意匠性を向上しました。

▲改修前のエントランスホール、ロビー、レストラン、小宴会場、看板

【大洗町長 國井豊氏 コメント】

大洗パークホテルは半世紀にわたり、皇族や海外の要人をお迎えしてきた県を代表する格式高いホテルでした。その重厚な歴史を継承しつつ、現代に合わせて前衛的でダイナミックな進化を遂げた気概に、大きな期待を寄せております。実は当初、「ファンドを通じた事業承継」と伺い、一過性の投資で終わるのではないかと懸念しておりました。しかし皆様と直接お会いし、大洗にしっかりと根を下ろし、共に発展を目指そうとする熱い思いに触れてすっかり意気投合し、確かな信頼関係を築くことができました。

大洗町としても、ホテル単体の魅力に頼るのではなく、町全体で環境を整えてシナジーを生み出すことが行政の役割です。今後も皆さまと同じ目線で連携し、「ホップ・ステップ・ジャンプ」と飛躍していく所存です。輝かしい新たな門出を心よりお祝い申し上げるとともに、町を挙げて全力でサポートしてまいります。

【株式会社PROSPER 取締役 兼 株式会社PRS大洗 代表取締役社長 佐藤公春 コメント】

この歴史あるホテルを承継し、無事にリニューアルを迎えることができ、地域の皆様や関係各社様に心より感謝申し上げます。私どもは金融の世界の人間ですが、今回のプロジェクトを決断した大きな理由は、数字やデータによる調査だけではありません。大洗磯前神社から臨む海の美しさや食の豊かさに触れ、「この町には大きな可能性がある」と直感したことが本プロジェクトの原点です。地域の皆様にとって大切な場所であるという歴史を尊重しつつ、新しいお客様にもご満足いただける空間を目指しました。まだまだ大洗町の新入生のような存在ではございますが、皆様と一緒に大洗町をさらに盛り上げていけるよう尽力してまいります。

【リノベる株式会社 取締役 北川雅巳 コメント】

このたび無事に工事を終え、リニューアルオープンを迎えられましたことを、心よりお祝い申し上げます。事業主様、運営者様、行政の皆様、そして連日作業にあたってくださった協力会社の皆様の多大なるご支援に、深く敬意と感謝を申し上げます。

私たちはリノベーションを、単なる改修工事ではなく、「これまで積み重ねてこられた時間を受け取り、これからの時間を再編集する仕事」だと捉えています。本プロジェクトにおいても、大洗町の歴史とともに時を刻んできた当ホテルの歩みを大切にしながら、今の時代にふさわしい設備と魅力を備える――そのバランスを大きなテーマとして取り組んでまいりました。

リニューアルした大洗パークホテルが、これからも町の象徴として地域を支え、新たな人の流れを生み出しながら、多くの方々の記憶に刻まれ続ける存在となることを確信しております。

【大洗パークホテル 支配人 向鞠華氏(株式会社リロバケーションズ)コメント】

リニューアルにあたり、「大洗パークホテルの名前を変えるか否か」という選択がありました。しかし、地域の方々やお取引先様、さらには当ホテルのスタッフからも「あそこで同窓会をした」「あそこで結婚式を挙げた」という思い出話を数多く伺い、この施設がいかに町の人々に愛されてきたかを痛感しました。その声に触れ、この歴史ある名前は絶対に守り残すべきだと決断いたしました。当ホテルは2026年度で65年を迎えます。皆様の思い出が詰まったこの名前と共に新たな船出を迎え、これからも地域に愛され、皆様と共に成長していけるホテルを目指してまいります。

【概要】

■全体概要

建物名称：大洗パークホテル

所在地 ：茨城県東茨城郡大洗町磯浜町8249-10

敷地面積：約14,390.53平方メートル (概算・関係書類に基づく)

建築面積：約3,752.02平方メートル (概算・関係書類に基づく)

延床面積：約7,805.66平方メートル (概算・関係書類に基づく)

リノベーション内容：本館(共用部・客室)、レストラン棟、外構

■本館(共用部・客室)

構造規模：RC造 地上5階

延床面積：約5,455.12平方メートル (概算・関係書類に基づく)

竣工年 ：1985年(築41年)

耐震基準：新耐震基準

建物用途：

1階：フロント・レストラン

2階：大浴場・湯上りラウンジ・客室

3階～5階：客室

客室：

客室名／定員数／面積／客室数

ヒーリングサウナスイート／77平方メートル ／1室

ラグジュアリーサウナスイート／68平方メートル ／2室

オーシャンビュークラブサウナ／33平方メートル ／4室

オーシャンビュークラブジャグジー／33平方メートル ／6室

クラブコンフォートファミリー／52平方メートル ／4室

クラブスーペリア／33平方メートル ／25室

クラブクラシック／27平方メートル ／8室

客室合計：50室

公式HP：https://www.ooarai.co.jp/

事業主：株式会社PRS大洗、株式会社PROSPER

運営：株式会社リロバケーションズ

企画・設計・監理・施工：リノベる株式会社

※本資料の数値は現時点で確認可能な資料に基づく概算値です。今後変動する可能性があります。

【会社概要】

■株式会社PROSPER

わたしたちは、「日本を元気に!!」をコンセプトに掲げ、地域活性化に資する活動を行っております。観光を軸に、日本にある中小企業への投資を通じて、その企業に関わる皆さまやその地域の皆さまを巻き込みながら、”全員がワクワクする情熱のファンド”を運営しています。

会社名：株式会社PROSPER

代 表：立花 陽三

資本金：2,000万円

設 立：2022年4月

所在地：東京都港区虎ノ門五丁目9番1号

事業内容：プライベート・エクイティファンドの運営、その他地域活性化に資する事業

登録・許認可： 適格機関投資家等特例業務届出

コーポレートサイトURL：https://www.prosper-jpn.com/

■リノベる株式会社

リノベるは、ミッション「日本の暮らしを、世界で一番、かしこく素敵に。」の実現に向け、個人・法人が保有する不動産ストックの流通・利活用を推進しながら、提供者(サプライヤー)とのマッチングを実現する統合型リノベーションプラットフォームを構築しています。全国500社のパートナー企業と連携し、個人顧客向けに国内No.1の実績(※1)を持つ中古マンション探しとリノベーションのワンストップサービス「リノベる。」や、法人顧客向けにCRE戦略推進と有効活用ソリューションをワンストップで提供する「都市創造事業」を展開。また、サプライヤーには、リノベーションに最適化された経営・運営・DX支援も行っています。

コーポレートサイトURL：https://www.renoveru.jp/corporate/

リノベる。URL：https://www.renoveru.jp/

都市創造事業サービスサイトURL：https://renoveru.co.jp/citycreate/(https://citycreate.renoveru.co.jp/)

※1 リフォーム産業新聞1670号(2025/10/27発行)「マンションリフォーム売上ランキング2025」にて、ワンストップサービスを手掛ける事業者として首位