あぶくまビール公式オンラインショップ公開＆新作「ゆずエール」発売
株式会社あぶくまビール
毎月新作リリース中
ゆすエール（福島県玉川村産ゆず使用）
所在地：福島県石川郡玉川村竜崎滝山12-26
複合型水辺施設乙な駅たまかわ
株式会社あぶくまビール
■あぶくまビール直売所
オンラインショップ公開
福島県玉川村にてクラフトビール醸造及び販売を行う株式会社あぶくまビールでは、このたび 公式オンラインショップを公開いたしました。
公式オンラインショップでは、福島県産の素材を活かしたクラフトビールをはじめ、定番商品、数量限定ビール、コラボレーションビールなどを全国へお届けいたします。
▼公式オンラインショップ
https://shop.abukuma-beer.com/
「福島県のクラフトビール・地ビール」をお探しの方はもちろん、ご自宅用やギフト・贈答用にもご利用いただけます。今後も新商品や限定醸造ビールの情報を随時掲載してまいります。
毎月新作リリース中
福島県玉川村産ゆずを使用したクラフトビール「ゆずエール」
あぶくまビールでは、新作クラフトビール 「ゆずエール」 を2026年3月1日より販売開始いたしました。福島県玉川村産のゆずを使用した Fruit Ale（フルーツエール） で、ゆずの皮と果汁を余すことなく使用しています。爽やかなゆずの香りと、小麦麦芽によるまろやかな口当たりが特徴で、フルーティーで飲みやすいクラフトビールに仕上げました。
商品情報
商品名：ゆずエール
スタイル：Fruit Ale
アルコール度数：4.5％
容量：350ml
価格：660円（税込）
※Ale（エール）は、上面発酵でつくられるビールの製造方法です。
ゆすエール（福島県玉川村産ゆず使用）
Abukuma Riverside Brewery（あぶくまビール）
所在地：福島県石川郡玉川村竜崎滝山12-26
施設：乙な駅たまかわ内（ https://otsuna-eki.com/ ）
MAP：https://maps.app.goo.gl/3ysNwPRZjwvkxQ6J6
複合型水辺施設乙な駅たまかわ
株式会社あぶくまビール
■あぶくまビール直売所
〒963-6302
福島県石川郡玉川村大字南須釜字奥平290番地すがまプラザ交流センターroom11
■Abukuma Riverside Brewery（乙な駅たまかわ）
〒963-6316
福島県石川郡玉川村竜崎滝山12-26