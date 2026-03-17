あぶくまビール公式オンラインショップ公開＆新作「ゆずエール」発売

オンラインショップ公開

株式会社あぶくまビール

福島県玉川村にてクラフトビール醸造及び販売を行う株式会社あぶくまビールでは、このたび 公式オンラインショップを公開いたしました。

公式オンラインショップでは、福島県産の素材を活かしたクラフトビールをはじめ、定番商品、数量限定ビール、コラボレーションビールなどを全国へお届けいたします。

▼公式オンラインショップ

https://shop.abukuma-beer.com/

「福島県のクラフトビール・地ビール」をお探しの方はもちろん、ご自宅用やギフト・贈答用にもご利用いただけます。今後も新商品や限定醸造ビールの情報を随時掲載してまいります。

福島県玉川村産ゆずを使用したクラフトビール「ゆずエール」

毎月新作リリース中

あぶくまビールでは、新作クラフトビール 「ゆずエール」 を2026年3月1日より販売開始いたしました。福島県玉川村産のゆずを使用した Fruit Ale（フルーツエール） で、ゆずの皮と果汁を余すことなく使用しています。爽やかなゆずの香りと、小麦麦芽によるまろやかな口当たりが特徴で、フルーティーで飲みやすいクラフトビールに仕上げました。

商品情報

商品名：ゆずエール

スタイル：Fruit Ale

アルコール度数：4.5％

容量：350ml

価格：660円（税込）

※Ale（エール）は、上面発酵でつくられるビールの製造方法です。

ゆすエール（福島県玉川村産ゆず使用）

Abukuma Riverside Brewery（あぶくまビール）

所在地：福島県石川郡玉川村竜崎滝山12-26

施設：乙な駅たまかわ内（ https://otsuna-eki.com/ ）

MAP：https://maps.app.goo.gl/3ysNwPRZjwvkxQ6J6

複合型水辺施設乙な駅たまかわ

株式会社あぶくまビール

■あぶくまビール直売所

〒963-6302

福島県石川郡玉川村大字南須釜字奥平290番地すがまプラザ交流センターroom11

■Abukuma Riverside Brewery（乙な駅たまかわ）

〒963-6316

福島県石川郡玉川村竜崎滝山12-26